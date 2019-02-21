Kocamaz, Demokrat Parti'den aday oldu

Demokrat Parti Mersin İl Başkanı Kadızade, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Kocamaz olduğunu duyurdu.
Kocamaz ile birlikte Ankara'dan Mersin'e dönüş yolunda olduklarını belirten Kadızade, Kocamaz'ın Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru evrakının kendisinde olduğunu, Mersin'e döner dönmez evrakı İl Seçim Kurulu'na teslim edeceğini açıkladı.
31 Mart yerel seçimlerinde MHP'den aday gösterilmeyince istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz, partinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.
Önceki gün evrakının İl Seçim Kurulu'na teslimi saat 17.00'den yarım saat sonra gerçekleştiği için adaylığı kabul edilmeyen Kocamaz için formül arayışına girilmiş ve Demokrat Parti'den adaylığı ön plana çıkmıştı.
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