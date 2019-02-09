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20:02 09 Şubat 2019
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    Ateş Ünal Erzen

    İYİ Parti Bakırköy adayı Erzen: Bakırköy müyüz yoksa Esenköy müyüz belli değil

    © Bakırköy Belediyesi
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (139)
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    İYİ Parti Bakırköy Belediye Başkan adayı Ateş Ünal Erzen "Genel Başkanımız'a söz verdim, 31 Mart'ta Bakırköy'ü almış olacağız" derken, isim vermeden de olsa, yeniden aday gösterilen CHP'li Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu eleştiren ifadeler kullanması dikkat çekti: "Bakırköy'ün sosyal demokrat ve Atatürkçü düşünceyle yönetildiğine inanmıyorum."

    Bakırköy'de 2004 ve 2009 seçimlerinde CHP'den belediye başkanı seçilen Ateş Ünal Erzen'in adaylığı, İYİ Parti Bakırköy İlçe Başkanlığı'ndaki toplantı ile resmen açıklandı.

    ​bakirkoygazetesi.com'un haberine göre, daha geniş bir toplantıyla projelerini açıklayacaklarını aktaran Erzen, "Bakırköy, 31 Mart'tan sonra İYİ Parti belediyeciliğiyle tanışacak" deyip şunları söyledi:

    'BAKIRKÖY'ÜN HALİ GECELERİ BENİ UYUTMUYOR, GÖREVE GELDİĞİMİZDE SON 5 YILI SORGULAYACAĞIZ '

    Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu
    © Fotoğraf : Twitter
    Bakırköy Belediyesi'ne icra takibi
    "Bakırköy'ün son dönemdeki hali, geceleri beni uyutmuyor. Bakırköy'ün son 5 yıllık halini gördükçe, duydukça ve dinledikçe çok üzülüyorum. Bakırköy'ün imajı bozuldu. Biz göreve geldiğimizde, Bakırköy'ün son 5 yılını sorgulayacağız ve Bakırköylüler her şeyi bilecek. Atatürk'ün devrimleri, Atatürk'ün ilkeleri ışığında, Bakırköy'ün anahtarını 31 Mart akşamı, bakın 1 Nisan demiyorum, 31 Mart akşamı saat 21.00'de Genel Başkanımız'a vereceğim. Ben söz verdim; bunu yapacağım."

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : Youtube
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    'İSTANBUL'DA ADAYIMIZ EKREM İMAMOĞLU'DUR'

    Erzen, CHP'li rakibi Kerimoğlu'nu ima ederek, "CHP'nin tüzel kişiliğine hiçbir zaman karşı değilim ancak Bakırköy'ün sosyal demokrat ve Atatürkçü düşünceyle yönetildiğine inanmıyorum" derken, Millet İttifakı'na bağlı olduklarına da vurgu yaptı.

    Bakırköy'de İYİ Parti'nin kazanması için mücadele edecek olsalar da İstanbul'da adaylarının Ekrem İmamoğlu olduğunu kaydeden Erzen, "Şunu da unutmayacağız; İstanbul'da adayımız belli. CHP ile ittifakımız var ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ekrem İmamoğlu'dur. Onun arkasındayız" dedi.

    Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri
    © Fotoğraf : DHA
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    'BAKIRKÖY AKLA GELEN İLK ÜÇ MARKA İLÇEDEN BİRİDİR'

    Yerel seçimlerin genel seçimlerle karıştırılmaması gerektiğini, hedeflerinin Bakırköy'ü iyi duruma getirmek olduğunu vurgulayan Erzen, CHP'den iki dönem Bakırköy Belediye Başkanlığı yaptığını anımsatıp "Bakırköy'ün son 5 yıllık halini gördükçe, duydukça ve dinledikçe çok üzülüyorum. Bilmeyen birine bile İstanbul'un ilçelerini say desek, Bakırköy akla gelen ilk üç marka ilçeden biridir" dedi.

    Belediye Başkanı Kerimoğlu: Bakırköy mü kazanacak, sandık mı?
    'BAKIRKÖY'ÜN İMAJI BOZULDU'

    Bakırköy Belediye Başkanlığı yaptığı 10 yıllık hizmet süresinde Atatürk'ün sürekli devrimcilik anlayışı ve yol gösterdiği sosyal demokrat anlayışla çok güzel işler yaptıklarını söyleyen Erzen, son 5 yılda ise yapılan hiçbir işin arkasında durulmadığını, tam aksine çok ters işler yapıldığını hep birlikte gözlemlediklerini ve Bakırköy imajının bozulduğunu ifade ederek "Bakırköy müyüz yoksa Esenköy müyüz belli değil" ifadelerini kullandı.

    Aday olmasının öncelikli nedeninin bu olduğunu söyleyen Erzen, Genel Başkan Meral Akşener'e 31 Mart akşamı ilçenin anahtarını teslim edeceğini ve Bakırköy'ü hak ettiği noktaya getireceğini belirtti.

    CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu
    © AA / Serhat Çağdaş
    Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçtiğini açıkladı
    'KAFTANCIOĞLU SİZCE NİYE İSTİFA ETTİ?'

    Konuşmasının ardından soruları da yanıtlayan Erzen'in, bir gazetecinin  "İlçede yapılan anketlerde olumsuz sonuçlar alındığı, ancak halka rağmen Bülent Kerimoğlu'nun tekrar aday gösterildiği söyleniyor. Bu konuda ne dersiniz?" sorusu üzerine ise CHP İstanbıl İl Balkanı Canan Kaftancıoğlu'na atıf yaparak şu yanıtı verdi:

    "Bu soruya; ‘Canan Kaftancıoğlu sizce neden istifa etti?' cevabını versem sanırım yeterlidir. Kaftancıoğlu, Bakırköy'ü kaybeden bir il başkanı olmamak için istifa etti."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (139)

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    Etiketler:
    CHP, İYİ Parti, Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu, Bülent Kerimoğlu, Ateş Ünal Erzen, Esenköy, Bakırköy
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