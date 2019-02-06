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15:35 06 Şubat 2019
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    Bekir Pakdemirli

    Bakan Pakdemirli: Tunç Soyer Seferihisar'da ne yapmış ki İzmir'e ne yapacak?

    © AA / Emin Sansar
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (111)
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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de CHP'nin Tunç Soyer'i aday göstermesiyle ilgili "Seferihisar'da hiçbir şey yapılmadı. Sanki çok şey yapılmışçasına tuttular Seferihisar'daki belediye başkanına 'Sen büyükşehir belediye başkan adayısın' dediler. 'Seferihisar'da ne yapmış ki İzmir'e yapacak' diyorum" açıklamasını yaptı.

    Mehmet Özhaseki
    © AA / Sercan Küçükşahin
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    Pakdemirli, Kiraz ilçesine bağlı Suludere Mahallesi'nde bulunan 80. Yıl İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

    ÖĞRENCİLERİN EK BİNA TALEBİ İÇİN EĞİTİM BAKANI SELÇUK'U ARADI

    Öğrencilerin okullarına ek bina yapılması talebini iletmeleri üzerine Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u telefonla arayarak hoparlörünü açtı.

    Öğrencilerin ek bina talebini ilettikleri Milli Eğitim Bakanı Selçuk da konuyla ilgileneceğini belirtti.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
    © AA / Mustafa Kamacı
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    Bakan Pakdemirli, öğrencilere yeni yarı yılda başarılar dileyerek, "Milli Eğitim Bakanımıza ulaştırdık talebinizi, inşallah ek binanız en yakın zamanda yapılır. Size yeni yarı yılda başarılar diliyorum. Bana söz veriyor musunuz, karneniz 'hepsi pekiyi' olacak. Orman Genel Müdürümüz de okul bahçesindeki ağaçlandırmaları yapacak." diye konuştu.

    Öğrenciler derslerinde başarılı olacakları sözünü vererek Pakdemirli'ye teşekkür etti.

    Daha sonra esnafı ziyaret eden Bakan Pakdemirli, vatandaşlara hitabında İzmir'in yıllardır yerinde saydığını, yapılacak seçimlerle gelişme fırsatı yakalayacağını söyledi.

    Tunç Soyer, Neptün Soyer, Yelda Celiloğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    ‘NE KADAR İYİ NİYETLİ OLSA DA YÜRÜMÜYOR'

    Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin aynı partide olmasının önemine değinen Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Ne kadar iyi niyetli olsa da yürümüyor. Politik ve siyasi ajandalar ön tarafa çıkıyor. Bizim inşallah bu seçimle beraber Nihat Zeybekci arkadaşımız aday. Ege'nin evladı, İzmir'de de uzun zamandır iş yapan bir arkadaşımız. İnşallah onunla beraber AK Parti belediyeciliğinin devamı olarak Kiraz'da bu işi yapabilirsek bugünkünden çok daha fazla hizmet almak imkanı olacak. Öteki türlü ne yaparsak yapalım bir şey olmuyor.

    ‘EVİM SEFERİHİSAR'A KİLOMETRE UZAKTA, SEFERİHİSAR'IN, URLA'NIN, GÜZELBAHÇE'NİN BELEDİYECİLİĞİNİ BİLİYORUM. SEFERİHİSAR'DA HİÇBİR ŞEY YAPILMADI'

    Tunç Soyer, Neptün Soyer, Yelda Celiloğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    Benim evim Seferihisar'a 10 kilometre uzakta. Seferihisar'ın, Urla'nın, Güzelbahçe'nin belediyeciliğini biliyorum. Seferihisar'da hiçbir şey yapılmadı. Sanki çok şey yapılmışçasına tuttular Seferihisar'daki belediye başkanına 'sen büyükşehir belediye başkan adayısın' dediler. 'Seferihisar'da ne yapmış ki İzmir'e yapacak?' diyorum. İnşallah bu seçimde hep birlikte AK Parti'nin devamını sağlayacağız."

    Pakdemirli, tarımla uğraşan insanların ekmeğini taştan çıkardığını ifade ederek, ekonomik sebeplerle artan girdi maliyetlerini düşürmek için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

    Suludere'nin içme suyu ihtiyacını çözmek için fizibilite çalışmalarına başlattıklarını aktaran Bakan Pakdemirli, bu projeyi yerinde incelemek için bölgeye geldiğini kaydetti.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (111)

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    Etiketler:
    CHP, AK Parti, Nihat Zeybekci, Tunç Soyer, Ziya Selçuk, Bekir Pakdemirli, İzmir
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