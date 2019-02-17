Kılıçdaroğlu'ndan DSP açıklaması: Teklifimizi kabul etmediler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri için DSP ile de ittifak yapmak istediklerini belirterek, "Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun DSP'ye gitti ve teklifimizi iletti ama kabul etmediler" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde partisinden aday gösterilmeyince Demokratik Sol Parti'ye geçen siyasetçiler hakkında konuştu.

Kılıçdaroğlu, geçmişte de CHP ve DSP'nin aynı yerlerde aday çıkardığını hatırlatarak "İkisinin de hiç arzu etmeyeceği biri kazandı. Ama seçimi kaybettikten sonra o kişiler dönüp CHP'ye geldi" dedi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi bugünkü köşesine taşıdı. Yazının ilgili kısmı şöyle:

"Konuyu kamuoyunun gündeminde olan güncel, CHP açısından da sıkıntılı konuya, aday göstermediklerinin DSP'ye geçip, aynı yerden aday olma çabalarına getirdim.

Çok da önemser havada olmadığını hissedince biraz üsteledim. CHP lideri ise aldırış etmeyen, önemsemez tutumunu değiştirmedi, DSP ile de ittifak yapmak için uğraş verdiğini, ancak sonuç alamadıklarını bildirdi.

"Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun DSP'ye gitti ve teklifimizi iletti ama olmadı, kabul etmediler" dedi. Ardından da gayet rahat bir ses tonuyla ekledi:

'SEÇİMİ KAYBETTİKTEN SONRA CHP'YE ÜYE OLMAK İSTEDİLER'

"DSP siyasi bir parti kendi tercihidir. Ben özel eleştiriyi getirecek durumda değilim."

"DSP'den aday olmaları, CHP'li adayın oylarından eksiltip, kazanmanızın önünü keser mi?" diye sordum yanıtı şöyle oldu:

"Onu vatandaş takdir edecek. Geçmişte de benzer olaylara tanıklık ettik. Bazı belediyeleri ne CHP ne de DSP aldı; ikisinin de hiç arzu etmeyeceği biri kazandı. Ama seçimi kaybettikten sonra o kişiler de dönüp CHP'ye geldi, üye olmak istedi. Ben bunu halka bırakıyorum. Halkın takdirine sunuyorum. Halk düşünecek, kendi kararını verecek, ben inanıyorum en doğruyu da yapacak…"