Kayıt
12:05 19 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Mansur Yavaş

    CHP'nin Ankara adayı Yavaş: Ulus'u Prag gibi yapacağız

    © Fotoğraf : DHA
    Politika
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (248)
    0 20

    CHP'nin 31 Mart yerel seçimi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, Ulus'u Çekya'nın başkenti Prag gibi yapacaklarını söyledi. Yavaş, "İnsanlar önce hayal etmeli. Cumhuriyet döneminin eserlerini yeniden canlandırmalıyız. 'Ulus' projesi ile bunları göstereceğiz" diye konuştu.

    Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği'nce (ATİD) düzenlenen programda konuşan CHP'li Mansur Yavaş, Beypazarı'nda belediye başkanlığı yaptığı dönemi hatırlattı.

    Mansur Yavaş
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    'Yavaş AK Parti'nin oy depolarında farkı kapattı, bazılarında öne geçti'
    Belediye başkanı olmadan önce ilçede yapacağı projeleri broşür olarak hazırlattığını söyleyen Yavaş, "İnsanlar bu sayede fotoğrafa bakarak daha kolay anladılar yapılacak projeleri. 'Beypazarı'nda turizmi canlandıracağız', 'Çarşıya giremeyeceksiniz yoğunluktan' dedim. Bize güldüler, projelerimizle alay ettiler ama gün geldi, çarşıda anons yaptık. 'Araçlarla girmeyin, yoğunluk çok fazla var' diye. O yüzden insan önce hayal etmeli" dedi.

    Beypazarı'nda anlattığı projelere bazı kişilerin güldüğünü anlatan Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

    "Turizmin bacasız fabrika olacağına inanmadılar; ama ben inandım. Öncelikleri onlara verdim. 60 tane yeni imalathane yaptık. Birinci önceliklerimden biri, turizm olacak. İstihdamı sağlayan şeyin, turizm olacağına inanıyorum. Taksici para kazanacak, sizler kazanacaksınız, üretici kazanacak. Benim önümde bir tepsi baklava, dolma televizyona çıktım. Böyle böyle tanıttık biz Beypazarı'nı. 'Ankara'ya turist gelmez' diye düşünüyorlar ama bu derneği takip etselerdi Ankara turizm açısından daha iyi olurdu."

    'İNSANLAR ÖNCE HAYAL ETMELİ'

    Ulus'u Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag gibi yapacaklarını belirten Yavaş, "İnsanlar önce hayal etmeli. Biz kendi hayalimizi sizlerle paylaşıyoruz, seçildik mi bizi zorlayın diye. Cumhuriyet döneminin eserlerini yeniden canlandırmalıyız. 'Ulus' projesi ile bunları göstereceğiz. Ankara'ya bizim gözümüz ile bakılmasını sağlayacağız" diye konuştu.

    Mansur Yavaş
    © AA / Erçin Top
    CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş en büyük projesini açıkladı
    Dünyanın birçok noktasından gelen turistlerin Ürgüp-Göreme'yi, Kapadokya'yı gezip ülkelerine döndüklerini vurgulayan Yavaş, "Ankara'ya kültür turisti gelmiyor. Ankara'nın etrafında gezilecek yerler var; Haymana, Gordion, Çubuk gibi. Buraları canlandırmak gerek. Büyükşehrin de bunları yapmak için yetkisi var. Sizlerle de istişare yaparak, bunları nasıl geliştireceğiz, konuşacağız" diye konuştu.

    '81 İl Anadolu Bahçesi' projesi hakkında konuşan Yavaş, "Bunu şehrin kenarlarına da yayabiliriz. Bütün illerin birer tane konak ya da öne çıkan binasını ne ise onu yapmak istiyoruz. Bunu Ankara'daki Nevşehirli, Kırşehirli dernekler ile birlikte yapmak istiyoruz. Gelen turistler ya da Ankara'nın içindeki insanlar bu kültürleri tanımak için buraları gezsinler. 81 ilin arasına kendi ürünlerinin satıldığı alan yapalım. Turistlerin ilgisini çeken bir yer olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (248)

    İlgili konular:

    İYİ Parti'den CHP'nin Ankara adayı Yavaş'a: Tam destek
    CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş: Yolumuz açık olsun
    Mansur Yavaş: Ankaralı kararını büyük ölçüde verdi
    Yavaş: Vergi alırken kimseyi ayırmıyorsak, hizmet ederken de kimseyi ayırmayacağız
    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, CHP, Mansur Yavaş, Prag, Çekya, Ulus, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2019 Rusya Güzeli yarışması seçmeleri
    2019 Rusya Güzeli adayları Moskova'da boy gösterdi
    Karikatür
    Trump'tan Avrupa'ya: 800 IŞİD militanını alın yoksa serbest bırakırız
    İnfografik
    Avrupa'da benzin fiyatları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet