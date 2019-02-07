CHP, 16 adayını daha açıkladı: Etimesgut'ta Celal Çelik, Siverek'te Mehmet Fatih Bucak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PM'den aldığı yetkiyle belirlediği adayları açıkladı.
CHP PM'de 'Adaylığının konuşulması bile utanç verici' denilen eski MHP'li Mehmet Fatih Bucak ise Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aday gösterildi.
Bucak, MHP'den aday adayıyken, "Bir daha bucağın içinde bir tane başka levhalı araba görürsem, kendileri bilir, şimdiden elleriyle mezar kazmaya başlasınlar" demişti.
Bugüne kadar 8 ayrı Parti Meclisi (PM) toplantısı ile 902 adayın belirlendiği CHP'de, bugün belirlenen 16 belediye başkan adayı şöyle:
- Adana Karataş — Mehmet Yıldız
- Ankara Etimesgut — Celal Çelik
- Antalya Kaş — Hayri Süt
- Hatay Arsuz — Asaf Güven
- Hatay Kumlu — Rifat Akkuyu
- Isparta Yalvaç — Erkan Ünal
- İstanbul Maltepe — Ali Kılıç
- İstanbul Silivri — Özcan Işıklar
- İzmir Bayraklı — Serdar Sandal
- Konya Halkapınar — Ahmet Özkaya
- Konya Taşkent — Hilal Ülkü Türedi
- Muğla Bodrum — Mustafa Saruhan
- Muş Bulanık Rüstemgedik (belde) — Fikret Hamarat
- Ordu Büyükşehir — Mustafa Adıgüzel
- Samsun Bafra — Kemal Bütüner
- Şanlıurfa Siverek — Mehmet Fatih Bucak
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