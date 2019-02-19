CHP'nin Ankara adayı Yavaş: Ulus'u Prag gibi yapacağız

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği'nce (ATİD) düzenlenen programda konuşan CHP'li Mansur Yavaş, Beypazarı'nda belediye başkanlığı yaptığı dönemi hatırlattı.
Beypazarı'nda anlattığı projelere bazı kişilerin güldüğünü anlatan Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:
"Turizmin bacasız fabrika olacağına inanmadılar; ama ben inandım. Öncelikleri onlara verdim. 60 tane yeni imalathane yaptık. Birinci önceliklerimden biri, turizm olacak. İstihdamı sağlayan şeyin, turizm olacağına inanıyorum. Taksici para kazanacak, sizler kazanacaksınız, üretici kazanacak. Benim önümde bir tepsi baklava, dolma televizyona çıktım. Böyle böyle tanıttık biz Beypazarı'nı. 'Ankara'ya turist gelmez' diye düşünüyorlar ama bu derneği takip etselerdi Ankara turizm açısından daha iyi olurdu."
'İNSANLAR ÖNCE HAYAL ETMELİ'
Ulus'u Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag gibi yapacaklarını belirten Yavaş, "İnsanlar önce hayal etmeli. Biz kendi hayalimizi sizlerle paylaşıyoruz, seçildik mi bizi zorlayın diye. Cumhuriyet döneminin eserlerini yeniden canlandırmalıyız. 'Ulus' projesi ile bunları göstereceğiz. Ankara'ya bizim gözümüz ile bakılmasını sağlayacağız" diye konuştu.
'81 İl Anadolu Bahçesi' projesi hakkında konuşan Yavaş, "Bunu şehrin kenarlarına da yayabiliriz. Bütün illerin birer tane konak ya da öne çıkan binasını ne ise onu yapmak istiyoruz. Bunu Ankara'daki Nevşehirli, Kırşehirli dernekler ile birlikte yapmak istiyoruz. Gelen turistler ya da Ankara'nın içindeki insanlar bu kültürleri tanımak için buraları gezsinler. 81 ilin arasına kendi ürünlerinin satıldığı alan yapalım. Turistlerin ilgisini çeken bir yer olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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