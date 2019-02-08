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    CHP'nin Çorlu ilçe teşkilatı istifa etti

    CHP'nin Çorlu ilçe teşkilatı istifa etti

    © Fotoğraf : DHA
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (128)
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    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde CHP İlçe Başkanı Tolga Kerem Dönmezer ile yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden istifa etti.

    CHP Çorlu İlçe Başkanı Tolga Kerem Dönmezer ile yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti. Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Dönmezer, kendisi ile birlikte yönetim kurulu üyeleri olmak üzere 17 kişinin görevlerinden istifa ettiğini belirterek, şunları söyledi:

    Akif Hamzaçebi
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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    "Gerçekleştirilen delege seçimlerinde partililerimizin bizlere verdiği yüzde 86'lık delege desteği ile sandıktan çıkarak bu yönetim kadrolarını oluşturduk. Bizler seçilmemizin öncesinde ve sonrasında, bulunduğumuz her platformda, her toplantıda, basının mikrofonları bize her uzatıldığında sandık demekten biran geri durmadık. Önseçim istedik çünkü; Ankara'daki bir kişinin iki dudağının arasından çıkacak kararın, Çorlu'da yaşayan binlerce kişinin yaşamını etkileyeceğini biliyorduk. Önseçim istedik çünkü, her gün eleştirdiğimiz tek adam diktasına karşı partimizde demokrasinin işletilmesi gerektiğine inanıyorduk. Önseçim istedik çünkü, bu baskıcı rejimin bir kara bulut gibi ülkemize çöktüğü günleri yaşarken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde sadece üye olmak bile cesaret göstergesi olmuştu. Önseçim istedik çünkü, ilçe başkanının, gençlik kollarının, kadın kollarının, hatta mahalle delegesinin bile seçimle belirlendiği bir partide, iş belediye başkan adayına, meclis üyelerine gelince üyelere siz şöyle kenarda durun denmesinin akılla mantıkla açıklanacak bir tarafı yoktu."

    'PARTİLİ DURUŞUMUZ GEREĞİ KOL KIRILDI YEN İÇİNDE KALDI'

    Boğaçhan Ünal
    © AA / Bekir Ömer Fansa
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    CHP Çorlu ilçe teşkilatı olarak oy birliği ile ön seçim kararı aldıklarını ve genel başkan olmak üzere ilgili birimlere ilettiklerini söyleyen Dönmezer, sözlerine şöyle devam etti:

    "Ardından daha belediye başkan adayı belli olmadan, genel merkezimiz bize bir genelge gönderdi. Genelgede şöyle deniyordu, 'talep ettiğiniz takdirde ilçenizde belediye meclis üyeliğinde 2-4-6-8 gibi çift sayılı aday sıralarının önseçimle belirleyebilirsiniz, tarihini bize yazın önseçimi yapın.' Biz de tekrar yönetim kurulu üyelerimizle oybirliği ile aynı kararı alıp, genel merkezimize ve il başkanlığımıza ilettik. Bekledik, cevap alamadık. Tekrar sorduk 'ne oldu bizim önseçim?' diye yine cevap vermediler. Anladık ki, bütün Türkiye'ye gönderilen bu yazıya, Çorlu 'tamam' deyince Ankara'daki ağababalar devreye girmiş, buna cevap verilmesini engelleyerek yaptırmamıştı. Sonuç, bir resmi yazı ile cevap bile alamadan belediye başkan adayı atandı. Yani hayatında Çorlu'da bir gece bile geçirmemiş kişiler, nesiller boyu Çorlu'da yaşamış ve çocuklarının torunlarının da burada yaşayacağı 260 binin üzerindeki yurttaşımızın geleceğini tayin ettiler. Bizim partili duruşumuz gereği kol kırıldı, yen içinde kaldı."

    'YETKİ VERMEDİKLERİ KİŞİLERDEN SORUMLULUK BEKLİYORLAR'

    Görevinden yönetim üyeleri ile birlikte istifa eden İlçe Başkanı Dönmezer, genel merkeze eleştirilerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

    Tunç Soyer, Neptün Soyer, Yelda Celiloğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    "Kısaca, belediye başkanlığı için önseçim istedik, olmaz dediler. Meclis üyelikleri için istiyorsanız önseçim yapabilirsiniz dediler, tamam dedik. Ses soluk çıkmadı. Şimdi de, 'Biz il, ilçe başkanlıklarımıza güvenmiyoruz, listeleri biz teslim edeceğiz' diyorlar. Yani yetki vermedikleri kişilerden, sorumluluk bekliyorlar. Sürecin hiç bir yerine müdahil olma ama sonuçta da sorumluluk senin diyorlar. Bu tavır da ne yazık ki ahbap-çavuş, dost-akraba ilişkilerinin ön plana çıkmasına ya da aşiret ağalarının aday olarak belirlenmesine sebep oluyor. CHP'de tuzu kuru olanlardan değiliz biz, Çankaya, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Çorlu buraları aldık mı bizlere yetmiyor. Seçim gecesi Niğde, Sivas, Erzincan, Rize, Malatya haritada sarı işaretlendiği zaman içimiz acıyor. Değerli arkadaşlarım; sayın belediye başkan adayımız da her ortamda bizlerle çalışmak istemediğini defaatle dile getirmiştir. Bu sunulan şartlar, özetle 'Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif siyaset yapmayın' demektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve çağdaş sosyal demokrat değerlere gönülden bağlı, sade bir Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak kalmayı tercih ediyoruz. Bu anlayışla Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu İlçe Başkanlığı'ndan ve yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ediyoruz. Son söz olarak, adaylaştırma sürecinin Sayın Genel Başkan ve MYK tarafından doğru yürütülmediğini düşünüyoruz. Birçok tercihin travmatik sonuçları olacağını görüyoruz. Bütün koşulların avantajımıza seyrettiği bir seçim döneminde bu fırsatın heba edilmesinin faturası ağır olacaktır. Bu düşüncelerle Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri olarak başta Çorlu ve Tekirdağ olmak partimizin başarılı olması için var gücümüzle çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tüm örgütümüze ve hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (128)

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    Etiketler:
    istifa, 2019 yerel seçimleri, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Tolga Kerem Dönmezer, Çorlu, Tekirdağ
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