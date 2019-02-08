Alçı'dan Çakır'a Soyer tepkisi: Keşke konuğu Taha Akyol'a sorsaydı...

Habertürk yazarı Alçı bugünkü yazısında, medyascope.tv Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır’ı, ‘CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in babası Nurettin Soyer’i savunduğu’ gerekçesiyle eleştirdi: ‘12 Eylül’ün işkence tezgahlarından geçmiş bir gazeteci, 12 Eylül’ün bir diğer işkencecisi Nurettin Soyer’i sırf solcu olduğu için nasıl savunabilir?’

© Fotoğraf : DHA Tunç Soyer: Babam hukuku korumak için elinden geleni yaptı

Alçı'nın ‘Bu yazıyı okurken 31 Mart seçimlerini unutunuz!' başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

İŞKENCE GÖREN DE İŞKENCECİYİ SAVUNURSA…

'Son bir not da duyunca şaşırdığım bir konuşmaya dair. Kendisi de 12 Eylül'de Gayrettepe siyasi şubede bir solcu olarak ağır işkenceler görmüş Ruşen Çakır sağcılara işkence ettiği iddia edilen Nurettin Soyer'i savunan bir konuşma yapmış.

Bana bu konuşmayı Çakır gibi 12 Eylül'de işkence görmüş tanınmış bir solcu gazeteci hüzünle gönderdi. Kendisi 12 Eylül'ün işkence tezgahlarından geçmiş bir gazeteci, 12 Eylül'ün bir diğer işkencecisi olan Nurettin Soyer'i sırf solcu olduğu için nasıl savunabilir?

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Soyer'in talimatıyla işkence gördüğünü anlatan yüzlerce insan için "Kara kampanya yapıyorlar" diyor Çakır. Duyunca kulaklarıma inanamadım ve çok üzüldüm.

Tunç Soyer, Ruşen Çakır'ın 30 senelik dostuymuş. Tunç Bey'in kardeşi Onur Soyer de 80 öncesinden arkadaşıymış. O yüzden Albay Soyer'den, "Nurettin Amca" diye bahsederek yaptıklarını aklıyor ve savunuyor.

© Fotoğraf : DHA İYİ Parti'den Tunç Soyer açıklaması: Tepkiyle karşılandı

O zaman Ruşen Çakır da Gayrettepe'de işkence gördüğünü söylerken kara propaganda mı yapıyor? 12 Eylül propagandacıları da, işkence gören insanların acılarını inkar ederek aynen böyle söylüyorlardı…

Daha birkaç gün önce söyleşi yaptığı ve yayın sırasında çok övdüğü değerli hukukçu ve entelektüel Taha Akyol'a keşke Soyer'i de sorsaydı…

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Ben MHP davasında hakkında idam istenen Taha Bey ile Soyer üzerine konuştum. Akyol, Soyer hakkında "Son derece gaddar bir savcıydı. Ülkücü camiaya düşmanca davranan biriydi. Bir hukukçu olarak saygıyla anmıyorum" ifadelerini kullandı.

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Soyer sorguda Taha Bey'e, "Bak bu 12 Eylül en az 25 sene sürecek. Tüm cinayetleri Türkeş'in yaptırdığını söyle, seni tahliye ettireyim" demiş. Taha Bey de tabi ki bu onursuz teklifi reddetmiş.

Şimdi bu şantaj zihniyetine hukukçuluk denir mi? Akyol gibi üst düzey ülkücülere işkence edilmedi ama muamele buydu. Genç ülkücülere ise yüzlerce tanığın ifade ettiği üzere ağır işkenceler yapıldı.

Medyascope'da çalışan diğer gazetecilerin de kör kutuplaşma ekseni dışına çıkarak salim kafayla düşündüklerinde, sırf solcu diye Nurettin Soyer'in insanlara yaptırdığı işkencelerin inkar edilmesini kabul edilemez bulacaklarına eminim.'