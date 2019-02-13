Çiller'in avukatı DP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Demokrat Parti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirledi. Parti, eski Başbakan Tansu Çiller'in görevde olduğu zaman avukatlığını yapan Tarcan Ülük'ü aday gösterdi.
DP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tarcan Ülük de, "İzmir'de güçlü bir seçim kampanyası yapacağız. 30 ilçede belediye başkan adaylarımızı belirlemek için çalışıyoruz. Yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
'İZMİRLİ, CHP VE AKP'NİN ÇÖZÜMSÜZLÜKLERİNDEN HOŞNUTSUZ'
Ülük, "İzmirli, CHP ve AKP'nin tahterevalli siyasetindeki benzemelerinden, çözümsüzlüklerinden son derece hoşnutsuz. İzmir'de Demokrat Parti 5 kez belediye başkanlığını kazandı. İzmir'e hizmet etti. Biz şimdi DP olarak İzmir halkına, bu tahterevalli siyasetinin, bu çözümsüzlüğün dışında altıncı defa kent için farklı bir yol öneriyoruz. Bunu çok ciddi ve güçlü bir kampanya ile İzmir halkıyla paylaşacağız. Bu kampanyanın ardından güzel bir netice alacağımızı umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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