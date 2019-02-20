Cumhur İttifakı genelgesine ek madde: Adaylar aleyhte konuşmayacak

Cumhur İttifakı'nın seçim faaliyetleri kapsamında illerde izleyeceği yol haritasının belirlendiği genelgeye bir madde daha eklendi. Buna göre, ittifak yapılmayan bölgelerde adaylar aleyhte konuşmayacak.

AK Parti ve MHP'nin ortak çalışmasıyl, Cumhur İttifakı adaylarının seçim faaliyetleri kapsamında illerde izleyeceği yol haritasının belirlendiği 9 maddelik genelgeye bir madde daha eklendi.

© AA / Kayhan Özer Cumhur İttifakı genişledi: 44 ilde AK Parti, 7 ilde MHP aday gösterdi

Faaliyet esaslarının belirlendiği genelge, her iki partinin seçim koordinasyon merkezlerine iletildi. İlk etapta 9 maddeden oluşan genelgeye bir madde daha eklendi.

Buna göre, Cumhur İttifakı adayı gösterilmeyen, AK Parti ve MHP'nin ayrı ayrı aday gösterdiği seçim bölgelerinde belediye başkan adayları ile teşkilat mensupları hiçbir şekilde birbirlerinin aleyhinde konuşma yapmayacak.

Adaylar kendi proje ve çözümlerini kamuoyu ile paylaşacak.