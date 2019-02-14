İzvestiya: Soçi'deki üçlü zirve İdlib'in kaderini tayin edecek

Marcan, Suriye anayasa komitesinin ise Batılı ülkelerin ve muhalefetin müdahalesi nedeniyle kurulamadığını ancak Soçi'deki zirveyle bu sürecin ivme kazanacağını umduklarını kaydetti.
'BATI, ANAYASA KOMİTESİNİN KURULMASINI YENİLGİ OLARAK GÖRÜYOR'
Suriye anayasa komitesi konusunda Marcan ile aynı görüşü paylaşan Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, "Batılı ülkeler, Suriye'nin geleceğinde inisiyatifin ve belirleyici gücün Rusya, Türkiye ve İran'a geçmesini kabullenmek istemiyor. Anayasa komitesinin kurulması, Batı'da Rusya'nın siyasi güçlenmesinin devamı ve Batı'nın yenilgisi olarak görülüyor" dedi.
'İDLİB'İN ORDUYA DEVRİ SON DERECE ZOR'
'TÜRKİYE'NİN NÜFUZU DEVAM EDİYOR'
'TÜRKİYE İDLİB OPERASYONUNA KARŞI ÇIKACAK'
Sütçü İmam Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl ise Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması ve İdlib'deki statükonun korunması olmak üzere iki konuya ağırlık vereceğini kaydetti.
'ESAD, İDLİB VE MENBİÇ KONUSU AYAK BAĞI OLUŞTURACAK'
İsmayıl, başta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın durumu olmak üzere üçlü zirvede ayak bağı oluşturacak konularıysa şöyle sıraladı: "Rus tarafı Şam yönetimini destekliyor. Türk tarafıysa buna pek yanaşıyor ve Esad'la müzakerelere onay vermiyor. İdlib konusunda da benzer bir görüş ayrılığı söz konusu. Rus tarafı Türkiye'nin bu sorunla başa çıkamayacağını düşünürken Ankara ise Rusya'nın bu bölgede askeri operasyon düzenlemesini istemiyor. Üçüncü ihtilaflı konuysa Menbiç. Esad'ın Kürtlerle müzakere yapmaya çalıştığını ve bunun Türkiye'de rahatsızlık yarattığını görüyoruz."
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