Özhaseki: Tehdit varsa aday çekilecek

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 'tehdit' olarak gördükleri isimlerin seçilme riski olan illerde AK Parti ve MHP'nin ayrı ayrı seçime girmekten vazgeçebileceğini söyledi.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki, Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP ve AK Parti'nin ayrı ayrı seçime girdiği illerde başka bir partinin kazanma ihtimali olması durumunda bir adayın çekileceğini açıkladı.

Özhaseki, "Bizim tehdit olarak gördüğümüz kişilerin seçilme riski varsa aday çekilecek" dedi.

CNN Türk'te konuşan Özhaseki, geçen ay Ankara'da kararsız seçmen sayısının yüzde 30 olduğunu ve bunları ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

Özhaseki rakibi Mansur Yavaş'ın eleştirilecek çok yönü olduğunu ancak kendi politika yapma tarzı olmadığını ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın Iğdır, Kars, Giresun gibi illerde tek aday çıkaran Millet İttifakı'na karşı ve HDP adaylarına karşı iki ayrı parti olarak seçime girmekten vazgeçebileceği ve ittifakın genişletebileceği geçen hafta gündeme gelmişti.

'ERDOĞAN İLE BAHÇELİ ORTAK MİTİNG YAPACAK'

CHP'nin dün açıkladığı seçim bildirgesinin kendilerinin daha önceki programlarından alındığını savunan Özhaseki, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikte mitinge çıkacaklarını da söyledi.

Yerel seçimlere ilişkin yapılan anket oranlarına da değinen Özhaseki, şöyle konuştu:

"2-3 ay önce yapılan anketlerde kararsız oranı daha fazlaydı, yüzde 30'lardaydı. Şimdi daha az, adaylar belli oldukça azaldı. 30 kişilik bir ekiple 3 ay kadar çalıştık. Daha çok sosyal projeler yazdık. AK Parti ve MHP'nin ortak adayıyım, AK Parti ve MHP'nin çok üzerinde bir oy alacağımı düşünüyorum.

Bizim avantajımız şu, adaylarımızı belirledik sahaya çıktık. Cumhurbaşkanımız da sahaya çıkacak seçmene belediyeciliği, neler yaptığımızı tabii ki anlatacak. Rakiplerimizin işi zor. Kavgalar, gürültüler, istifalar… Onlar sahaya çıkarken biraz zorlanacaklar. Biz kendi aramızda anlayış içerisinde adaylarımızı belirledik."