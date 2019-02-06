CHP'de 'Etimesgut düğümü' çözüldü: Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik aday olacak

PM ve MYK'nın verdiği yetki çerçevesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirleyeceği ilçeler arasında bulunan Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düğüm çözülüyor.

© AA / Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik serbest bırakıldı CHP'de İzmir'in Bayraklı, İstanbul'un Silivri ve Maltepe ilçeleri, Muğla'nın Bodrum ilçesinin dışında belediye başkan adayı en çok merak edilen yer Ankara'nın Etimesgut ilçesi oldu.

KENAN NUHUT VE AYLİN NAZLIAKA İSİMLERİ DE GÜNDEMDEYDİ

Etimesgut ilçesinde Kenan Nuhut ve Aylin Nazlıaka'nın ardından Avukat Celal Çelik'in ismi de gündemdeydi.

Ancak CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre, CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak eski Yargıtay hakimi de olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in açıklanacağı ifade edildi.