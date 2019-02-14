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16:15 14 Şubat 2019
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    İdris Naim Şahin

    MHP’li Enginyurt: İdris Naim Şahin’in adaylığını niye Akşener açıklamadı?

    © Fotoğraf : TBMM
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (189)
    102

    Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in İYİ Parti Ordu Büyükşehir adayı olmasını değerlendiren MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, "CHP, HDP’liler Türkiye çapında kendilerine oy vermez endişesiyle İdris Naim Şahin’i aday çıkarmadı" derken, "Akşener, neden Şahin'in adaylığını kendi açıklamadı da Ordu İl Başkanı'na açıklattı?" diye sordu.

    Erkan Akçay
    © AA /
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    Cumhuriyet'e konuşan Enginyurt, CHP'nin Şahin'i, 'HDP'li seçmenin Türkiye genelinde kendilerine oy vermeyeceği endişesi' nedeniyle aday yapmadığını ileri sürdü.
    Enginyurt şunları söyledi:

    İdris Naim Şahin
    © Fotoğraf : TBMM
    Odatv: İdris Naim Şahin, İYİ Parti'nin Ordu'da adaylık teklifini 'CHP aday göstermezse' kabul edecek
    'SEYİT TORUN, ORDU’DA CHP’NİN KAZANAMAYACAĞINI BİLİYOR'

    "CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'da CHP'nin kazanamayacağını biliyor. HDP'li seçmenden korktukları için de Şahin'i aday yapmayıp İYİ Parti'den aday yaptırarak, örtülü bir şekilde destekleyecekler.

    'İYİ PARTİLİLER KÜRT VATANDAŞLARA ŞAHİN’İN ADAYLIĞI İLE İLGİLİ İZAHTA BULUNMALIDIR'

    İYİ Partililer Kürt vatandaşlara Şahin'in adaylığı ile ilgili izahta bulunmalıdır. (İYİ Parti lideri) Meral Akşener, neden İdris Naim Şahin'in adaylığını kendisi açıklamadı da Ordu İl Başkanı'na açıklattı? Ordu'yu mu önemsemiyorlar yoksa aday yaptığı şahıstan endişeleri mi var?"

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (189)

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    31 Mart yerel seçimleri
    Etiketler:
    İYİ Parti, HDP, CHP, Cemal Enginyurt, Seyit Torun, Meral Akşener, İdris Naim Şahin, Ordu
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