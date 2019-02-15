CHP'nin Beyoğlu adayı Taş'tan 'Seçilince gelmiyorsunuz' diyen seçmene: Gelmezsem ara

CHP tarafından Beyoğlu Belediye Başkan adayı gösterilen Alper Taş, bir vatandaşın "Herkes seçim öncesi gelip vaatlerde bulunuyor ama seçildikten sonra bir Allah'ın kulu yanımıza gelmiyor" sözlerine, "Biz geleceğiz. Sana telefon numaramı vereyim, eğer gelmezsem ara" yanıtını verdi.

CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş, yerel seçim çalışmaları kapsamında ilçenin mahallelerini geziyor.

Mahalle esnafını tek tek ziyaret eden Taş, "72 yaşındayım. 16 senedir AKP'ye oy verdim ama yeterli hizmet alamadık. Burayı terk edeceğim" diyen bir seçmene, "Seçimi kazanacağız ve seni burada yaşatacağız" dedi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Beyoğlu Belediyesi'nin kentsel dönüşüm konusunda yıllardır yol alamadığını ifade eden bir seçmen, "Evlerimiz neredeyse yıkılacak kadar eski ama 7 yıldır belediye bize yeni ev yapacak diye bekliyoruz. Bize destek verene biz de destek vereceğiz" diye konuştu.

Bir başka seçmen de Taş'ın seçimi kazanması halinde ilk iş olarak kentsel dönüşüm soruna çözüm üretmesini istedi. Taş, "Kentsel dönüşümde vatandaşların onayının dışındaki hiçbir projeye destek vermeyeceğiz" şeklinde yanıt verdi.

'BİZ RAHATSIZ OLMAK İÇİN ADAYIZ'

Bölgede otopark sorununun ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden vatandaşlar, mahallede yeşil alan ve okul eksikliğinin de ciddi bir sorun olduğunu dile getirdi. Taş, "Seçildiğimde mahallelinin tüm sorunlarını sizin de içerisinde yer alacağınız mahalle meclisleri eliyle çözeceğiz" dedi.

Ziyaret sırasında seçmenlerle, Taş arasında ilginç diyaloglar da yaşandı. Bir vatandaşın, "Herkes seçim öncesi buraya gelip vaatlerde bulunuyor ama seçildikten sonra bir Allah'ın kulu yanımıza gelmiyor" sözü üzerine Alper Taş, "Biz geleceğiz. Sana telefon numaramı vereyim, eğer gelmezsem ara beni" diyerek karşılık verdi.

Başka bir seçmenin ise, "Piripaşa'da yapılmasını istediğimiz çok şey var. Başkan olduğunuzda yanınıza gelerek sizi rahatsız edeceğiz" sözüne Taş, "Biz rahatsız olmak için adayız" şeklinde cevap verdi ve belediyenin kapılarının 24 saat vatandaşlara açık olacağını vurguladı.