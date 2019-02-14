CHP 8 belediye başkan adayını daha açıkladı

CHP Genel Merkezi, 2'si ilçe, 6'sı belde olmak üzere 8 belediye başkan adayını daha açıkladı. CHP'nin, Mersin Toroslar İlçe Belediye Başkan adayı Süleyman Dalkılıç, Bitlis'in Hizan ilçe adayı ise Süleyman Baştürk oldu.