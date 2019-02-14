CHP'li vekil Erol: Tunceli'yi çekim merkezi yapmak için seçimi CHP almalı

Tunceli Cemevi'nde vefat eden annesi Nurten Erol için düzenlenen kırk gün hayır yemeğine katılan CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol daha sonra il başkanlığına geçerek parti yöneticileri ile bir araya geldi.

‘BURASI SAYIN GENEL BAŞKANIMIZIN İLİ TUNCELİ’

İHA'nın haberine göre, Parti binasında konuşan Erol, "Burası sayın genel başkanımızın ili Tunceli. Demokrasinin, insan haklarının, evrensel değerlerin, inançların yaşadığı bir kent. Ve bu kentin gerçekten artık CHP tarafından, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti tarafından yönetilmesi lazım. Çünkü bizim yaşam tarzımızla cumhuriyetin temel ilkeleri örtüşen değerlerdir" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Erol, Tunceliyi bir çekim merkezi yapabiliriz https://t.co/BeYUleVZOP — İHA Tunceli (@iha_tunceli) 14 Şubat 2019

​Tunceli Belediyesi'nin üç dönem HDP tarafından yönetildiğini ifade eden Erol şunları söyledi:

"Bundan kaynaklı kentin hem kentsel dönüşümü hem yapısal dönüşümü, kentin şehircilik anlamında planlanması, bu kentin bir marka değeri olarak kamuoyuna anlatılamaması, bir çekim merkezi haline dönüştürülememesi. Tunceli ideolojik mesaj veren, siyasal bir kültürle yönetilen kente dönüştürüldü. Bu aslında Tunceli'nin kendi değerlerini, Tunceli'nin Türkiye'nin geneline açılacak değerlerini de örtüledi. Tunceli'ye gelen hayran kalıyor. Doğasıyla, coğrafyasıyla, insanların yaşam tarzıyla burayı bir çekim merkezi yapabiliriz. İnsanlar artık beş yıldızlı tatil köylerine gitmiyor. Dinlenmek için doğayla iç içe, farklı kültürlerin olduğu yerleri seçiyorlar. Tunceli bunu fırsata çevirebilir. Tunceli'de bu potansiyel var. Bu potansiyeli bütün Türkiye'ye yaygınlaştırmak, Tunceli'yi çekim merkezi yapmak için CHP’nin belediye seçimini mutlaka alması lazım."

Milletvekili Erol'a, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, İl Başkanı Yılmaz Çelik, Belediye Başkan Adayı Dr. Yusuf Kenan Aydın ve partililer eşlik etti.