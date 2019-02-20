Kayıt
15:10 20 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Kemal Kılıçdaroğlu

    Hacı Bektaş Vakfı ve HDP'den Kılıçdaroğlu'na Ozan Arif tepkisi

    © AA / Erçin Top
    Politika
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Hacı Bektaş Vakfı Başkanı Ercan Geçmez, Kılıçdaroğlu'nun Ozan Arif'i, Pir Sultan ve Aşık Veysel'e benzettiği sözlerini 'siyasi intihar' olarak nitelerken, HDP milletvekili Ali Kenanoğlu da, "Haddini aştı ve Alevi değerlerini ayaklar altına aldı" eleştirisini yaptı. .

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Fabrikaları sattın, şimdi domates satıyorsun
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkücü kimliğiyle bilinen Ozan Arif'i Aşık Veysel, Pir Sultan'a benzeten sözlerine Alevi örgütlerinin tepkisi sürüyor.

    Gazeteduvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Hacı Bektaş Vakfı Başkanı Ercan Geçmez, CHP liderinin Ozan Arif'le ilgili sözlerini Kılıçdaroğlu'nun da Alevi kimliğine vurgu yaparak eleştirdi:

    ‘EN AZINDAN İNTERNET VAR, OZAN ARİF DİYE YAZSA BU KATLİAMLARI YAPANLARA ÖVGÜLERİNİ GÖRÜR'

    "Türkiye'de siyaset yapanların çoğu bu toprakların kültürü, inançları, siyasi birikiminden çok uzak, kaba sabalar. Buna cehalet de diyemiyorum. Üstelik Alevi kimliğine dair bu kadar eleştiriye maruz kalan bir siyasetçinin bunları söylemesi anlaşılmaz. Demek ki Alevi kimliği ile ilgili bir birikimi, sözü de yok. Yoksa Pir Sultan gibi büyük bir uluyu geçmişi çok karanlık olan birine benzetmez. En azından internet var. Ozan Arif diye yazsa onun sadece geçmişte Maraş, Sivas, Çorum'da yaşananlarla ilgili yazdığı şiirleri, bu katliamları yapanlara övgülerini görür.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Evrim Aydın
    Kılıçdaroğlu, 'Sarıgül Şişli'de oylarınızı böler mi?' sorusunu yanıtladı: O ayrıntıya girmek istemiyorum
    ‘ECEVİT İLE İLGİLİ ŞİİRLERİNİ OKUSA DAHİ BU SÖZLERİ SÖYLEMESİ İMKANSIZ'

    Hatta her platformda Bülent Ecevit'i dilinden düşürmeyen Kemal Kılıçdaroğlu bir dönüp Ozan Arif'in Ecevit ile ilgili şiirlerini okusa dahi bu sözleri söylemesi imkansız. Ama belli ki bilinçli bir söylem. Ben böyle yorumluyorum. Ya da ne Pir Sultan ne de Alevilikten nasibini almış nasipsiz bir adamın söylemi."

    ‘DERSİMLİ KEMAL OLARAK ÖVÜNEN, KENDİSİNİ GANDHİ'YE BENZETEN BİR KİŞİNİN OZAN ARİF'İ PİR SULTAN VE AŞIK VEYSEL'E BENZETMESİ AKIL TUTULMASI'

    Dersimli Kemal olarak övünen, kendisini Gandhi'ye benzeten bir kişinin azılı bir katil olduğunu düşündükleri Ozan Arif'i Pir Sultan'a, Köroğlu'na Aşık Veysel'e benzetmesini "akıl tutulması" olarak gördüklerini anlatan Geçmez şöyle devam etti:

    Mehmet Özhaseki
    İHA
    Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan aldığı tazminat ile döner dağıttı
    6
    "Söz bulmakta zorlanıyorum. Savundukları değerler açısından baktığımda siyasi bir intihar olarak görüyorum bunu. Demokratik, laik, insan haklarına saygılı bir Türkiye inşa etmek istediğini söyleyip Ozan Arif'i övmek büyük bir siyasi intihardır. Akli melekelerde sorun, sıkıntı ya da seçim listeleri nedeniyle yorgunluk değilse bilinçli bir proje görünüyor. Bu kazanda taşan son damla. Bu her şeyi taşıran son damla. Bir inanç grubuna karşı eylem gerçekleştirmiş hatta demokrasiyi, insan haklarını savunan insanlara karşı ciddi söylemleri olan birini halk kahramanı olarak ilan etmesi çok düşündürücü, kaygı verici."

    KENANOĞLU:  KILIÇDAROĞLU ALEVİ TOPLUMUNDAN VE ERMENİ HALKIYLA BU ÜLKENİN DEMOKRATLARINDAN ÖZÜR DİLEMELİDİR

    Öte yandan dün de HDP İstanbul milletvekili Ali Kenanoğlu, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alevi değerlerini ayaklar altına aldı" diyerek tepki gösterdi.

    Tanzim satış- İstanbul
    © AA / İdris Sülün
    CHP seçim otobüsü, tanzim çadırı önünde Barış Manço'nun 'Domates, biber, patlıcan' şarkısını çaldı
    Kenanoğlu, yazılı açıklamasında ‘Kılıçdaroğlu'nun haddini aştığını ve Alevi değerleri ayaklar altına aldığını' savundu.

    Kenanoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink ile Maraş'ın katillerine övgüler dizen ülkücü Ozan Arif ile Alevilerin ulu ozanlarını aynı kefeye koymuştur. Cem ibadetimizde isminin geçtiği her dua ve deyişte niyaz verdiğimiz Pir Sultan Abdal ve Alevilerin değeri olan diğer Alevi ozanlarıyla Hrant Dink'in katillerinin sevicisi ve onlara methiyeler dizen ülkücü Ozan Arif'i aynı kefeye koymak hadsizliktir, hakarettir. Kılıçdaroğlu'nu bu benzetmesinden ve Alevi toplumuna hakaretinden dolayı kınıyorum. Kılıçdaroğlu haddini bilmeli ve Alevi toplumundan ve Ermeni halkıyla bu ülkenin demokratlarından özür dilemelidir."

    İlgili konular:

    CHP'den adaylığı geri çekilen İzmir Buca adayı Nezir: Bu partiyi 3-5 çakala teslim etmeyeceğiz
    CHP'li Tekin: Ekrem Bey ilk aday olduğunda konuştuk, yardım ederim dedim ama kimse aramadı
    CHP Gençlik Kolları: Sadece afiş asma zamanı akıllara gelip, temsiliyete gelince unutuluyoruz
    CHP İzmir teşkilatından liste tepkisi: İçimize sinmedi
    Etiketler:
    Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, HDP, CHP, Pir Sultan Abdal, Ali Kenanoğlu, Ercan Geçmez, Aşık Veysel, Ozan Arif, Bülent Ecevit, Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Mardin’in Midyat İlçesideki tarihi yapılar
    Dünyada örneği yok: 2 bin yıllık anıtın üstünde eşsiz bir eser
    Karikatür
    Rusya: INF’yi ihlal ettiğimiz suçlaması uydurma bilgilere dayanıyor
    Karikatür
    Ortadoğu'daki demir yolu projeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet