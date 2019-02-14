Kayıt
12:44 14 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Mustafa Balbay

    Balbay: CHP'nin sağ yelpaze ile uzlaşıp DSP ile buzlaşmasının maliyeti yüksek olabilir

    © AA / Arşiv
    Politika
    URL'yi kısaltın
    140

    Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, AK Parti'nin karşısındaki partilerle diyalog kuran CHP'nin DSP ile bir araya gelemediğini belirterek, "CHP'nin sağ yelpaze ile uzlaşıp DSP ile buzlaşmasının maliyeti yüksek olabilir. Herkes bir kez daha düşünmeli" dedi.

    CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Cumhuriyet gazetesindeki bugünkü 'Solun sola ettiği' başlıklı köşe yazısında, CHP'nin yanlış politikalarına dikkat çekti.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    'CHP'de eski tüfekler isyan etti'
    Balbay, "CHP, 24 Haziran'da İyi Parti ve sağ yelpazenin öteki küçük partileriyle sonuç alıcı diyaloglar kurdu. AKP parlamentoda salt çoğunluğu kaybettiyse bunda CHP'nin uyguladığı politikanın büyük payı var" diye yazdı.

    Balbay'ın yazısı şöyle:

    "Siyasetin seçim süreçlerindeki beylik sözlerinden biri şudur: Bir bölen!

    Özellikle yerel seçimlerde, solda birden fazla adayın çıkmasıyla kıl payı kaybedilen şehirler listelense sütun yetmez. Sadece İstanbul ve Ankara'da yaşananlar durumu anlatmaya yeter.

    Bugünkü AKP iktidarına giden yolun başı 1994 seçimleriydi. 1994'te İstanbul'da merkez sağın iki partisi ANAP ve DYP adaylarının toplam oyu yüzde 35'ti, merkez solun iki partisi SHP ve DSP adaylarının toplam oyu yüzde 33. RP'nin adayı Erdoğan yüzde 25'le seçimi kazandı.

    Aynı seçimlerde Ankara'da SHP yüzde 21.4, RP yüzde 21.7 oy aldı. Melih Gökçek binde 3 farkla seçimi kazandı. Aynı seçimde CHP'nin oyu yüzde 2'ydi. O gece seçimi SHP'nin kazandığı açıklandı, Gökçek itiraz etti. 5 bin farkla ertesi gün başkan Gökçek oldu. Aradan 20 yıl geçti, 2014'te de sadece İzmir'de DSP'nin de aday çıkarması ya da CHP'den aday olamayan başkanların DSP'ye geçmesiyle 4 ilçe kaybedildi.

    ***

    Handan Toprak Benli
    © Fotoğraf : Twitter
    CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Toprak: Aday belirlenirken kadınlara sahip çıkılmadı, DSP seçeneğini düşünüyorum
    Aradan 25 yıl geçti. O günleri yazmayı gerektirecek bir tablo ile karşı karşıyayız. 24 Haziran genel seçimlerinde yasal dayanağı olan seçim ittifakı, 31 Mart yerel seçimleri için yasal bir zemin olmaksızın fiilen uygulanıyor.

    Türkiye 1950'de CHP'nin yolu açmasıyla tek partili rejimden çok partili sisteme geçti. Bugün de Erdoğan-Bahçeli dayatmasıyla çok partili sistemden iki partili sisteme zorlanıyor.

    Yasal zemin de olmadığı için her anlaşmazlık anlık çözümlerle aşılıyor. "Jest yapma", "aday çıkarmama", "adayı ortaklaştırma", adaylar ortaya çıkınca hangisi önde görünüyorsa ötekini çekme, bu seçimlere özgü yöntemler oldu.

    CHP, 24 Haziran'da İyi Parti ve sağ yelpazenin öteki küçük partileriyle sonuç alıcı diyaloglar kurdu. AKP parlamentoda salt çoğunluğu kaybettiyse bunda CHP'nin uyguladığı politikanın büyük payı var.

    31 Mart için de 24 Haziran'a benzer işbirliği ilerlerken bir şey ortaya çıktı: AKP'nin karşısındaki partilerle diyalog kuran CHP, DSP ile kurmamış, kuramamış!

    Son bir hafta içindeki gelişmeler DSP'nin 31 Mart'a dek ciddi bir aktör olacağını gösteriyor. Sadece Gaziantep adayı Celal Doğan'la Şişli adayı Mustafa Sarıgül'ün kamuoyu gücü bile DSP'yi gündemde tutmaya yeter.

    ***

    Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal
    © AA /
    DSP lideri Aksakal: CHP zaten kendi kendini bölüyor
    DSP Genel Başkanı Önder Aksakallı'ya dün yukarıdaki süreci özetledim. Kıl payı kayıplar olursa herkesin üzüleceğini anlattım. Kendisini, "Atatürkçü, Ecevitçi, solcu" diye tanımladıktan sonra ekledi:

    "Öyle yerler var ki, iki ittifakın adayı da ülkücü. Hiç soldan bir aday olmasın mı? Biz CHP karşıtı değiliz. İYİ Parti'nin seçime katılmasına gösterilen özeni bize de beklerdik…" Konu bu noktaya gelirse, iş çok uzar. Adayların Yüksek Seçim Kurulu'na teslimine daha beş gün var. Sonrasında da düzeltme yapılabilir.

    Henüz vakit var… CHP'nin sağ yelpaze ile uzlaşıp DSP ile buzlaşmasının maliyeti yüksek olabilir. Herkes bir kez daha düşünmeli!"

    İlgili konular:

    Sabah yazarı Övür: DSP'ye gidişte küskünlükten çok CHP yönetimine duyulan öfkenin etkisi var
    Solmaz: Kılıçdaroğlu DSP'den aday olmak istedi, Ecevit veto edince CHP'ye gitti
    DSP Gaziantep adayı Celal Doğan: CHP aday çıkarsaydı ben aday olmazdım
    DSP Genel Başkanı Aksakal: Marmaris'te CHP'nin aday göstermediği Ali Acar'la da görüşeceğiz, DSP Türkiye'de siyasetin en güvenli limanıdır anlayışı var
    Etiketler:
    SHP, YSK, İYİ Parti, AK Parti, DSP, CHP, Celal Doğan, Mustafa Sarıgül, Melih Gökçek, Önder Aksakal, Mustafa Balbay, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Antarktika
    Antarktika Türk bilim insanlarına 'laboratuvar' oldu
    Karikatür
    ‘ABD’nin S-400 karşıtlığı, dünya kadar eski bir hikaye’
    infografik
    Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet