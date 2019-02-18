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14:36 18 Şubat 2019
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    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal

    DSP Başkanı Aksakal: Oy bölünmesini CHP yöneticilerinin bizzat kendileri yapıyor

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (234)
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    DSP lideri Aksakal, "Oyların bölünmesi gibi bir olay varsa bunu seçmenlerine cemaatçi, dinci, ülkücü aday dayatması yaparak 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' zihniyetindeki CHP yöneticilerinin bizzat kendileri yapıyor" dedi. Aksakal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "İttifak için DSP'ye teklif götürdük" açıklamasının ise doğru olmadığını söyledi.

    Eski Çankaya Belediye Başkanı ve DSP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Haydar Yılmaz ile makamında bir araya gelen DSP lideri Önder Aksakal, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, basın mensuplarına açıklama yaptı.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Mustafa Kamacı
    Kılıçdaroğlu'ndan DSP açıklaması: Teklifimizi kabul etmediler
    Aksakal, yerel seçimler yaklaşırken, "DSP seçimlere nasıl sokulur? DSP'nin seçimlere sokulması bir projedir" iddialarının başladığını, bu iddiaların sahiplerinin bir projenin ürünü olduğunu Türk milletinin iyi bildiğini söyledi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu seçimlerde ittifak için DSP'ye teklif götürdük, kabul etmediler" açıklamasında bulunduğunu hatırlatan Aksakal, şöyle devam etti:

    "Bu külliyen doğru olmayan bir açıklamadır. Zira Sayın Oğuz Kaan Salıcı ve Sayın Seyit Torun, 8 Ocak Salı günü genel merkezimizde mevkidaşı arkadaşlarımızı ziyaret etmişler, bunun bir nezaket ziyareti olduğunu belirtmişler, başka hiçbir husus gündeme gelmeden sıcak bir sohbetle çaylarını içerek ayrılmışlardır. Daha sonra edindiğimiz bilgiler çerçevesinde, 'CHP'den istifa ederek DSP'ye gelmeye çalışan arkadaşları kabul etmeyin' ricasıyla buraya geldiklerini öğrendik. Bunun dışında da başka bir konu görüşülmedi. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu etrafındakilerin kendisini sürekli yanılttıkları gerçeğiyle 31 Mart akşamı elbette yüzleşecektir ama o gün geriye dönüp baktığında muhtemelen 'keşkeleri ve eyvahları" ile baş başa kalmış olacaktır."

    'ORTALIĞA DÖKÜLÜP 'AMAN BİZİM OYLARIMIZI BÖLDÜLER' DİYE BAĞIRMADIK'

    Mustafa Balbay
    © AA / Arşiv
    Balbay: CHP'nin sağ yelpaze ile uzlaşıp DSP ile buzlaşmasının maliyeti yüksek olabilir
    Seçimlerde her parti için oyları kaybetme riski olduğunu belirten Aksakal, "3 Kasım 2002 seçimlerinde DSP'nin yüzde 22 oyu başka partilere gitti. Biz hiç ortalığa dökülüp, 'aman bizim oylarımızı böldüler' diye bağırmadık. Vatandaşın takdiri öyleydi ama bunlar 'DSP olmasın biz olalım' diyor. 'Devletten aylık, Allah'tan sağlık. İktidar olmasak da olur.' Bu kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

    Aksakal, 'oyların bölüneceği' iddialarına ilişkin ise, "Eğer oyların bölünmesi gibi bir olay varsa bu oy bölünmesini kendi seçmenlerine cemaatçi, dinci, ülkücü, sağcı aday dayatması yaparak 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' zihniyetindeki CHP yöneticilerinin bizzat kendileri yapıyor. Kimse kusura bakmasın bağırsanız da çağırsanız da DSP devletin yönetimine yeniden gelecek" ifadesini kullandı.

    DSP, ÇANKAYA VE YENİMAHALLE'DE ADAY ÇIKARMAYACAK

    DSP lideri, Çankaya ve Yenimahalle'de aday çıkarmayacaklarını söyledi.

    Haydar Yılmaz
    DSP'nin Ankara adayı Haydar Yılmaz oldu
    DSP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Haydar Yılmaz da Türkiye'nin her tarafından CHP'den istifa haberleri geldiğine işaret ederek, buna bakınca atamaların ne kadar yanlış olduğunun görüldüğünü dile getirdi.

    Belediye başkanlığı dönenimde yaptığı çalışmalardan bahseden ve seçildiğinde Ankara için güzel çalışmalar yapma vaadinde bulunan Yılmaz, "Ben kimsenin oyunu bölmeyeceğim. Sahada iki arkadaş var onlar birbirlerinin oyunu bölerler, ben onların oyunu bölmeyeceğim, onlar da benim oyumu bölmeyecek. Soldan tek adayım ben çünkü. Ama sağdan iki aday var" diye konuştu.

    Konuşmaların ardından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Haydar Yılmaz'a parti rozetini taktı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (234)

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, DSP, CHP, Haydar Yılmaz, Önder Aksakal, Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara
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