HDP 8 ilde adaylarını açıkladı: Gaziantep ve Adıyaman'da aday çıkarılmayacak

Bingöl, Ağrı, Siirt, Konya, Yalova, Muğla, Denizli ve Balıkesir'de aday göstereceği isimleri açıklayan HDP, Gaziantep ve Adıyaman'da ise aday çıkarmayacak.

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, partisinin genel merkezinde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde gösterecekleri adayların bir kısmını açıkladı.

© Sputnik / Sertaç KAYAR HDP İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 7 büyükşehirde aday göstermeyecek

Gazete Duvar'ın haberine göre, Bingöl'de Hatice Kavran ve Milletvekili Hişyar Özsoy, Ağrı'da Abdurrahman Doğar ile Yeliz Karaaslan, Siirt'te Berivan Helen ve Işık Resul Kaçar eşbaşkan adayları olarak gösterildi.

Konya'da Hangül Işık-Gıyasettin Almaz, Yalova'da Semra Gönenç-Yüksel Akın, Muğla'da Dilek Toplucalı-Mehmet Polat, Denizli'de Şerife Yıldırım-Musa Aydın ve Balıkesir'de İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu aday gösterildi.

Oluç'un verdiği bilgiye göre eski HDP Milletvekili Celal Doğan'ın DSP'den aday olduğu Gaziantep'te HDP aday çıkarmayacak. Ayrıca Adıyaman'da da aday çıkarılmayacak.