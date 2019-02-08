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15:19 08 Şubat 2019
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    Tunç Soyer

    Alçı'dan Çakır'a Soyer tepkisi: Keşke konuğu Taha Akyol'a sorsaydı...

    © AA / Raşit Aydoğan
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (128)
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    Habertürk yazarı Alçı bugünkü yazısında, medyascope.tv Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır’ı, ‘CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in babası Nurettin Soyer’i savunduğu’ gerekçesiyle eleştirdi: ‘12 Eylül’ün işkence tezgahlarından geçmiş bir gazeteci, 12 Eylül’ün bir diğer işkencecisi Nurettin Soyer’i sırf solcu olduğu için nasıl savunabilir?’

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
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    Alçı'nın ‘Bu yazıyı okurken 31 Mart seçimlerini unutunuz!' başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

    İŞKENCE GÖREN DE İŞKENCECİYİ SAVUNURSA…

    'Son bir not da duyunca şaşırdığım bir konuşmaya dair. Kendisi de 12 Eylül'de Gayrettepe siyasi şubede bir solcu olarak ağır işkenceler görmüş Ruşen Çakır sağcılara işkence ettiği iddia edilen Nurettin Soyer'i savunan bir konuşma yapmış.

    Bana bu konuşmayı Çakır gibi 12 Eylül'de işkence görmüş tanınmış bir solcu gazeteci hüzünle gönderdi. Kendisi 12 Eylül'ün işkence tezgahlarından geçmiş bir gazeteci, 12 Eylül'ün bir diğer işkencecisi olan Nurettin Soyer'i sırf solcu olduğu için nasıl savunabilir?

    Tunç Soyer
    © AA / Raşit Aydoğan
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    TUNÇ SOYER, 30 SENELİK DOSTUYMUŞ, KARDEŞİ ONUR 80 ÖNCESİNDEN ARKADAŞIYMIŞ, O YÜZDEN ALBAY SOYER'DEN, ‘NURETTİN AMCA' DİYE BAHSEDİP YAPTIKLARINI AKLIYOR VE SAVUNUYOR

    Soyer'in talimatıyla işkence gördüğünü anlatan yüzlerce insan için "Kara kampanya yapıyorlar" diyor Çakır. Duyunca kulaklarıma inanamadım ve çok üzüldüm.

    Tunç Soyer, Ruşen Çakır'ın 30 senelik dostuymuş. Tunç Bey'in kardeşi Onur Soyer de 80 öncesinden arkadaşıymış. O yüzden Albay Soyer'den, "Nurettin Amca" diye bahsederek yaptıklarını aklıyor ve savunuyor.

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
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    ÇAKIR, KONUĞU TAHA AKYOL'A SORSAYDI…

    O zaman Ruşen Çakır da Gayrettepe'de işkence gördüğünü söylerken kara propaganda mı yapıyor? 12 Eylül propagandacıları da, işkence gören insanların acılarını inkar ederek aynen böyle söylüyorlardı…

    Daha birkaç gün önce söyleşi yaptığı ve yayın sırasında çok övdüğü değerli hukukçu ve entelektüel Taha Akyol'a keşke Soyer'i de sorsaydı…

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Erçin Top
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    AKYOL: SON DERECE GADDAR BİR SAVCIYDI, ÜLKÜCÜ CAMİAYA DÜŞMANCA DAVRANAN BİRİYDİ, BİR HUKUKÇU OLARAK SAYGIYLA ANMIYORUM

    Ben MHP davasında hakkında idam istenen Taha Bey ile Soyer üzerine konuştum. Akyol, Soyer hakkında "Son derece gaddar bir savcıydı. Ülkücü camiaya düşmanca davranan biriydi. Bir hukukçu olarak saygıyla anmıyorum" ifadelerini kullandı.

    Ömer Çelik
    © AA / Güven Yılmaz
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    SOYER'DEN AKYOL'A: TÜM CİNAYETLERİ TÜRKEŞ'İN YAPTIRDIĞINI SÖYLE, SENİ TAHLİYE ETTİREYİM

    Soyer sorguda Taha Bey'e, "Bak bu 12 Eylül en az 25 sene sürecek. Tüm cinayetleri Türkeş'in yaptırdığını söyle, seni tahliye ettireyim" demiş. Taha Bey de tabi ki bu onursuz teklifi reddetmiş.

    Şimdi bu şantaj zihniyetine hukukçuluk denir mi? Akyol gibi üst düzey ülkücülere işkence edilmedi ama muamele buydu. Genç ülkücülere ise yüzlerce tanığın ifade ettiği üzere ağır işkenceler yapıldı.

    Medyascope'da çalışan diğer gazetecilerin de kör kutuplaşma ekseni dışına çıkarak salim kafayla düşündüklerinde, sırf solcu diye Nurettin Soyer'in insanlara yaptırdığı işkencelerin inkar edilmesini kabul edilemez bulacaklarına eminim.'

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (128)

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    Etiketler:
    12 Eylül askeri darbesi, Medyascope, CHP, MHP, Taha Akyol, Onur Soyer, Alparslan Türkeş, Ruşen Çakır, Tunç Soyer, Nurettin Soyer, Gayrettepe, İzmir
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