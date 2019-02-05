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16:34 05 Şubat 2019
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    Aziz Kocaoğlu

    Kocaoğlu: Siyaset bir meslek değil yapar bırakırsın

    © Fotoğraf : DHA
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (104)
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    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP'nin belediye başkanlığı için Adil Kırgöz'ü aday gösterdiği Dikili'yi ziyaret ederek ilçe örgütü ve partililerle bir araya geldi. Başkan Kocaoğlu, "Başka partiden aday olmak isteyen arkadaşlara prim vermeyeceğiz. Siyaset bir meslek değil. Yapar bırakırsın, partine çalışırsın" dedi.

    Aziz Kocaoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    Kocaoğlu: Başkan adayımıza oy isteyeceğim, yapmam lütuf değil yapmamam suçtur
    Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir'deki ilçe belediye başkan adaylarını belirlenmesinden sonra Kınık, Aliağa, Kemalpaşa ve Ödemiş'i ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bir süre ara verdiği turlarına Bergama ve Dikili ile yeniden başladı. Dikili'de Belediye Başkan adayı Adil Kırgöz ve İlçe Başkanı Hasan Altıparmak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada konuşan Başkan Kocaoğlu şunları söyledi:

    ‘DARGINLIĞA, KIRGINLIĞA MAHAL YOK'

    Muhittin Cumhur Şener
    © Fotoğraf : CHP
    CHP'li Şener: Kocaoğlu'nun yanında durduğum için adaylığım geri çekildi
    "Birlik beraberlik içinde çalışarak seçimi en iyi sonuçla tamamlayacağız. Başka partiden aday olmak isteyen arkadaşlara prim vermeyeceğiz. Böyle şey olmaz! Ne işin var başka partide? Siyaset bir meslek değil. Yapar bırakırsın, partine çalışırsın. Seni aday gösterirken iyi, göstermeyince kötü mü? Dargınlığa, kırgınlığa mahal yok. Çalışacağız ve kazanacağız. Eğer kazanamazsak sorun bizdedir" dedi.

    ‘BİZ PARTİLİYİZ YARIŞTIK, BİTTİ'

    Aziz Kocaoğlu
    © AA / Tezcan Ekizler
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    Parti içi yarışın artık bitmesi gerektiğinin de altını çizen Kocaoğlu, "Aday adayı olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz partiliyiz. Yarıştık, bitti. Bundan sonra siyasi bir nefer olarak partimizin her zaman hizmetinde olmamız gerekir. Ben öyle yapıyorum. Her zaman da partime çalışacağım" diye konuştu.

    Başkan Kocaoğlu, CHP Dikili İlçe binasındaki buluşmanın ardından Atatürk Meydanı'na giderek vatandaşlarla sohbet etti.

     

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (104)

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    Etiketler:
    CHP, Aziz Kocaoğlu, İzmir
    Topluluk kurallarıTartışma
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