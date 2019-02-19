Sipahi: İzmir üzerinden siyaset çok konuşulacak

Hürriyet yazarı Deniz Sipahi, AK Parti ve CHP’nin İzmir adaylarını ve tanıtım toplantılarını kıyasladığı köşe yazısından “31 Mart akşamına kadar Türkiye İzmir’i çok konuşacak. İzmir üzerinden siyaset çok tartışılacak” yorumunu yaptı.

Sipahi'nin ‘İzmir üzerinden siyaset çok konuşulacak' başlıklı bugünkü köşe yazısı şöyle:

"Ocak'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İzmir'e gelip adayları tanıttı. Şubat ortasında da İzmir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladı.

Kılıçdaroğlu da konuşmasının ardından tek tek adayları sahneye davet etti, toplu bir fotoğraf verdi.

İki toplantıyı şöyle kıyaslayabilirim.

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Birincisi AK Parti de, CHP de bu buluşma için iyi hazırlanmıştı. Salondaki heyecan oldukça iyiydi. Ben Erdoğan'ın İzmir'den mutlu ayrıldığını biliyorum. Hatta İl Başkanı Aydın Şengül'e de özel teşekkür ettiğini duyuyorum.

Kılıçdaroğlu'nun da gördüğü ilgiden, salondaki atmosferden, adayların heyecanından mutlu olduğu söyleniyor. İl Başkanı Deniz Yücel'in de burada iyi bir sınav verdiği anlaşılıyor.

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İkincisi Erdoğan; İzmir'e hep güçlü, siyaseti bilen, proje insanlarını aday gösterdiklerini söyledi ve proje ağırlıklı bir kampanya yürütecekleri mesajını verdi.

KILIÇDAROĞLU ‘BİZ ZATEN YAPIYORUZ' MESAJINI ÖNE ÇIKARDI

Kılıçdaroğlu da; İzmir modeline övgü yağdırarak "Biz zaten yapıyoruz" mesajını öne çıkardı.

Bu arada Aziz Kocaoğlu için söylediği sözler de, Kocaoğlu'nu öne çıkararak "CHP'li belediyelere güvenin" vurgusu da İzmir ziyaretine damgasını vurdu.

Elbette Türkiye'nin her yeri çok önemli; elbette İstanbul ve Ankara siyasetin akışını değiştirebiliyor.

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Ama İzmir'i de bir kenara koyun.

31 Mart akşamına kadar Türkiye İzmir'i çok konuşacak.

İzmir üzerinden siyaset çok tartışılacak.

BAŞKAN ADAYLARI ÖZETLE NE DİYOR?

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci 27 Kasım'dan bu yana sokaklarda, 7 Şubat'ta da projelerini açıkladı.

Bu projelerin bazıları Binali Yıldırım'ın başkan adaylığı döneminde gündeme gelen projelerdi, bazıları ise Zeybekci'nin İzmir'in geleceğinde olmazsa olmaz gördüğü konular… Bunların başında Urla'daki teknoloji bölgesi ve Avrupa'nın en büyük geriatri merkezinin kurulması geliyor. Bazıları devletin desteğiyle hayata geçecek yatırımlar… Ağırlıklı olarak da ulaşım altyapısı ve çevre yatırımları bulunuyor.

© Fotoğraf : Twitter Soyer'in eşi: Tunç'a en ciddi muhalefeti ben yaparım, bazen 'Neptün vallahi eve gelmek istemiyorum' der

Yani Zeybekci özetle; "Seçimi kazandığımda devletin bütün olanakları İzmir için seferber olacak" diyor.

Tunç Soyer'in adaylığının açıklanması için Ocak sonu beklendi. Soyer ekibinin hazır olan projelere son bir rötuş yaptığı söyleniyor, CHP'nin de Şubat sonunda İzmir'de özel bir tanıtım toplantısı yapması bekleniyor.

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Gelen bilgiler Aziz Kocaoğlu'nun başarılı görülen projelerinin devam ettirileceği; ulaşım, çevre, sanat ve kültür projelerine ağırlık verileceği yönünde…

Yani Tunç Soyer de özetle; "İzmir, CHP için model olmaya devam edecek" diyor.

31 Mart'a kadar çok konuşacak, çok yorum yapacağız."