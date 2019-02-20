Akşener'den Kocamaz açıklaması: İhmal değil kumpas

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın aday listesinin YSK'ya geç verilmesi nedeniyle aday olamamasını 'ihmal değil kumpas' olarak nitelendirdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Mersin'de yaşanan Burhanettin Kocamaz kriziyle ilgili açıklama yaptı.

Olayın ihmal değil kumpas olduğuna işaret eden Akşener, "Bu hain kumpas aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Bu bir ihmal, sorumsuzluk değildir" dedi.

Akşener, "Tereddütünüz olmasın. Bu gerçeği herkes görecek. Burhanettin başkan yeniden Mersin'e iyi gelecek" diye konuştu.

İYİ Parti'nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini dün saat 17.00'den sonra Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) vermişti. YSK yetkileri, listenin geç gelmesi nedeniyle Burhanettin Kocamaz'ın adaylığını kabul etmemişti.

Bu gelişmenin ardından İYİ Parti, il yönetimini görevden aldı.