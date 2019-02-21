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10:39 21 Şubat 2019
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    Nihat Zeybekci

    Zeybekci: İzmir e-ticarete hazırlanmalı

    © Fotoğraf: Twitter
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (275)
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    AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeybekci, "Yakın tarihte dünya ticaretinin yüzde 50’si elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Rakibimiz komşumuz olmaktan çıkıp başka ülkelerdeki üreticiler olacak. Buna göre kendimizi hazırlamalıyız. Türkiye’nin de en avantajlı kenti İzmir. İzmir’in buna hazırlanması lazım” diye konuştu.

    Nihat Zeybekci
    © Fotoğraf :
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    İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde oda başkanlarıyla bir araya gelen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, hızla büyüyen elektronik ticaret nedeniyle esnafın rakibinin artık komşusu değil başka ülkelerdeki üreticiler olduğunu vurguladı.

    İzmir'in bu konudaki avantajlarını iyi görmesi ve hızla öne çıkması gerektiğini vurgulayan Zeybekci, esnaftan değişen dünyaya kendilerini hazırlamalarını istedi.

    Nihat Zeybekci
    © AA /
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    Dünyadaki ticaret algısının değişimini ve gidişi yönünü anlatan Zeybekci şunları söyledi:

    "Yakın tarihte dünya ticaretinin yüzde 50'si elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Rakibimiz komşumuz olmaktan çıkıp başka ülkelerdeki üreticiler olacak. Buna göre kendimizi hazırlamalı, avantajlarımızı, dezavantajlarımızı görmeliyiz. Türkiye, dünyadaki satın alma gücünün yüzde 60'ına üç saatlik uçuşla ulaşılabilecek noktada. Türkiye'nin de en avantajlı kenti İzmir. İzmir'in buna hazırlanması lazım. Altyapı, katı atık, trafik, ulaşım gibi sorunlarından bir an önce kurtulması ve 21. yüzyıl dünyasına yönelik yatırımlara yönelmesi gerekiyor."

    Nihat Zeybekci
    © Fotoğraf : İHA
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    'DEVLET KİBRİT, ŞEKER, BEZ ÜRETMEZ GİBİ GENEL GÖRÜŞLERE KATILIYORUM AMA SPEKÜLATİF DURUMLARA KARŞI DA GEÇİCİ DOKUNUŞLARI YAPMAK GEREK'

    Projeleriyle ilgili bilgi de aktaran Zeybekci, Birlik Başkanı'nın tanzim satışla ilgili aktardığı beklentilerini dikkatle dinlediğini ifade ederek devletin ticaret yapmaması görüşünde olduğunu vurgulayıp şunları söyledi:

    "Devlet kibrit üretmez, şeker üretmez, bez üretmez, nakliyecilik yapmaz gibi genel görüşlere katılıyorum. Ama spekülatif durumlara karşı da geçici olarak dokunuşları yapmak gerekiyor. Bu konuda algı esnafa yöneliyorsa bunu daha dikkatli anlatmak gerekir. Konunun çözümü hal kanunudur, ürünü tarladan çıktığı andan tezgaha gelinceye kadar her aşamasını kayıt altına alıp vardığı noktadaki satışıyla ilgili bilgiyi aktaracak bir sistemle sorunu çözmüş oluruz. Devlet memuru eliyle bunu yapmaya kalktığınızda sistemin işleyişi zorlaşır. Devlet kural, kanun koyar, işleyişiyle ilgili kanunları yazar."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (275)

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    Etiketler:
    İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, AK Parti, Nihat Zeybekci, İzmir
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