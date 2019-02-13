CHP'li Tugay: Karşıyaka için uçuk projelerim var

CHP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan adayı Tugay, "Uçuk fikirlere sahip olan benim, Karşıyakalılar değil. Türkiye ve dünyada yapılmamış fikirleri ortaya atmalıyız diye düşünüyorum" derken, GameX gibi bir dijital oyun turnuvası düzenlenmesi ve Karşıyaka’nın uygun bir noktasına İzmir'in her yerinden görünen dönme dolap konması projesinden bahsetti.

Radyo Trafik İzmir'de yayınlanan 'Adaylar Trafikte' programının ilk konuğu CHP Karşıyaka Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu.

“KARŞIYAKA İÇİN ÇILGIN PROJELERİM VAR”



CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Radyo Trafik İzmir’de katıldığı canlı yayında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. https://t.co/BCo3uSAyUi pic.twitter.com/YsxlmpWWK4 — Radyo Trafik İzmir (@radyotrafik35) 12 Şubat 2019

​Radyo Trafik İzmir'den Hakan Taşyaran'ın haberine göre, canlı yayında Esra Balkanlı'nın sorularını yanıtlayan Tugay, belediye başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra hayata geçireceği projeleri ve nasıl bir başkan profili çizeceğini anlattı.

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CHP'ye üye olduğu günden beri siyasetin mutfağında görev yaptığını ve yaptığı çalışmalar sayesinde Karşıyaka belediye başkanlığına aday gösterildiğini belirten Tugay, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'yı örnek aldığını söyledi:

"Seçim çalışmalarım sırasında en çok duyduğum şeylerden biri ‘Belediye başkanı halkla iç içe olsun' şeklinde. Ben bu işe soyunurken kimi örnek alabilirim diye düşündüğümde aklıma Ahmet Piriştina geldi. Ben de onu kendime örnek alıyorum.

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Sürprizleri, habersiz bir yerlere gitmeyi, insanlarla bir şeyler yapmayı severim. Ben halktan yanayım, halkın temsilcisi olarak o koltukta beş yıl oturacağım. Üzerime düşen sorumlulukları yerine getirip, alnımın akıyla bu işin altından kalkacağım."

ÖNCELİK BELEDİYE ÇALIŞANLARI VE BÜTÇE DİSİPLİNİ

CHP Karşıyaka Belediye Başkan adayı, 1 Nisan'da başkanlık koltuğuna oturması halinde önceliğinin belediye personeliyle bir araya gelmek olacağını söyledi. Onların sorunlarını çözmeyi amaçladığını vurgulayan Tugay, "Çalışanlar mutsuzsa verim alamazsınız" ifadelerini kullandı.

Tugay, ikinci önceliğinin ise bütçe disiplini olacağının altını çizerken, hizmet konusunda ise ‘bonkör olacaklarını' söyledi.

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Tugay, öncelikli hedeflerinden birinin de halkla belediye arasındaki engelleri kaldırmak olduğunu ifade ederek "Direkt bana bağlı günlük, saatlik rapor veren özel bir ekip oluşturacağım. Devamlı insanlara açık olacağız. Belediye hizmetlerini bir binaya hapsetmek istemiyorum. İnsanların ayağına gideceğiz. Acil müdahale edilmesi gereken durumlarda bu yapılacak. Eğer çözemiyorsak bunun izahını yapacağız. Yeter ki insanlar kendilerini dinlenir olarak görsünler, samimiyetimize inansınlar" ifadelerini kullandı.

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Yaptıkları çalışmalarda genel olarak temizlik, yollar, kaldırımlar ve otopark eksikliği konusunda şikayetler aldıklarını söyleyen Tugay, kendisinin ise 'uçuk fikirleri olduğunu' söyledi.

"Uçuk fikirlere sahip olan benim, Karşıyakalılar değil. Türkiye'de ve dünyada yapılmamış fikirleri ortaya atmalıyız diye düşünüyorum" diyen Tugay, GameX gibi milyonlarca gencin oynadığı bir dijital oyun turnuvası düzenleme projesi olduğundan bahsetti.

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Tugay'ın ilk kez Radyo Trafik İzmir'de açıkladığı bir başka uçuk projesi ise Karşıyaka'nın uygun bir noktasına İzmir'in her yerinden görünen bir dönme dolap konması yönünde. Tugay, Londra ve Paris'teki örnekleri gibi bir projeyi Karşıyaka'nın yapısını bozmadan da yapabileceklerini belirtti.

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Yapacakları her proje için Karşıyakalılara danışacaklarının da altını çizen CHP adayı, şunları söyledi: "Devamlı Karşıyakalılar ile Karşıyaka esnafıyla sohbet ediyoruz, fırçamı da yiyorum. Haklılar da… Özellikle Karşıyaka Çarşı'nın ihmal edildiğini görüyoruz. Bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu çok açık. Böyle giderse insanların uzaklaştığı, karmaşık, kontrolsüz bir yere dönüşecek. Çarşı çok önemli, bu şekilde bırakamayız. Esnafın da destek olması lazım, konuşup bazı kararlar alacağız. Belediye olarak orada düzeni sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Esnafın da kendisine düzen sağlaması gereken noktalar var. İnsanlar tarafından kabul edilmeyecek, Karşıyaka halkının onaylamayacağı hiçbir çalışmaya girmem."

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Tugay ayrıca, Karşıyaka özelinde İzmir'in trafik sorununa da şu sözlerle değindi:

"Şehir trafiğindeki karmaşa ve otopark sorunu biraz da toplu taşımanın eksikliğinden kaynaklanıyor. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Tunç Soyer'in toplu taşıma ile ilgili planlamaları olduğunu biliyorum. Atılacak adımlar trafik sorununu rahatlatacaktır. Yol düzenlemeleri, otoparklar yapmak önemli bir görevimiz. Ön düşünce olarak baktığımda yeraltı otoparklarının yapılacağı yerler planlıyorum. Sahile yakın alanlarda projelerimizi yapmalıyız. Beraberinde toplu taşıma alternatifleri geliştirmemiz gerekiyor.

‘TAKSİ-DOLMUŞLAR YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR'

Taksi-dolmuşlar tercih ediliyordu ama tramvaydan sonra kaldırıldı, yeniden gündeme gelebilir. Taksi-dolmuş mantığında çalışan küçük elektrikli araçlarla toplu taşımaya alternatifler oluşturabiliriz.

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Yeni iskeleler kurulabilir. İskele'de otoparklar olabilir, taksi-botlarla karşıya geçilebilir. Bunların hepsi bir düşünce… Üstüne basa basa söylüyorum; mümkünse toplu taşıma alternatiflerini geliştirmeliyiz. Aksi takdirde trafik sorununu çözemeyiz. Çözümler üretmek benim görevim."

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Karşıyaka sahilde Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı düzenlemeyi olumlu bulduğundan ancak hatalı noktaları olduğundan da söz eden Tugay, "Zamanı geldiğinde bunu Büyükşehir ile paylaşacağım. Sahil Büyükşehir'e ait diye kendimizi geri çekmeyeceğiz. Soyer ile aramızda büyük bir uyum olacağını düşünüyorum. Kendisi çok takdir ettiğim, örnek aldığım bir insan. Doğru çözümler üretilmesinde katkıda bulunacağım. Tunç Bey'in de bize destek olacağını biliyorum" dedi.

‘KARŞIYAKA TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL YERİ'

Tugay, Türkiye'nin en güzel yeri olarak gördüğü Karşıyaka'da, Türkiye'nin en özel kültüre sahip insanlarıyla oluşan değişik havayı tüm Türkiye'ye anlatmak gibi bir hedefi olduğunu da söyledi.

© Fotoğraf : DHA CHP'nin başvuruda bulunmadan aday gösterilen Seferihisar adayı Celiloğlu, adaylıktan çekildi "Çalışmalarımı Karşıyakalılık kültürü üzerine yoğunlaştırmayı hedefliyorum" diyen CHP adayı, Karşıyaka'da sembol haline gelmiş yapıların modern bir görünüme kavuşması gerektiğini söyledi. Bu doğrultuda Bostanlı Pazar Yeri'nde yapısal bir değişikliğe gidilmesinin şart olduğunu kaydeden Tugay, Karşıyaka İskele binasının da daha işlevsel olması için çalışmalar yapılacağını ve iskelenin önündeki yolda da alttan geçit yapıp üstünün bir meydan haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

'25 HAZİRAN FARKLI VE AKTİF BİR ŞEKİLDE KUTLANACAK'

Tugay, Atatürk'ün Karşıyaka'yı ziyaret ettiği tarih olan 25 Haziran'ı da bu yıl itibarıyla farklı ve aktif bir şekilde kutlayacaklarını da sözlerine ekledi.