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    Burhanettin Kocamaz

    Kocamaz: Hiç kimse maddi karşılığını almadan böyle bir ihaneti göze alamaz

    © AA / Sezgin Pancar
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (267)
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    Evrakının İl Seçim Kurulu'na geç teslim edilmesi nedeniyle 31 Mart yerel seçimlerinde aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti adayı Burhanettin Kocamaz, gelişmeleri 'ihanet' olarak nitelendirdi. Kocamaz, "Hiç kimse maddi karşılığını almadan durup dururken böyle bir ihaneti göze alamaz" dedi.

    MHP'nin 31 Mart seçimlerinde kendisini aday göstermemesi üzerine istifa ederek İYİ Parti'ye geçen ve Mersin'den Büyükşehir adayı gösterilen Kocamaz, partisinin listeyi İl Seçim Kurulu'na geç vermesi nedeniyle aday olamadı.

    Burhanettin Kocamaz
    © AA / Mersin Büyükşehir Belediyesi
    Mersin'de, aday 'olamayan' Kocamaz'dan açıklama
    Kocamaz, dün akşam Büyükşehir Belediyesi balkonundan partililere yaptığı konuşmada, 'Parti içinden vurulduk' demesinin ardından, bugün de Twitter hesabından 'maddi karşılık alındı' suçlamasında bulundu.

    Sükunet çağrısı yapan Kocamaz, ​Mersin'in 'acemi ellere, kumpasçılara, entrikacılara' teslim edilemeyecek kadar önemli bir şehir olduğunu söyledi.

    'GÖLGEMİZDEN RAHATSIZLIK DUYANLAR OYUN ÜSTÜNE OYUN KURMAYA ÇALIŞIYOR'

    Kocamaz'ın açıklamaları şöyle:

    İYİ Parti, Burhanettin Kocamaz
    © Fotoğraf : Twitter
    'Mersin'de Kocamaz'ın aday gösterilebilmesi için iki seçenek var'
    "Bildiğiniz gibi zor bir sınavdan geçiyoruz. Biz sizleri Allah için seviyoruz. Sizlerin de bizlere olan sevgi ve muhabbetini biliyorum. Zaten söz konusu sevgi birilerini geçmişten bu yana oldukça rahatsız ediyor. Gölgemizden rahatsızlık duyanlar oyun üstüne oyun kurmaya çalışıyor.

    2014 30 Mart'ından bu tarafa geçemeyenlerin, yalan, dolan, fitne, fesat, gıybet, iftira ve dedikodudan medet umanların entrikaları devam ediyor. Sandıkta bizimle mücadele edemeyeceklerini anlayanlar bizzat İYİ Parti Mersin İl Teşkilatı içinden ayarttıkları taşeronlar ve ihanetçilerle önümüzü kesmeye çalışmakta. Böyle bir ihanetin elbette maddi bir karşılığı, bir bedeli vardır.

    ​Hiç kimse maddi karşılığını almadan durup dururken böyle bir ihaneti göze alamaz. Koskoca Mersin'in geleceğini karartamaz. Böyle bir ihaneti göze alabilenlerin, şahsımı ve partiyi satma cüretini gösterebilenlerin bu ihanetin hesabını Mersin halkına mutlaka vermeleri gerekir.

    'Bugün için başardık, Kocamaz'ın adaylığını engelledik, önünü kestik' diyerek nara atanların hevesleri Allah'ın izniyle kursaklarında kalacaktır. Zaman her şeyin ilacıdır. Biz bu mücadeleyi nefsimiz için değil tüm hemşehrilerimiz ve Mersinimizin geleceği adına yapıyoruz.

    ​Mersin acemi ellere, kumpasçılara, entrikacılara teslim edilemeyecek kadar önemli bir şehirdir. Bu nedenle Rabbim bize bu badireden mutlaka bir çıkış yolu sağlatacak ve bir yol açacaktır. Allah doğrularla beraberdir. Sizler rahat ve sakin olunuz. Sabırla gelişmeleri takip ediniz. Provokasyonlara gelmeyiniz. Ve bizi izlemeye devam ediniz. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Allah'a emanet olunuz."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (267)

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, YSK, İYİ Parti, Burhanettin Kocamaz, Mersin
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