Siyasete MHP'de başlayan ve ANAP'ın kurucuları arasında yer alan deneyimli siyasetçi Yaşar Okuyan bugün CHP'ye katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Grup Toplantısı'ndaki konuşması öncesi Yaşar Okuyan'a parti rozetini taktı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı.



Okuyan'a rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.#YerelSeçim2019 pic.twitter.com/UHgtEm0sjV — Az Önce Oldu (@azonceoldu) 5 февраля 2019 г.

​Okuyan, "40 yıl öncesinde kalmış sağ-sol çekişmelerini, o günün içerisindeki olayları istismar ederek, yeniden bir sağ sol olayı gibi belli merkezlerden iktidar ve onun tabi destekçisi durumundaki bir kişinin gayretleriyle 40 sene öncesindeki olayları kaşıma durumundalar. Sol-sağ ayırt etmeden artık bu oyunu bozmak zamanıdır. Artık bu oyunu hep beraber bozmamız lazım. Onun için arkadaşlarımızla oturduk konuştuk. Atatürk'ün partisine geldik" diye konuştu.