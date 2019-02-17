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15:53 17 Şubat 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu'ndan 'Yürü be İstanbul' projesi: İstanbullular yürüdükçe puan kazanacak

    © Fotoğraf : İHA
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (217)
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    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer'de amatör spor kulüpleri temsilcileri ile bir araya geldi. 'Yürü be İstanbul' projesini tanıtan İmamoğlu, İstanbulluların yürüdükçe puan kazanarak çeşitli aktiviteleri ücretsiz yapacağını söyledi.

    İstanbul'da bulunan Amatör Spor Kulübü yöneticilerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Ekrem İmamoğlu, amatör spor kulüplerinin yanında olduğunu söyledi.

    CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
    İHA
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    Spora ve sporculara yönelik projelerinden bahseden İmamoğlu, İstanbul'da sporun artması için çalışmalar yapacaklarını ve projelerinin hazır olduğunu açıkladı.

    İmamoğlu, "Bu şehrin futbol sahaları konusundaki fakirliğini de biliyorum. Olmayan yerde alan üretemeyebiliriz ama bu konuda sağlıklı öneriler var. Bölgesel 3 ya da 4 ilçeyi bir araya toplayan, ulaşıma destek vermek kaydıyla geniş spor imkanları ve sporcu sağlığı olsun, bir çok konuda alt yapısını tamamlamış tesisleri yine amatör spor kulüplerine hediye edeceğimiz projeyi hazırladığımızı duyurmak istiyorum. Birçok branşa hizmet eden sporcu lisanlı sporcu sayısını en üst seviyeye taşıyan spor denince akla gelince İstanbul gelir denecek kadar insanların ruhuna sporu yerleştirilen bir felsefeyi birbirimize anlatarak bunu sağlayacağız. İstanbul spor kenti olacak" ifadelerini kullandı.

    'SPORDAKİ ŞİDDET SİLİNECEK, TRİBÜNLERDEKİ KADIN SAYISI ARTACAK'

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    İstanbul'da yeni hayata geçirmeyi planladıkları 'Yürü be İstanbul' projesiyle ilgili konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

    "'Yürü be İstanbul' diye kampanya başlayacağız. İnsanlar yürüdükçe elde edeceği puanlarla bazen toplu taşımaya ücretsiz binecek, bazen bir tiyatroyu bedava izleyecek, bazen belediyenin salon imkanlarından bedava faydalanacak. Yani yürüdükçe puan kazanacak. Yani İstanbul'da yürüdükçe puan kazandıkça şehir ona bedava. Dolayısıyla obeziteyle mücadele etmiş olacağız. Biz öyle bir ruh getireceğiz ki bu kent, tatlı dil, güler yüz, sporla iç içe olmak, sporcuyla samimi olmak, sporun aslında sadece spor olduğunu insanlara hissettirmek. Bizim yönetici olduğumuz İstanbul'da spordaki şiddeti, kötülükleri silecek, tribündeki kadınların sayısını artıracak."

    'SPORUN İÇİNE SİYASETİ SOKMAYIN'

    Spor kulübü yöneticilerine de uyarılarda bulunan İmamoğlu, "Sporun içine siyaseti zerre kadar katanları kapıdan içeri sokmayın arkadaşlar. Sporun içindeki siyaset bize yakışmaz. Siyasetin mecrası başka. Onu başka yerde yapın. Ama Türkiye'de tam tersi. Yakışıyor mu? Vallahi yakışmıyor" diye konuştu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (217)

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, futbol, CHP, Ekrem İmamoğlu, İstanbul
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