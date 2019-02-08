DSP lideri Aksakal: Ankara'da iki ittifakın adayı da ülkücü, millete zulüm değil mi bu?

Millet ittifakı'na yönelik eleştirilerde bulunan Aksakal şunları söyledi:
"Muhalefet partileri tarafından eleştiriler sadece iktidara yapılmaz. İktidarın icraatlerina yönelik eleştiriler ayrı, partilerin demokrasiye ve rejimin işleyişine yönelik öngörüleri ya da girişimlerine karşı yapılan muhalefet de ayrıdır.
Bakın topluma bir ittifak yapısı dayatıldı. İttifak yapısının içinde asıl anlaşılamayan kısım, birbirleriyle siyaseten aynı istikamette olmayan partilerin bir araya gelmesidir. Halbuki siyaset; ekonomik politikaların ve ülkenin dış politikalarının ortaya konulduğu değerlerdir. Bu değerleri birbirleriyle uyuşmayan partilerin, bir arada olmasını anlamakta güçlük çekiyorum. Yerel seçimler içinde bu ittifakı devam ettirme politikaları ortaya koyuldu.
‘ÖZHASEKİ DİYOR Kİ; 'BEN ÜLKÜCÜYÜM' MANSUR YAVAŞ DA BEN DAHA ÇOK 'ÜLKÜCÜYÜM' DİYOR'
'DSP OLARAK POLİTİKALARIMIZI BİLEN VE BUNLARI BENİMSEMİŞ BİR ADAYIMIZI ANKARA SEÇMENİNE SUNACAĞIZ'
Biz elbette DSP olarak partimizin politikalarını bilen ve bu politikaları benimsemiş bir adayımızı Ankara seçmenine sunacağız."
'CHP SOLU TEMSİL ETMİYOR'
"DSP, 2023 yolunda devletin ve toplumun yönetilmesinde söz sahibi olacak ve Türkiye siyasetinin belirleyici bir partisi haline gelecektir. CHP solun merkezi olabilmiş bir parti değil. Siz ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı siyaset yürüten, adına 'bölücü' dediğimiz siyasi kesimin temsilcilerini meclise taşıdıysanız, bunun adı 'solculuk' değil. Yurtseverlik değil. Bunun adı Türkiye'ye yararlı olmayan işler yapmak demektir. Hainlik de demek istemiyorum ama doğru bir şey değil.
Sayın Deniz Baykal'ın Dışişleri Bakanlığı dışında hiçbir dönemde hükümetlerin yakınında bile yer bulamamış CHP, bu ülkeyi yönetme iddiasında bulunamaz. ‘Devletin sahibi biziz, biz ne dersek doğrudur' deyip kendi seviyelerinin altındaki toplum kesimlerine mesafeli durmaları ya da yukardan bakmaları hadisesi, halkta zaten hissediliyor. Hissedildiği için de CHP, hiçbir seçimde yüzde 20'yi doğru düzgün geçemiyor."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)