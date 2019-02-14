DSP bir yerde daha CHP-İYİ Parti ittifakının karşısına çıktı

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere kilitlenirken, partilerde hareketlilik sürüyor.

CHP ve İYİ Parti'nin İzmir'de yaptığı işbirliği kapsamında CHP, Tire ve Kiraz'da aday çıkarmayacak; Urla, Selçuk ve Karşıyaka'da iki parti ayrı ayrı aday çıkaracak, 25 ilçede ise İYİ Parti CHP'nin adayına destek olacak. İYİ Parti Büyükşehir adayı da çıkarmazken, CHP'nin adayı Tunç Soyer'e destek verecek.

Gerçek İzmir'de yer alan habere göre, CHP'nin aday çıkarmayacağı 2 ilçede dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Kiraz'da CHP'nin tek aday adayı olan Salim Özkarakaş DSP'den aday olurken, Tire'de de mevcut CHP'li Belediye Başkanı Tayfur Çiçek DSP'den aday olacak.

Habere göre ilçe eski başkanı Mustafa Güngör de Çiçek'le birlikte DSP'ye geçecek. Çiçek, 2014 seçimleri öncesi CHP'ye geçmiş ve 2014'te CHP'den belediye başkanı seçilmişti.

'DSP KARABURUN'DA ÖZLÜOĞLU'NU ADAY GÖSTERMEK İSTİYOR'



Öte yandan DSP, Karaburun'da da CHP'li meclis üyesi Dinçer Özlüoğlu'nu aday göstermek istiyor.

Özlüoğlu teklifi kabul ederken, CHP'nin aday olmaması için Özlüoğlu'na baskı yaptığı ileri sürüldü.