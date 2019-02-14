MHP’li Enginyurt: İdris Naim Şahin’in adaylığını niye Akşener açıklamadı?

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in İYİ Parti Ordu Büyükşehir adayı olmasını değerlendiren MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, "CHP, HDP’liler Türkiye çapında kendilerine oy vermez endişesiyle İdris Naim Şahin’i aday çıkarmadı" derken, "Akşener, neden Şahin'in adaylığını kendi açıklamadı da Ordu İl Başkanı'na açıklattı?" diye sordu.

© AA / MHP'li Akçay: Temelli, HDP'nin Zillet ittifakı ortağı olduğunu resmen açıkladı Cumhuriyet'e konuşan Enginyurt, CHP'nin Şahin'i, 'HDP'li seçmenin Türkiye genelinde kendilerine oy vermeyeceği endişesi' nedeniyle aday yapmadığını ileri sürdü.

Enginyurt şunları söyledi:

"CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'da CHP'nin kazanamayacağını biliyor. HDP'li seçmenden korktukları için de Şahin'i aday yapmayıp İYİ Parti'den aday yaptırarak, örtülü bir şekilde destekleyecekler.

'İYİ PARTİLİLER KÜRT VATANDAŞLARA ŞAHİN’İN ADAYLIĞI İLE İLGİLİ İZAHTA BULUNMALIDIR'

İYİ Partililer Kürt vatandaşlara Şahin'in adaylığı ile ilgili izahta bulunmalıdır. (İYİ Parti lideri) Meral Akşener, neden İdris Naim Şahin'in adaylığını kendisi açıklamadı da Ordu İl Başkanı'na açıklattı? Ordu'yu mu önemsemiyorlar yoksa aday yaptığı şahıstan endişeleri mi var?"