DSP bir yerde daha CHP-İYİ Parti ittifakının karşısına çıktı

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere kilitlenirken, partilerde hareketlilik sürüyor.
Gerçek İzmir'de yer alan habere göre, CHP'nin aday çıkarmayacağı 2 ilçede dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Kiraz'da CHP'nin tek aday adayı olan Salim Özkarakaş DSP'den aday olurken, Tire'de de mevcut CHP'li Belediye Başkanı Tayfur Çiçek DSP'den aday olacak.
Habere göre ilçe eski başkanı Mustafa Güngör de Çiçek'le birlikte DSP'ye geçecek. Çiçek, 2014 seçimleri öncesi CHP'ye geçmiş ve 2014'te CHP'den belediye başkanı seçilmişti.
'DSP KARABURUN'DA ÖZLÜOĞLU'NU ADAY GÖSTERMEK İSTİYOR'
Öte yandan DSP, Karaburun'da da CHP'li meclis üyesi Dinçer Özlüoğlu'nu aday göstermek istiyor.
Özlüoğlu teklifi kabul ederken, CHP'nin aday olmaması için Özlüoğlu'na baskı yaptığı ileri sürüldü.
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