Kayıt
12:44 21 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    CHP İzmir aday toplantısı, Kemal Kılıçdaroğlu

    CHP vekillerinden 'Buca'da mevcut aday çekildi yalanı'na tepki: Bu kadar rezil aday tespiti mi olur?

    © AA / Emin Mengüarslan
    Politika
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (278)
    0 0 0

    CHP’de İzmir Buca adayı Suat Nezir’in adının son anda geri çekilmesine dair kaos sürerken, yaşananlara son tepki parti vekilleri Bayır ve Erdan Kılıç’tan geldi. Bayır, "Bu kadar rezil aday tespiti mi olur?” derken, Erdan Kılıç ise “Ne ahlaka ne onura ne de CHP kültürüne yakışır” eleştirisini getirdi.

    CHP, bayrak, logo
    © AA /
    CHP'den adaylığı geri çekilen İzmir Buca adayı Nezir: Bu partiyi 3-5 çakala teslim etmeyeceğiz
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suat Nezir'i, 10 Şubat'ta Ankara'da ve geçen pazar günü İzmir'de yapılan belediye başkanlığı aday tanıtım töreninde partisinin Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklamıştı. Ancak İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilen aday listesinde Nezir yerine Erhan Kılıç'ın adı yer aldı. 

    Egetelgraf'ın haberine göre, CHP İzmir milletvekili Tacettin Bayır, Buca adayının değiştirilmesi ile ilgili şunları söyledi:

    Deniz Yücel
    © Fotoğraf : DHA
    CHP İzmir İl Başkanı Yücel: CHP'liyim diyen hiç kimse kendi ikbalini düşünerek hareket edemez
    ‘AYNI İLÇE İÇİN ÜÇÜNCÜ KEZ BİR ADAY DEĞİŞİKLİĞİ OLDU'

    "Bu kadar rezil aday tespiti mi olur? Olmaması gereken ve üzücü bir durum. Ancak bunun neden bu hale geldiği noktası ise parti için bir başka problem. Kendi kafalarına göre bir şey yapanlar da bunun hesabını verirler. Aynı ilçe için üçüncü kez bir aday değişikliği oldu. Genel Merkez'in de bu avukat sevgisini anlamış değilim, İzmir ile ilgili hukukçu arkadaşlarımızın inanılmaz bir müdahalesi var. Partiyi ele geçirmek için çalışıyorlar gibi bir görüntüleri de mevcut.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Raşit Aydoğan
    'Kılıçdaroğlu, adaylığı son anda geri çekilen CHP'li Nezir'in görüşme talebini kabul etmedi'
    ‘SUAT BEY, AĞBABA, ÖZKAN VE YÜCEL'İN MECLİS ÜYESİ ÖNERİLERİNİ REDDEDİNCE KILIÇDAROĞLU'NA ‘NEZİR KENDİ İSTEĞİ İLE ÇEKİLDİ' DİYORLAR VE YERİNE KILIÇ'I ÖNERİYORLAR'

    Ayrıca burada bir aldatmaca var: Veli Ağbaba başta olmak üzere Tuncay Özkan ve Deniz Yücel üçü oturuyorlar ve Suat Bey'e belediye meclisi için çok fazla sayıda kişi öneriyorlar. Suat Bey de bu kadar çok ismin olamayacağını söylüyor. Bunun üzerine de ‘Yapamazsan senin adaylığını geri çekeriz' gibi bir laf ediyorlar. Nezir de gerekirse Genel Başkan ile konuşacağını ve bunun doğru olmadığını ifade ediyor. Onlar da Genel Başkan'a giderek ‘Suat Nezir'in kendi isteği ile adaylıktan çekildiğini' söylüyorlar. Genel Başkan da bunun üzerine Suat Bey'in çekildiğini düşünerek başka bir isim bulmalarını istiyor ve onlar da Erhan Kılıç'ı öneriyorlar. Bunların hepsi Veli Ağbaba'nın ayak oyunu."

    CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır
    © AA /
    CHP'li Bayır: Ahbap çavuş ilişkisinde aday çıkardıklarını söyleyebilirim
    ‘BU KADAR REZİL ADAY TESPİTİ Mİ OLUR?'

    Bayır sözlerine şöyle devam etti:

    "Ben Genel Merkez'e birçok konuda kızgınım. Bu kadar rezil aday tespiti mi olur? Koyarsın sandığı, yarıştırırsın örgütü hem belediye başkan adayı hem de meclis üyeleri belirlenir. Sandıktan kim çıkarsa başımızın üstünde yeri var der geçeriz. 36 yıldır bu işin içindeyim böyle rezillik görmedim. Böyle aday mı tespit edilir?

    CHP
    © AA /
    CHP İzmir teşkilatından liste tepkisi: İçimize sinmedi
    ‘BANA YAKIN OLAN BİRİ OLSUN DİYE BÖYLE YANLIŞ İŞLER YAPIYORLAR'

    (Yeni Buca adayı) Erhan Kılıç zaten Tuncay Özkan'ın davalarına giren bir arkadaş… Bana yakın olan biri olsun diye böyle yanlış işler yapıyorlar. Yapılan iyi olmadı ve kazanılacak seçim riske girdi."

    Öte yandan CHP İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç da, Nezir'in isminin İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilmemesinin ne ahlaka ne onura ne de Cumhuriyet Halk Partisi kültürüne yakıştığını savundu.

    İzmir
    © Fotoğraf : DHA
    Sipahi: İzmir üzerinden siyaset çok konuşulacak
    Kılıç, yazılı açıklamasında, CHP'nin ilçe, il başkanlığı ve merkez yönetim kurulu üyeliği koltuklarının eşe, dosta, arkadaşa, akraba ve hemşehriye makam mevki dağıtma yerleri olmadığını vurguladı.

    Emeği, liyakati ve alın teriyle gelenleri ayrı tuttuğunu belirten Kılıç, "Yerel seçim sürecinde özellikle büyükşehirlerdeki bazı ilçe belediye başkan adayları ve meclis üyeleri listeleri belirlenirken emek, liyakat, kadın ve gençlik temsiliyeti gözetilmemiş, izlenilen yol ve yöntemlerde baştan sona büyük yanlışlıklar yapılmıştır." ifadesini kullandı.

    Sevda Erdan Kılıç
    Adaylara tepki gösteren CHP'li Kılıç, PM'deki görevinden istifa etti: Mart'ın sonu bahardır
    ‘MEVCUT ADAY ÇEKİLDİ' YALANIYLA GENEL BAŞKAN DA YANILTILARAK,  BAŞVURU DAHİ YAPMAMIŞ BİRİNİ SEÇİM KURULUNA VERMEK, NE AHLAKA NE ONURA NE CHP KÜLTÜRÜNE YAKIŞIR'

    İzmir'in Buca ilçesinde partisinin adayını geri çekmesine de değinen Kılıç, şunları kaydetti:

    "Yaşananlar, asırlık çınar olan partimizin savunduğu ilkeler ve demokrasi anlayışıyla hiç bağdaşmamaktadır. Daha önce Parti Meclisimiz tarafından onaylanmış, Ankara ve İzmir'deki toplantılarda tanıtımı yapılmış Buca Belediye Başkan adayı İl Başkanlığında listesini almak için beklerken, ‘Mevcut aday çekildi' yalanıyla genel başkan da yanıltılarak, belediye başkan aday adayı dahi olmamış birini seçim kuruluna vermek, ne ahlaka ne onura ne de Cumhuriyet Halk Partisi kültürüne yakışır. Buca adayına yapılan bu onursuzca hareket hangi ilde, hangi ilçede kime yapılırsa yapılsın kabul edilemez."

    Kılıç son olarak, herkesi sorumluluğunu yerine getirmeye davet ettiğini de sözlerine ekledi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (278)

    İlgili konular:

    31 Mart yerel seçimleri
    Gökçek'ten Sarıgül ve İnce açıklaması: Bence CHP baharı yakın
    Sabah yazarı Uluç'tan CHP'nin Beşiktaş Belediye Başkan adayına: Nerden biliyorsun Rıza, başka Beşiktaş olmadığını?
    Etiketler:
    CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Yücel, Veli Ağbaba, Tuncay Özkan, Erhan Kılıç, Sevda Erdan Kılıç, Tacettin Bayır, Suat Nezir, Buca, İzmir
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Mardin’in Midyat İlçesideki tarihi yapılar
    Dünyada örneği yok: 2 bin yıllık anıtın üstünde eşsiz bir eser
    Karikatür
    Rusya: INF’yi ihlal ettiğimiz suçlaması uydurma bilgilere dayanıyor
    Karikatür
    Ortadoğu'daki demir yolu projeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet