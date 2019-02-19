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13:40 19 Şubat 2019
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    İzmir

    Sipahi: İzmir üzerinden siyaset çok konuşulacak

    © Fotoğraf : DHA
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (249)
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    Hürriyet yazarı Deniz Sipahi, AK Parti ve CHP’nin İzmir adaylarını ve tanıtım toplantılarını kıyasladığı köşe yazısından “31 Mart akşamına kadar Türkiye İzmir’i çok konuşacak. İzmir üzerinden siyaset çok tartışılacak” yorumunu yaptı.

    Nihat Zeybekci
    © AA /
    Zeybekci'den 'İzmir uyuyan bir güzel, öperek uyandıracağız' diyen Soyer'e: Kim uyuttu İzmir'i?
    Sipahi'nin ‘İzmir üzerinden siyaset çok konuşulacak' başlıklı bugünkü köşe yazısı şöyle:

    "Ocak'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İzmir'e gelip adayları tanıttı. Şubat ortasında da İzmir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladı.

    Kılıçdaroğlu da konuşmasının ardından tek tek adayları sahneye davet etti, toplu bir fotoğraf verdi.

    İki toplantıyı şöyle kıyaslayabilirim.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Evrim Aydın
    Kılıçdaroğlu, 'Sarıgül Şişli'de oylarınızı böler mi?' sorusunu yanıtladı: O ayrıntıya girmek istemiyorum
    ‘ERDOĞAN'IN İL BAŞKANI AYDIN ŞENGÜL'E DE ÖZEL TEŞEKKÜR ETTİĞİNİ DUYUYORUM'

    Birincisi AK Parti de, CHP de bu buluşma için iyi hazırlanmıştı. Salondaki heyecan oldukça iyiydi. Ben Erdoğan'ın İzmir'den mutlu ayrıldığını biliyorum. Hatta İl Başkanı Aydın Şengül'e de özel teşekkür ettiğini duyuyorum.

    Kılıçdaroğlu'nun da gördüğü ilgiden, salondaki atmosferden, adayların heyecanından mutlu olduğu söyleniyor. İl Başkanı Deniz Yücel'in de burada iyi bir sınav verdiği anlaşılıyor.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Ali Atmaca
    Erdoğan: Adı yolsuzluk iddialarıyla ayyuka çıkmış bir zatın aday gösterilmesi, en büyük saygısızlıktır
    ERDOĞAN PROJE AĞIRLIKLI BİR KAMPANYA YÜRÜTECEKLERİ MESAJINI VERDİ

    İkincisi Erdoğan; İzmir'e hep güçlü, siyaseti bilen, proje insanlarını aday gösterdiklerini söyledi ve proje ağırlıklı bir kampanya yürütecekleri mesajını verdi.

    KILIÇDAROĞLU ‘BİZ ZATEN YAPIYORUZ' MESAJINI ÖNE ÇIKARDI

    Kılıçdaroğlu da; İzmir modeline övgü yağdırarak "Biz zaten yapıyoruz" mesajını öne çıkardı.

    Bu arada Aziz Kocaoğlu için söylediği sözler de, Kocaoğlu'nu öne çıkararak "CHP'li belediyelere güvenin" vurgusu da İzmir ziyaretine damgasını vurdu.

    Elbette Türkiye'nin her yeri çok önemli; elbette İstanbul ve Ankara siyasetin akışını değiştirebiliyor.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Metin Aktas
    Erdoğan: İzmir pislikten geçilmiyor
    Ama İzmir'i de bir kenara koyun.

    31 Mart akşamına kadar Türkiye İzmir'i çok konuşacak.

    İzmir üzerinden siyaset çok tartışılacak.

    BAŞKAN ADAYLARI ÖZETLE NE DİYOR?

    AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci 27 Kasım'dan bu yana sokaklarda, 7 Şubat'ta da projelerini açıkladı.

    Bu projelerin bazıları Binali Yıldırım'ın başkan adaylığı döneminde gündeme gelen projelerdi, bazıları ise Zeybekci'nin İzmir'in geleceğinde olmazsa olmaz gördüğü konular… Bunların başında Urla'daki teknoloji bölgesi ve Avrupa'nın en büyük geriatri merkezinin kurulması geliyor. Bazıları devletin desteğiyle hayata geçecek yatırımlar… Ağırlıklı olarak da ulaşım altyapısı ve çevre yatırımları bulunuyor.

    Tunç Soyer - Neptün Soyer
    © Fotoğraf : Twitter
    Soyer'in eşi: Tunç'a en ciddi muhalefeti ben yaparım, bazen 'Neptün vallahi eve gelmek istemiyorum' der
    ‘ZEYBEKCİ "SEÇİMİ KAZANDIĞIMDA DEVLETİN BÜTÜN OLANAKLARI İZMİR İÇİN SEFERBER OLACAK" DİYOR'

    Yani Zeybekci özetle; "Seçimi kazandığımda devletin bütün olanakları İzmir için seferber olacak" diyor.

    Tunç Soyer'in adaylığının açıklanması için Ocak sonu beklendi. Soyer ekibinin hazır olan projelere son bir rötuş yaptığı söyleniyor, CHP'nin de Şubat sonunda İzmir'de özel bir tanıtım toplantısı yapması bekleniyor.

    Tunç Soyer
    © AA / Raşit Aydoğan
    CHP İzmir adayı Tunç Soyer, 'çılgın projesini' açıkladı
    ‘SOYER "İZMİR, CHP İÇİN MODEL OLMAYA DEVAM EDECEK" DİYOR'

    Gelen bilgiler Aziz Kocaoğlu'nun başarılı görülen projelerinin devam ettirileceği; ulaşım, çevre, sanat ve kültür projelerine ağırlık verileceği yönünde…

    Yani Tunç Soyer de özetle; "İzmir, CHP için model olmaya devam edecek" diyor.

    31 Mart'a kadar çok konuşacak, çok yorum yapacağız."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (249)

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    Etiketler:
    CHP, AK Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Tunç Soyer, Nihat Zeybekci, İzmir
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