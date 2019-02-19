Zeybekci: İzmir, milli muhalefeti Türkiye’ye kazandıracak

AK Parti İzmir Büyükşehir adayı Zeybekci, "Türkiye’nin iktidara gelme hedefi taşıyan, insanları kucaklayarak yüzde 51 oya ulaşma derdinde olan, milli meselelerde işbirliği yapabilen güçlü bir ana muhalefet partisine ihtiyacı var. Marjinallerin peşine takılan bir muhalefet partisine değil. İzmir, milli muhalefeti Türkiye’ye kazandıracak” dedi.

medyaege.com.tr'nin haberine göre, Niğdeliler Derneği'nin organizasyonuna katılan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, milli bir ana muhalefete ihtiyaç duyulduğu çıkışını yaptı:

"Türkiye'nin iktidara gelme hedefi taşıyan, insanları kucaklayarak yüzde 51 oya ulaşma derdinde olan, milli meselelerde işbirliği yapabilen güçlü bir ana muhalefet partisine ihtiyacı var. Marjinallerin peşine takılan değil, marjinallerin içinde normalleştiği bir muhalefet partisine ihtiyaç var. Bu seçimlerde İzmir milli bir ana muhalefet partisini Türkiye'ye kazandıracak."

‘EFELENMEYE DEĞİL, EFE GİBİ DİK DURMAYA GELDİK'

Zeybekci, Tepecik Mahallesi'nde Romanlarla bir araya geldi. Davul-zurna eşliğinde, ‘İzmir'in efesi' sloganlarıyla karşılanan Zeybekci, "Efelenmeye değil, efe gibi dik durmaya geldik. İzmir'in sorunlarını çözmeye geldik" dedi.

© AA / Zeybekci'den 'İzmir uyuyan bir güzel, öperek uyandıracağız' diyen Soyer'e: Kim uyuttu İzmir'i?

İzmir'in sorunlarını tespit ettiklerini, çözümüne yönelik yüzlerce projeyi ‘10 Numara İzmir' başlığı altında toplayarak geçen hafta açıkladıklarını aktaran Zeybekci, çocuklara, gençlere spor imkanı sağlayacak projeleri çok önemsediklerini belirtti.

"Çocuklarımız, gençlerimiz sokaklarda değil, televizyonlarda gördükleri o spor salonlarında artık spor yapacaklar. İzmir'den şampiyonlar çıkacak" ifadesini kullanan Zeybekci, "İzmirli şehrini emin ellere teslim edecek, bölücü terör örgütlerine methiyeler düzenleri değil. Biz sorunlara pansuman tedavisi yapmayacağız, 50-100 yıl dokunulmamak üzere çözeceğiz" diye konuştu.

© Fotoğraf : İHA Zeybekci: 1 santimetrekare bile yeni yapılaşma olmayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile amatör spor kulüplerine malzeme yardımı etkinliğine de katılan Zeybekci, İzmir'de gençlerin spora teşvik edilmesine yönelik önemli projelerinin bulunduğunu söyledi.

Zeybekci, Atatürk Stadı'nı en son teknolojiyle tüm spor branşlarının yapılabileceği olimpik spor salonu haline getireceklerini, ayrıca İzmir'e velodrom kazandıracaklarını aktardı.

​