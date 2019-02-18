'Vatanını seven CHP'li zillet ittifakına oy vermez' diyen Çavuşoğlu: İçinde PKK, DHKP-C, TİKKO var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Zillet ittifakının içerisinde PKK var, DHKP-C, TİKKO var. Ne kadar terör örgütü varsa o ittifakın içinde. Vatanını seven milliyetçi CHP'liler böyle bir ittifaka oy vermez" dedi.

AK Parti'nin Burdur mitinginde konuşan Bakan Çavuşoğlu, ilin son 5 yıldır 'öksüz' ve geri kaldığını söyledi.

Çavuşolu, "Son 5 yıldır Burdur'umuz öksüz ve geri kaldı. Biz bunu Antalya'da 2009-2014 arası yaşadık. Antalya'da bir çivi bile çakılamadı. 'Son 5 yıldır Burdur'da herhangi bir hizmet oldu mu?' Mevcut belediye başkanı 40 seçim vaadinde bulunmuş, 36 tanesine hiç başlamamış bile. Görüyorum ki Burdur'daki CHP'li arkadaşlarımız da bıkmış yaka silkiyor. Esasen bu seçimde tüm Türkiye'deki CHP'li belediyelerin olduğu yerlerdeki vatandaşlarımız yaka silkiyor. Burdur'u bu zihniyetten kurtarma zamanı. Netcez gari, Deniz Kurt diyeceğiz gari" ifadelerini kullandı.

Tüm ülkücüler ve CHP'lilerden adaylarına destek beklediklerini söyleyen Çavuşoğlu, "İzmir'dekiler 'Biz partimizdir dedik verdik, yine verdik, ama hiçbir şey yapmadılar, yetti artık gelin artık' diyor. 'Size oy vereceğiz artık' diyorlar. Vatandaş artık kimin hizmet edeceğini görüyor" diye konuştu.

'NE KADAR TERÖR ÖRGÜTÜ VARSA O İTTİFAKIN İÇİNDE'

Bir ülkenin güçlü olabilmesi için şehirlerinin de güçlü ve kalkınmış olması gerektiğine değinen Çavuşoğlu, bu nedenle yerel yönetimlerin önemli olduğuna dikkati çekti.

"Şehri kim yönetebilecekse onlara destek verelim" çağrısında bulunan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"CHP'li arkadaşlarımızda da bu anlayışı görüyoruz. Biz adaylarımızı bu titizlikle belirledik. Bu seçimde kimin hangi ittifaka oy vereceği de önemli. Bizim ittifakımız milletin aklı, karşı ittifak zillet ittifakı. Zillet ittifakının içerisinde PKK var, DHKP-C, TİKKO var. Ne kadar terör örgütü varsa o ittifakın içinde. Vatanını seven milliyetçi CHP'liler böyle bir ittifaka oy vermez."