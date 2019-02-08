DSP lideri Aksakal: Ankara'da iki ittifakın adayı da ülkücü, millete zulüm değil mi bu?

DSP lideri Aksakal, "CHP solu temsil etmiyor” çıkışı yapıp “Ankara'da iki ittifakın adayı da ülkücü. Bu, millete zulüm değil mi? Solcuyum ama sonuçta bir ülkücü seçeceğim” deyip ekledi: "Ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı siyaset yürüten, adına 'bölücü' dediğimiz siyasi kesimin temsilcilerini meclise taşıdıysanız, bunun adı solculuk değil."

© Fotoğraf : Twitter CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Toprak: Aday belirlenirken kadınlara sahip çıkılmadı, DSP seçeneğini düşünüyorum DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 31 Mart'taki yerel seçim sürecine ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

Millet ittifakı'na yönelik eleştirilerde bulunan Aksakal şunları söyledi:

"Muhalefet partileri tarafından eleştiriler sadece iktidara yapılmaz. İktidarın icraatlerina yönelik eleştiriler ayrı, partilerin demokrasiye ve rejimin işleyişine yönelik öngörüleri ya da girişimlerine karşı yapılan muhalefet de ayrıdır.

Bakın topluma bir ittifak yapısı dayatıldı. İttifak yapısının içinde asıl anlaşılamayan kısım, birbirleriyle siyaseten aynı istikamette olmayan partilerin bir araya gelmesidir. Halbuki siyaset; ekonomik politikaların ve ülkenin dış politikalarının ortaya konulduğu değerlerdir. Bu değerleri birbirleriyle uyuşmayan partilerin, bir arada olmasını anlamakta güçlük çekiyorum. Yerel seçimler içinde bu ittifakı devam ettirme politikaları ortaya koyuldu.

‘ÖZHASEKİ DİYOR Kİ; 'BEN ÜLKÜCÜYÜM' MANSUR YAVAŞ DA BEN DAHA ÇOK 'ÜLKÜCÜYÜM' DİYOR'

© Fotoğraf : DHA Solmaz: Kılıçdaroğlu DSP'den aday olmak istedi, Ecevit veto edince CHP'ye gitti Mesela Ankara'ya bakalım. Ankara'da iki ittifakın adayı var. İttifakların ikisinin de adayı 'ülkücü'. Bu, millete zulüm değil mi? Ben solcuyum ama kendi görüşüme uygun bir adaya oy veremeyeceğim. Hangisini seçersem seçeyim sonuçta bir 'ülkücü' seçeceğim. Sayın Özhaseki diyor ki; 'ben ülkücüyüm' Mansur Yavaş da ben daha çok 'ülkücüyüm' diyor.

'DSP OLARAK POLİTİKALARIMIZI BİLEN VE BUNLARI BENİMSEMİŞ BİR ADAYIMIZI ANKARA SEÇMENİNE SUNACAĞIZ'

© AA / DSP lideri Aksakal: Seçimin sürprizi biz olacağız CHP gibi bir partiye; devrimci, halkçı ve laikliğe inanmış bir parti diyorsanız, kendi özelliğinizi taşıyan adayları ortaya koyabilirdiniz. Yani Ankara'nın 'sol' seçmenine bir 'ülkücüyü' seçeceksiniz diye dayatmak, demokrasinin dibine kibrit suyu dökmek gibi bir şeydir.

Biz elbette DSP olarak partimizin politikalarını bilen ve bu politikaları benimsemiş bir adayımızı Ankara seçmenine sunacağız."

'CHP SOLU TEMSİL ETMİYOR'

© Fotoğraf : Twitter Sabah yazarı Övür: DSP'ye gidişte küskünlükten çok CHP yönetimine duyulan öfkenin etkisi var Aksakal CHP'nin 'sol' seçmeni temsil etmediğini de vurguladı:

"DSP, 2023 yolunda devletin ve toplumun yönetilmesinde söz sahibi olacak ve Türkiye siyasetinin belirleyici bir partisi haline gelecektir. CHP solun merkezi olabilmiş bir parti değil. Siz ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı siyaset yürüten, adına 'bölücü' dediğimiz siyasi kesimin temsilcilerini meclise taşıdıysanız, bunun adı 'solculuk' değil. Yurtseverlik değil. Bunun adı Türkiye'ye yararlı olmayan işler yapmak demektir. Hainlik de demek istemiyorum ama doğru bir şey değil.

© Fotoğraf : YouTube Selvi: DSP olayı Kılıçdaroğlu'na sol kroşe oldu

Sayın Deniz Baykal'ın Dışişleri Bakanlığı dışında hiçbir dönemde hükümetlerin yakınında bile yer bulamamış CHP, bu ülkeyi yönetme iddiasında bulunamaz. ‘Devletin sahibi biziz, biz ne dersek doğrudur' deyip kendi seviyelerinin altındaki toplum kesimlerine mesafeli durmaları ya da yukardan bakmaları hadisesi, halkta zaten hissediliyor. Hissedildiği için de CHP, hiçbir seçimde yüzde 20'yi doğru düzgün geçemiyor."