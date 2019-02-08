Kayıt
13:50 08 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu, Hamzaçebi'nin istifasını değerlendirdi: Biz büyük bir partiyiz, konuşur ve çözeriz

    © Fotoğraf : DHA
    Politika
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (125)
    0 30

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'nin istifasına ilişkin, "Parti içerisinde insanlar kendi bireysel kararlarını alabilirler. Görevden geri çekilebilirler, istifa edebilirler, tekrar o görevi geri alırlar. Biz büyük bir partiyiz, oturur konuşur ve çözeriz" değerlendirmesinde bulundu.

    CHP İstanbul İl Başkanlığı Kampanya ve Koordinasyon Çalıştayı özel bir otelde düzenlenen programla gerçekleştirildi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, aday tanıtım toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Mehmet Akif Hamzaçebi
    © AA / Onur Çoban
    CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi istifa etti
    CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi'nin istifasına ilişkin basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

    "Parti içerisinde insanlar kendi bireysel kararlarını alabilirler. Görevden geri çekilebilirler, istifa edebilirler, tekrar o görevi geri alırlar. Benim hayat felsefem umuyorum bunu kamuoyuna açık bir deklarasyona döndürmeden kendi kurullarının içerisinde aşabilecekleri bir dille yönetsinler. Zira gönül kırıklıkları olabilir ya da istemedikleri bir tanımlama ve görevlendirme olabilir, bunları insani buluyorum. Ama dediğim gibi bundan sonrasını kamuoyuna mal etmeden, parti içerisinde bir düzenle yönetmenlerini diliyorum. Bu hem sayın Hamzaçebi'nin tecrübesine yakışan, hem de partinin bir üyesi olması tanımına yakışan bir tavır olacağını düşünüyorum. Oturur konuşuruz, biz büyük bir partiyiz, oturur konuşur ve çözeriz."

    '20 MİLYON METREKARELİK YAŞAM VADİSİ, BU ÇILGIN BİR PROJE'

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : CHP
    İmamoğlu: Beklenmedik sürprizlere gebe bir seçim olacak, sahada çok ilginç bir kitle var
    Yeşil alanlarla ilgili 'çılgın' olarak nitelendirdiği projesini açıklayan İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

    "İstanbul'un batısından Haramidere'den, Ambarlı vadiden başlayıp Pendik'e kadar aslında bunların tamamı vadi ya da biraz daha metruk durumda gözüken ve toplumun yıllardır burası ne olacak dediği ve tanımlayamadığı, Küçükçekmece gölünden arkaya, Başakşehir'e, Bahçeşehir'e kadar ulaşan. Ama hiçbir tanımı olmayan ve tanımlanmamış yerlerde alışmış olduğumuz şekilde binaların yükseldiği, bu tür alanları, mülkiyet sorunu olmayan, tamamen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ya da bir kısım hazineye ait alanlarda tam 20 milyon metrekarelik bir yaşam vadisi ve yeşil alandan bahsediyoruz ki, etki alanı 40 milyon metrekare. Burada aslında şu mesajı veriyoruz; önceliğiniz ne yapmak istediğinize bağlı. Bu çılgın bir projedir. İstanbullular yeşili bulamadığı için çıldırmakta, nefesi daralmakta ve mutsuz olmakta. Ben her zaman söylüyorum, güzel ve doğal ortamlar sağladığınız zaman insanlar morali bozuk dahi olsa morali düzelmiş bir şekilde evine girer. Buradaki derin mesajda önceliğimiz bu kente yeşil alan kazandırmak."

    'BAZI YERLERDEKİ TERCİH HATALARI BENİ DERİNDEN ÜZÜYOR'

    Nuray Karaoğlu
    © AA /
    KA.DER: Kılıçdaroğlu'nun kadın aday açıklaması erkek egemen anlayışın örneği
    İstanbul genelinde ilçe başkan adaylığında tek bir kadın adayının olduğunu ilişkin soruya cevap veren İmamoğlu, "Çok üzgünüm, bu gerçekten bu bir siyasi bir tanım değil. Gönlümü kıran, elbette sebepleri partinin tercih sebebi kadınların yeterince sürecin içerisinde var olmaması ki, bazı ilçelerde kadın aday adayı bile yok. Var olan bazı yerlerdeki tercih hataları beni derinden üzüyor. Ama ben arkadaşlarıma ve il başkanlarıma söyledim. Bizzat masada olmak ve kentin oluşumunda ama büyükşehirde ama ilçelerde iki koltuktan birinin kadına verilmesi konusunda çok hassas, çok baskıcı bir süreci işletmeyi il başkanımla görüştüm. Gücüm yettiği kadar ilçe bazında bu sürece dahil olacağım. Maksimum bir başarıyı size göstermeyi ve meclis üyelerimizle bir fotoğraf vermeyi çok arzu ediyorum" diye konuştu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (125)

    İlgili konular:

    'Akif Hamzaçebi'nin CHP'deki görevinden neden istifa ettiği belli oldu'
    Ekrem İmamoğlu: Ben sizi şehrin sorunlarıyla yüzleştiriyorum
    İmamoğlu'ndan 'AK Parti'yi yüzde 100'e çıkaracağız' diyen seçmene: Sen bulguru ye, iyileşeceksin
    İmamoğlu'ndan pazardaki vatandaşa yanıt: Günaha giriyorsun, 7 milyon insana terörist denir mi?
    İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul yorumu: Adaları deprem kuşağının üstüne yapacaklar, böyle bir travmaya ihtiyaç yok
    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, CHP, Ekrem İmamoğlu, Mehmet Akif Hamzaçebi, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Kabataş'ta çalışmalar yeniden başladı
    Kabataş'ta çalışmalar yeniden başladı
    Karikatür
    Rus uzman: Trump, Suriye’de ABD galip gelmiş izlenimi vermeye çalışıyor
    İnfografik
    2018 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet