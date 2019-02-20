CHP İzmir teşkilatından liste tepkisi: İçimize sinmedi

Yerel seçim için belirlenen adaylar konusunda hem kamuoyunda hem de parti teşkilatlarında tartışma yaratan CHP'de itirazlar sürüyor. Son olarak CHP'nin İzmir'deki belediye meclis üyesi aday listelerine hem kadın kollarından hem de gençlik kollarından tepki geldi.

İzmir teşkilatı, adayların belirlenmesi sürecinde CHP Genel Merkezi'nin kadın ve genç kotasını dikkate almadığını savundu. Teşkilat, ilçe seçim kurullarına itirazda bulunacağını da duyurdu.

‘KADINLAR HEP ALANDA'

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Kadın Kolları İzmir İl Başkanı Nurşen Balcı, bazı ilçelerde yüzde 33 cinsiyet kotasına uyulmadığını söyledi.

Balcı, "İçimize sinmedi. Gerçekten kadın örgütünün emeğinin yeteri kadar değerlendirildiğini düşünmüyoruz. Biz her zaman alanlardayız, çalışmalarımızı her zaman sürdüreceğiz ama kadınlara gerekli desteğin verildiğini düşünmüyorum" diye konuştu.

‘GENÇLERİN EMEĞİ YOK SAYILDI'

Benzer bir tepki de CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan'dan geldi.

Uyan, meclis üyesi aday listelerinde yüzde 20 olan gençlik kotasına bazı ilçelerde uyulduğunu, bazılarında ise uyulmadığını söyledi. Uyan, "Gençlerin CHP'de emeği ve alınteri var. Bizim emeğimizin yok sayılmasına izin vermeyeceğiz. Haklarımızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Balcı ve Uyan, Siyasi Partiler Kanunu'ndan ve tüzükten gelen haklarını kullanacaklarını ve listelere itiraz edeceklerini söyledi.