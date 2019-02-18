AK Parti ve MHP'nin 2014 adayları CHP'ye katıldı

İzmir'de 2014 yılında AK Parti'nin Bayraklı adayı olan İsmail Sarı ile MHP'nin 2009 ve 2014 yıllarındaki adayı Mehmet Toptaş partilerinden istifa ederek CHP'ye geçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Aday tanıtım toplantısında, 2014 yılında AK Parti ve MHP'den Bayraklı belediye başkan adayı olan iki isim CHP'ye katıldı.

Bayraklı’nın iki önemli ismi, Sn. İsmail Sarı ve Sn. Mehmet Topbaş’ın partimize katılımını, bizzat Sn. Genel Başkanımızın rozetlerini takmasıyla gerçekleştirdik.



Bayraklı’da artık çok daha güçlüyüz, çok daha biriz, beraberiz.



Birlikte başaracağız! #ŞimdiBayraklıZamanı pic.twitter.com/x38VRXaQUo — Serdar Sandal (@SerdarSandal) 17 февраля 2019 г.

​Eski AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı ve 2014 yılında AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı olan İsmail Sarı ile MHP'nin 2009 ve 2014 yıllarında Bayraklı Belediye Başkan adayı olan Mehmet Toptaş partilerinden istifa ederek CHP'ye geçti. Sarı ve Topbaş'ın rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Sarı ile Toptaş'ın CHP'ye değerlendiren CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal, "CHP geçmişte olduğu gibi bugün de beraberlik ruhunun önemi ve değerini herkese gösterdi. Yerel yönetimler olarak bizlerin de en büyük sorumluluklarından biri hiçbir kimse ve kesim arasında ayrım yapmadan, birliğimizi güçlendirici çalışmalar gerçekleştirmektir. Her zaman olduğu gibi gelecekte de birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde, ‘biz' olarak yolumuza devam ederek görev ve sorumluluklarımızı yerine getireceğiz" dedi.