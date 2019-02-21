CHP vekillerinden 'Buca'da mevcut aday çekildi yalanı'na tepki: Bu kadar rezil aday tespiti mi olur?

CHP’de İzmir Buca adayı Suat Nezir’in adının son anda geri çekilmesine dair kaos sürerken, yaşananlara son tepki parti vekilleri Bayır ve Erdan Kılıç’tan geldi. Bayır, "Bu kadar rezil aday tespiti mi olur?” derken, Erdan Kılıç ise “Ne ahlaka ne onura ne de CHP kültürüne yakışır” eleştirisini getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suat Nezir'i, 10 Şubat'ta Ankara'da ve geçen pazar günü İzmir'de yapılan belediye başkanlığı aday tanıtım töreninde partisinin Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklamıştı. Ancak İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilen aday listesinde Nezir yerine Erhan Kılıç'ın adı yer aldı.

Egetelgraf'ın haberine göre, CHP İzmir milletvekili Tacettin Bayır, Buca adayının değiştirilmesi ile ilgili şunları söyledi:

© Fotoğraf : DHA CHP İzmir İl Başkanı Yücel: CHP'liyim diyen hiç kimse kendi ikbalini düşünerek hareket edemez

"Bu kadar rezil aday tespiti mi olur? Olmaması gereken ve üzücü bir durum. Ancak bunun neden bu hale geldiği noktası ise parti için bir başka problem. Kendi kafalarına göre bir şey yapanlar da bunun hesabını verirler. Aynı ilçe için üçüncü kez bir aday değişikliği oldu. Genel Merkez'in de bu avukat sevgisini anlamış değilim, İzmir ile ilgili hukukçu arkadaşlarımızın inanılmaz bir müdahalesi var. Partiyi ele geçirmek için çalışıyorlar gibi bir görüntüleri de mevcut.

© AA / Raşit Aydoğan 'Kılıçdaroğlu, adaylığı son anda geri çekilen CHP'li Nezir'in görüşme talebini kabul etmedi'

Ayrıca burada bir aldatmaca var: Veli Ağbaba başta olmak üzere Tuncay Özkan ve Deniz Yücel üçü oturuyorlar ve Suat Bey'e belediye meclisi için çok fazla sayıda kişi öneriyorlar. Suat Bey de bu kadar çok ismin olamayacağını söylüyor. Bunun üzerine de ‘Yapamazsan senin adaylığını geri çekeriz' gibi bir laf ediyorlar. Nezir de gerekirse Genel Başkan ile konuşacağını ve bunun doğru olmadığını ifade ediyor. Onlar da Genel Başkan'a giderek ‘Suat Nezir'in kendi isteği ile adaylıktan çekildiğini' söylüyorlar. Genel Başkan da bunun üzerine Suat Bey'in çekildiğini düşünerek başka bir isim bulmalarını istiyor ve onlar da Erhan Kılıç'ı öneriyorlar. Bunların hepsi Veli Ağbaba'nın ayak oyunu."

© AA / CHP'li Bayır: Ahbap çavuş ilişkisinde aday çıkardıklarını söyleyebilirim ‘BU KADAR REZİL ADAY TESPİTİ Mİ OLUR?'

Bayır sözlerine şöyle devam etti:

"Ben Genel Merkez'e birçok konuda kızgınım. Bu kadar rezil aday tespiti mi olur? Koyarsın sandığı, yarıştırırsın örgütü hem belediye başkan adayı hem de meclis üyeleri belirlenir. Sandıktan kim çıkarsa başımızın üstünde yeri var der geçeriz. 36 yıldır bu işin içindeyim böyle rezillik görmedim. Böyle aday mı tespit edilir?

© AA / CHP İzmir teşkilatından liste tepkisi: İçimize sinmedi ‘BANA YAKIN OLAN BİRİ OLSUN DİYE BÖYLE YANLIŞ İŞLER YAPIYORLAR'

(Yeni Buca adayı) Erhan Kılıç zaten Tuncay Özkan'ın davalarına giren bir arkadaş… Bana yakın olan biri olsun diye böyle yanlış işler yapıyorlar. Yapılan iyi olmadı ve kazanılacak seçim riske girdi."

Öte yandan CHP İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç da, Nezir'in isminin İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilmemesinin ne ahlaka ne onura ne de Cumhuriyet Halk Partisi kültürüne yakıştığını savundu.

© Fotoğraf : DHA Sipahi: İzmir üzerinden siyaset çok konuşulacak Kılıç, yazılı açıklamasında, CHP'nin ilçe, il başkanlığı ve merkez yönetim kurulu üyeliği koltuklarının eşe, dosta, arkadaşa, akraba ve hemşehriye makam mevki dağıtma yerleri olmadığını vurguladı.

Emeği, liyakati ve alın teriyle gelenleri ayrı tuttuğunu belirten Kılıç, "Yerel seçim sürecinde özellikle büyükşehirlerdeki bazı ilçe belediye başkan adayları ve meclis üyeleri listeleri belirlenirken emek, liyakat, kadın ve gençlik temsiliyeti gözetilmemiş, izlenilen yol ve yöntemlerde baştan sona büyük yanlışlıklar yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Adaylara tepki gösteren CHP'li Kılıç, PM'deki görevinden istifa etti: Mart'ın sonu bahardır

İzmir'in Buca ilçesinde partisinin adayını geri çekmesine de değinen Kılıç, şunları kaydetti:

"Yaşananlar, asırlık çınar olan partimizin savunduğu ilkeler ve demokrasi anlayışıyla hiç bağdaşmamaktadır. Daha önce Parti Meclisimiz tarafından onaylanmış, Ankara ve İzmir'deki toplantılarda tanıtımı yapılmış Buca Belediye Başkan adayı İl Başkanlığında listesini almak için beklerken, ‘Mevcut aday çekildi' yalanıyla genel başkan da yanıltılarak, belediye başkan aday adayı dahi olmamış birini seçim kuruluna vermek, ne ahlaka ne onura ne de Cumhuriyet Halk Partisi kültürüne yakışır. Buca adayına yapılan bu onursuzca hareket hangi ilde, hangi ilçede kime yapılırsa yapılsın kabul edilemez."

Kılıç son olarak, herkesi sorumluluğunu yerine getirmeye davet ettiğini de sözlerine ekledi.