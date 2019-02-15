İYİ Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, 81 il başkanlığına gönderdiği genelgede "İYİ Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine kendi adayları ve kendi bayrağı ile tek başına katılacaktır" dedi.
Her kademeden aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen takvime göre ilgili seçim kurullarına 19 Şubat 2019 tarihi itibariyle bildirilmesi istenen genelgede 'gecikme, eksiklik ve aksaklığa kesinlikle meydan verilmeyecektir' ifadeleri yer aldı.
'İL GENEL MECLİSİ SEÇİMLERİNDE İŞBİRLİĞİ ARAYIŞINA GİRİLMEYECEK'
"51 ildeki İl Genel Meclisi seçimlerinde partilerin aldıkları oyların siyasal bir parametre olarak kullanılacağı da dikkate alınarak, partimizin kendi adayları ile seçime girip en iyi sonucu alması son derece büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan İl Genel Meclisi seçimlerinde işbirliği arayışına girilmeyecek, İYİ Parti'nin İl Genel Meclisi Üyesi adayları belirlenerek yetkilendirilen temsilciler eliyle ilgili seçim kuruluna mutlaka zamanından önce teslim edilecektir."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)