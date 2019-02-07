Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Katrougalos: Heybeliada kararını alırsa Erdoğan alır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çipras'ın görüşmesinde tüm konuların masaya yatırıldığını belirten Katrougalos, "İki lider ilişkilerin karşılıklı saygı çerçevesinde geliştirilmesi için çalışma konusunda fikir birliğine vardı. Somut sonuçlar elde edebilmek için sistematik olarak müzakerelere başlamak için anlaşıldı." diye konuştu.
Çipras'ın Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret eden ilk başbakan olduğunu anımsatan Katrougalos, "Okulun açılması konusunda bir karar alınırsa, bu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınabilir." ifadesini kullandı.
'SAVUNMA BAKANLARI BİR ARAYA GELECEK'
'ERDOĞAN NİSAN AYINI İŞARET ETTİ'
Öte yandan, Katrougalos, 5'incisi Selanik'te planlanan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi için tarih konusunun netleşmediğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Nisan ayını işaret etti. O tarihe kadar yetiştirebilir miyiz emin değilim. İki tarafın da mümkün olan en hızlı şekilde hazırlanarak iyi sonuçlar alma konusunda iradesi mevcut." dedi.
Çipras, dün ve önceki gün Türkiye'de temaslarda bulunmuş, başkentte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabulünün ardından İstanbul'a geçip Aya Sofya ve Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret ederek, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmüştü.
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