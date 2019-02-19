CHP'nin Ankara adayı Yavaş: Ulus'u Prag gibi yapacağız

CHP'nin 31 Mart yerel seçimi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, Ulus'u Çekya'nın başkenti Prag gibi yapacaklarını söyledi. Yavaş, "İnsanlar önce hayal etmeli. Cumhuriyet döneminin eserlerini yeniden canlandırmalıyız. 'Ulus' projesi ile bunları göstereceğiz" diye konuştu.

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği'nce (ATİD) düzenlenen programda konuşan CHP'li Mansur Yavaş, Beypazarı'nda belediye başkanlığı yaptığı dönemi hatırlattı.

Belediye başkanı olmadan önce ilçede yapacağı projeleri broşür olarak hazırlattığını söyleyen Yavaş, "İnsanlar bu sayede fotoğrafa bakarak daha kolay anladılar yapılacak projeleri. 'Beypazarı'nda turizmi canlandıracağız', 'Çarşıya giremeyeceksiniz yoğunluktan' dedim. Bize güldüler, projelerimizle alay ettiler ama gün geldi, çarşıda anons yaptık. 'Araçlarla girmeyin, yoğunluk çok fazla var' diye. O yüzden insan önce hayal etmeli" dedi.

Beypazarı'nda anlattığı projelere bazı kişilerin güldüğünü anlatan Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Turizmin bacasız fabrika olacağına inanmadılar; ama ben inandım. Öncelikleri onlara verdim. 60 tane yeni imalathane yaptık. Birinci önceliklerimden biri, turizm olacak. İstihdamı sağlayan şeyin, turizm olacağına inanıyorum. Taksici para kazanacak, sizler kazanacaksınız, üretici kazanacak. Benim önümde bir tepsi baklava, dolma televizyona çıktım. Böyle böyle tanıttık biz Beypazarı'nı. 'Ankara'ya turist gelmez' diye düşünüyorlar ama bu derneği takip etselerdi Ankara turizm açısından daha iyi olurdu."

'İNSANLAR ÖNCE HAYAL ETMELİ'

Ulus'u Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag gibi yapacaklarını belirten Yavaş, "İnsanlar önce hayal etmeli. Biz kendi hayalimizi sizlerle paylaşıyoruz, seçildik mi bizi zorlayın diye. Cumhuriyet döneminin eserlerini yeniden canlandırmalıyız. 'Ulus' projesi ile bunları göstereceğiz. Ankara'ya bizim gözümüz ile bakılmasını sağlayacağız" diye konuştu.

© AA / Erçin Top CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş en büyük projesini açıkladı

Dünyanın birçok noktasından gelen turistlerin Ürgüp-Göreme'yi, Kapadokya'yı gezip ülkelerine döndüklerini vurgulayan Yavaş, "Ankara'ya kültür turisti gelmiyor. Ankara'nın etrafında gezilecek yerler var; Haymana, Gordion, Çubuk gibi. Buraları canlandırmak gerek. Büyükşehrin de bunları yapmak için yetkisi var. Sizlerle de istişare yaparak, bunları nasıl geliştireceğiz, konuşacağız" diye konuştu.

'81 İl Anadolu Bahçesi' projesi hakkında konuşan Yavaş, "Bunu şehrin kenarlarına da yayabiliriz. Bütün illerin birer tane konak ya da öne çıkan binasını ne ise onu yapmak istiyoruz. Bunu Ankara'daki Nevşehirli, Kırşehirli dernekler ile birlikte yapmak istiyoruz. Gelen turistler ya da Ankara'nın içindeki insanlar bu kültürleri tanımak için buraları gezsinler. 81 ilin arasına kendi ürünlerinin satıldığı alan yapalım. Turistlerin ilgisini çeken bir yer olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.