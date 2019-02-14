CHP 8 belediye başkan adayını daha açıkladı

CHP'de 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak Mersin Toroslar, Bitlis Hizan ilçeleri ile 6 belde belediye başkan adayı daha açıklandı.
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CHP'de son yapılan PM toplantısında, aday belirleme yetkisi Merkez Yönetim Kurulu'na devredilmişti.
CHP tarafından bugün açıklanan 8 adayın isimleri şöyle:
- Batman Sason ilçesi Yücebağ beldesi Yaşar Tuncay
- Bitlis Hizan ilçesi Süleyman Baştürk
- Isparta Yalvaç ilçesi Hüyüklü beldesi Halil Görmez
- Yozgat Boğazlıyan ilçesi Uzunlu beldesi Okan Yaşar Elbaşı
- Zonguldak Ereğli ilçesi Gülüç beldesi Burak Emrah Yapıcı
- Zonguldak Ereğli ilçesi Ormanlı beldesi Ayhan Turan
- Zonguldak merkez Karaman beldesi Mustafa Kalaycı
- Mersin Toroslar ilçesi Süleyman Dalkılıç
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