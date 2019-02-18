CHP Gaziantep il yönetimi istifa etti

Yazılı açıklama yayınlayan il başkanı Melih Meriç ve yönetim kurulu üyeleri, istifa kararının 'belediye meclis üyeliği listelerinin belirlenmesindeki sıkıntı nedeniyle' alındığını ifade etti.
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İstifa dilekçelerini genel merkeze gönderdiklerini aktaran Meriç, "Listelerin belirlenme sürecinde il yönetimimiz, parti tabanı ile farklı düşünce ekseninde olduğunu görmüştür. Parti tabanının yapmayı planladığımız dönüşüme uzak olduğunu fark ettik. Bunun üzerine partimize de zarar vermemek adına, yönetimden çekilmeye karar verdik" dedi.
Meriç, CHP Genel Merkezi tarafından 'parti iç tüzüğüne aykırı davrandığı' gerekçesiyle görevden alınan İl Başkanı Hayri Sucu'nun yerine yaklaşık bir ay önce atanmıştı.
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