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16:14 14 Şubat 2019
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    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

    DSP bir yerde daha CHP-İYİ Parti ittifakının karşısına çıktı

    © AA /
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (189)
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    CHP'nin aday çıkarmayıp İYİ Parti'nin adayına destek olma kararı aldığı Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek'in DSP'den aday olacağı belirtildi. İlçenin eski başkanı Mustafa Güngör'ün de DSP'ye geçeceği ileri sürüldü.

    Türkiye 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere kilitlenirken, partilerde hareketlilik sürüyor.

    Mustafa Balbay
    © AA / Arşiv
    Balbay: CHP'nin sağ yelpaze ile uzlaşıp DSP ile buzlaşmasının maliyeti yüksek olabilir
    CHP ve İYİ Parti'nin İzmir'de yaptığı işbirliği kapsamında CHP, Tire ve Kiraz'da aday çıkarmayacak; Urla, Selçuk ve Karşıyaka'da iki parti ayrı ayrı aday çıkaracak, 25 ilçede ise İYİ Parti CHP'nin adayına destek olacak. İYİ Parti Büyükşehir adayı da çıkarmazken, CHP'nin adayı Tunç Soyer'e destek verecek.

    Gerçek İzmir'de yer alan habere göre, CHP'nin aday çıkarmayacağı 2 ilçede dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Kiraz'da CHP'nin tek aday adayı olan Salim Özkarakaş DSP'den aday olurken, Tire'de de mevcut CHP'li Belediye Başkanı Tayfur Çiçek DSP'den aday olacak.

    Habere göre ilçe eski başkanı Mustafa Güngör de Çiçek'le birlikte DSP'ye geçecek. Çiçek, 2014 seçimleri öncesi CHP'ye geçmiş ve 2014'te CHP'den belediye başkanı seçilmişti.

    'DSP KARABURUN'DA ÖZLÜOĞLU'NU ADAY GÖSTERMEK İSTİYOR'

    Öte yandan DSP, Karaburun'da da CHP'li meclis üyesi Dinçer Özlüoğlu'nu aday göstermek istiyor.

    Özlüoğlu teklifi kabul ederken, CHP'nin aday olmaması için Özlüoğlu'na baskı yaptığı ileri sürüldü.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (189)

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    Etiketler:
    İYİ Parti, DSP, CHP, Mustafa Güngör, Tayfur Çiçek, Salim Özkarakaş, Tunç Soyer, Dinçer Özlüoğlu, Karaburun, Tire, İzmir
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