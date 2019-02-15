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16:15 15 Şubat 2019
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

    Özhaseki: Cumhurbaşkanımız eski başkanları bir yerlerde değerlendirecek, kafasına yazıyor

    © AA / Ergün Haktanıyan
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (196)
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    AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, geçen 3 ay boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte belediye başkan adaylarını belirlediklerini söyledi. Özhaseki, "Eskiden başkanlık yapan arkadaşlarımız için Cumhurbaşkanımız yeni görevler düşünüyor. Onları bir yerlerde değerlendirecek, kafasına yazıyor" dedi.

    AK Parti tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Kızılcahamam'da bir otelde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

    HDP seçmeni, bayrağı
    © REUTERS / Umit Bektas
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    PKK'lılar ile Kürt vatandaşların birbirinden ayrı olduğunu ifade eden Özhaseki, "Bir insanın ırkı Allah'ın takdiri, hiç kimse bir şey söyleyemez. Kimse küçümseyemez haşa. Onlar bizim kardeşlerimiz. O mazlum insanların hepsinin evini bir senede yaptım. Mazlum, mağdur, kendi halinde insanlar. Ancak, eline silah almış, yavrularımızı katlediyor, pusu kuruyor, bunların affı olmaz. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri öyle diyor zaten; 'Şahsıma yapılanları, ihanetleri affederim; ancak vatanıma, devletime yapılanı asla affetmem.' Öyle bir hak yok bende, onlara acıma olmaz. Eğer onlara acırsanız acınacak hale düşersiniz. Katiller sürüsünün cezası ayrı, zaten devlet onu veriyor" diye konuştu.

    'İŞ BAŞINA GELMESİNLER, SURDA BİR GEDİK AÇMASINLAR İSTİYORUZ'

    Numan Kurtulmuş
    © AA / Ali Rıza Akkır
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    Cumhur İttifakı'nın temelinde Türkiye'nin geleceğinden başka bir şey olmadığını söyleyen Özhaseki, şöyle konuştu:

    "Bu fakir kardeşiniz aylardır Sadir Bey kardeşimizle toplantı yapıyoruz. Toplantının temel esprisi şu; Güneydoğu'da lanet adamlar iş başına gelmesin yine. Bu taraflarda da bir partinin kontenjanından aynı adamlar iş başına gelmesinler. Üstü kapalı, kılığı kıyafeti değiştirilmiş, eli yüzü boyanmış adamlar Ankara'da, İstanbul'da iş başına gelmesinler istiyoruz. Ana muhalefetin yaptığı stratejiye bakıyoruz; bir taraftan milliyetçi oylara İYİ Parti vasıtasıyla talip olurken, Kandil'den gelen adamlarla gizli gizli oturup, üstünü sütre gibi kapatıp, kendilerine aday koymaya çalışıyorlar. Koydukları adaylar belli zaten. Bu adamlar iş başına gelmesinler, surda bir gedik açmasınlar istiyoruz."

    'CUMHURBAŞKANIMIZ 'SENLE BAŞKA İŞİMİZ VAR' DEDİ, MEĞER KAFASINDA BÜYÜKŞEHİR VARMIŞ'

    Mehmet Özhaseki - Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
    Özhaseki: Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan
    Geçen 3 ay boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile belediye başkan adaylarını belirlediklerini aktaran Özhaseki, şunları söyledi:

    "Değiştirdiğimiz arkadaşların emin olun kötülüğü manasına gelmiyor. Burada 2 kardeşimiz yan yana oturuyorlar. Muhittin Bey ile Süleyman Bey. Allah razı olsun yaptıklarından, teşekkür ediyoruz kendilerine. Yeni bir arkadaşımızla yola devam ediyoruz. Emin olun hepsinin ortak özelliği çalışmaları, gayret etmeleri. Zaten eskiden başkanlık yapan arkadaşlarımız için Cumhurbaşkanımız yeni görevler düşünüyor. Onları bir yerlerde değerlendirecek, kafasına yazıyor. Onun günü geldiğinde yavaş yavaş Cumhurbaşkanımız icra ediyor. Bakanlar Kurulu yapılırken Cumhurbaşkanımız 'senle başka işimiz var' dedi. 'Canınız sağ olsun, hayırlısı olsun' dedik. Meğerse kafasında büyükşehir belediye başkanlığı varmış. Eski başkanlarımızla da sonuna kadar zaten devam edeceğiz."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (196)

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, CHP, İYİ Parti, PKK, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Özhaseki, Güneydoğu, İstanbul, Ankara
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