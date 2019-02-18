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17:27 18 Şubat 2019
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    Faik Öztrak

    CHP'li Öztrak: DSP'ye geçen arkadaşlarla ilgili etik sorun var

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (238)
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Bizden aday olamadıkları için DSP'ye geçip, aday olan arkadaşlarımızla ilgili etik sorun olduğu ayan beyan ortadadır. 'Partisini bu kadar kolay terk eden vatandaşı da ortada bırakır' diye bir görüşü var milletimizin" ifadesini kullandı.

    Ankara, Mansur Yavaş, duvar yazısı
    © Fotoğraf : Twitter
    CHP'nin Ankara adayı Yavaş'tan 'Yavaş Yavaş Devrim' yazısına tepki
    CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında  toplandı. Toplantı sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.

    Ankara'da duvarlara, köprüaltlarına ipe sapa gelmez birtakım yazılar yazıldığını söyleyen Öztrak, ''Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bunların dertleri Türkiye değil, sıkı sıkıya yapıştıkları koltukları. Bunların söylediklerine aslında artık kargalar bile gülüyor, çocuklar bile inanmıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, kaderden kaçış yok" diye konuştu.

    'PARTİSİNİ BU KADAR KOLAY TERK EDEN, VATANDAŞI DA ORTADA BIRAKIR'

    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    DSP Başkanı Aksakal: Oy bölünmesini CHP yöneticilerinin bizzat kendileri yapıyor
    CHP'den istifa ederek DSP'den aday olan isimlerle ilgili de değerlendirmede bulunan Öztrak, şunları söyledi:

    "DSP ile bizim herhangi bir sorunumuz ve problemimiz olmaz. Ama bizden aday olamadıkları için DSP'ye geçip aday olan arkadaşlarımızla ilgili bir etik sorun olduğu ayan beyan ortadadır. Ve bunu yapan arkadaşlarımızın kendi partisine aday olmadığı için Allah muhafaza belediye başkanı seçilirlerse 'Bize ne yaparlar' diye milletimizin böyle bir görüşü olduğunu da ben duyuyorum. 'Partisini bu kadar kolay terk eden, vatandaşı da ortada bırakır' diye bir görüşü var milletimizin."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (238)

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, DSP, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak, Ankara
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