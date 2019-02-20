Hacı Bektaş Vakfı ve HDP'den Kılıçdaroğlu'na Ozan Arif tepkisi

Hacı Bektaş Vakfı Başkanı Ercan Geçmez, Kılıçdaroğlu'nun Ozan Arif'i, Pir Sultan ve Aşık Veysel'e benzettiği sözlerini 'siyasi intihar' olarak nitelerken, HDP milletvekili Ali Kenanoğlu da, "Haddini aştı ve Alevi değerlerini ayaklar altına aldı" eleştirisini yaptı. .

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkücü kimliğiyle bilinen Ozan Arif'i Aşık Veysel, Pir Sultan'a benzeten sözlerine Alevi örgütlerinin tepkisi sürüyor.

Gazeteduvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Hacı Bektaş Vakfı Başkanı Ercan Geçmez, CHP liderinin Ozan Arif'le ilgili sözlerini Kılıçdaroğlu'nun da Alevi kimliğine vurgu yaparak eleştirdi:

‘EN AZINDAN İNTERNET VAR, OZAN ARİF DİYE YAZSA BU KATLİAMLARI YAPANLARA ÖVGÜLERİNİ GÖRÜR'

"Türkiye'de siyaset yapanların çoğu bu toprakların kültürü, inançları, siyasi birikiminden çok uzak, kaba sabalar. Buna cehalet de diyemiyorum. Üstelik Alevi kimliğine dair bu kadar eleştiriye maruz kalan bir siyasetçinin bunları söylemesi anlaşılmaz. Demek ki Alevi kimliği ile ilgili bir birikimi, sözü de yok. Yoksa Pir Sultan gibi büyük bir uluyu geçmişi çok karanlık olan birine benzetmez. En azından internet var. Ozan Arif diye yazsa onun sadece geçmişte Maraş, Sivas, Çorum'da yaşananlarla ilgili yazdığı şiirleri, bu katliamları yapanlara övgülerini görür.

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Hatta her platformda Bülent Ecevit'i dilinden düşürmeyen Kemal Kılıçdaroğlu bir dönüp Ozan Arif'in Ecevit ile ilgili şiirlerini okusa dahi bu sözleri söylemesi imkansız. Ama belli ki bilinçli bir söylem. Ben böyle yorumluyorum. Ya da ne Pir Sultan ne de Alevilikten nasibini almış nasipsiz bir adamın söylemi."

‘DERSİMLİ KEMAL OLARAK ÖVÜNEN, KENDİSİNİ GANDHİ'YE BENZETEN BİR KİŞİNİN OZAN ARİF'İ PİR SULTAN VE AŞIK VEYSEL'E BENZETMESİ AKIL TUTULMASI'

Dersimli Kemal olarak övünen, kendisini Gandhi'ye benzeten bir kişinin azılı bir katil olduğunu düşündükleri Ozan Arif'i Pir Sultan'a, Köroğlu'na Aşık Veysel'e benzetmesini "akıl tutulması" olarak gördüklerini anlatan Geçmez şöyle devam etti:

Kılıçdaroğlu'ndan Ozan Arif'e övgü: Neşet Ertaş'tan, Aşık Veysel'den farkı yoktu https://t.co/6X9c9vw0Ux pic.twitter.com/zV3Ko8yfLn — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 19 Şubat 2019

"Söz bulmakta zorlanıyorum. Savundukları değerler açısından baktığımda siyasi bir intihar olarak görüyorum bunu. Demokratik, laik, insan haklarına saygılı bir Türkiye inşa etmek istediğini söyleyip Ozan Arif'i övmek büyük bir siyasi intihardır. Akli melekelerde sorun, sıkıntı ya da seçim listeleri nedeniyle yorgunluk değilse bilinçli bir proje görünüyor. Bu kazanda taşan son damla. Bu her şeyi taşıran son damla. Bir inanç grubuna karşı eylem gerçekleştirmiş hatta demokrasiyi, insan haklarını savunan insanlara karşı ciddi söylemleri olan birini halk kahramanı olarak ilan etmesi çok düşündürücü, kaygı verici."

​KENANOĞLU: KILIÇDAROĞLU ALEVİ TOPLUMUNDAN VE ERMENİ HALKIYLA BU ÜLKENİN DEMOKRATLARINDAN ÖZÜR DİLEMELİDİR

Öte yandan dün de HDP İstanbul milletvekili Ali Kenanoğlu, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alevi değerlerini ayaklar altına aldı" diyerek tepki gösterdi.

Kenanoğlu, yazılı açıklamasında ‘Kılıçdaroğlu'nun haddini aştığını ve Alevi değerleri ayaklar altına aldığını' savundu.

Kenanoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink ile Maraş'ın katillerine övgüler dizen ülkücü Ozan Arif ile Alevilerin ulu ozanlarını aynı kefeye koymuştur. Cem ibadetimizde isminin geçtiği her dua ve deyişte niyaz verdiğimiz Pir Sultan Abdal ve Alevilerin değeri olan diğer Alevi ozanlarıyla Hrant Dink'in katillerinin sevicisi ve onlara methiyeler dizen ülkücü Ozan Arif'i aynı kefeye koymak hadsizliktir, hakarettir. Kılıçdaroğlu'nu bu benzetmesinden ve Alevi toplumuna hakaretinden dolayı kınıyorum. Kılıçdaroğlu haddini bilmeli ve Alevi toplumundan ve Ermeni halkıyla bu ülkenin demokratlarından özür dilemelidir."