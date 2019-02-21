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16:47 21 Şubat 2019
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    CHP'de kırmızı yelekliler eylemi sona erdi: Ankara'ya yürüyen grup, yönetime 'Yanlıştan dön' dedi

    CHP'ye bir tepki de eski vekilden: Eş, dost, akraba aday yapıldı

    © Fotoğraf : DHA
    Politika
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    CHP'nin yerel seçimler için açıkladığı aday listelerine bir tepki de eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'tan geldi. Yarkadaş, Genel Merkezi ‘eş-dost-akraba listesi' yapmakla suçladı.

    Burak Tanışık
    © Fotoğraf : Twitter
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    CHP yönetiminin ön seçimi keyfi bir şekilde kaldırdığını bu nedenle partinin Parti 3.5 puan kaybettiğini savunan Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün; üyeye dayalı ön seçimi kaldıran, örgütü yok sayan, eğilim yoklaması bile yaptırmayan genel merkez yönetimi, liyakati kaldırdı; listeleri eş — dost — akraba ile doldurdu. Bunun siyasetteki adı NEPOTİZM'dir! Bu yöntem CHP'ye yakışmamaktadır" dedi.

    ​2- CHP İstanbul Milletvekili olarak yaptığım çağrılarda, partinin tüm yöneticilerinin HAKİM HUZURUNDA yapılacak ve ÜYELERİN katılacağı bir ön seçimle belirlenmesini talep etmiştim. Bu talebimi Kartal, Beykoz, Ümraniye ve Kartal'da yapılan toplantılarda da üyelerimizle paylaştım.

    ​3- Ve yine tüm önerilerimi on madde halinde 9-10 MART 2018 tarihinde Ankara'da yapılan CHP Tüzük Kurultayı'na yazılı olarak sundum. Tüm yöneticileri ve adayları üyelerin seçmesini, delegelik sistemine son verilmesi gerektiğini söyledim. Bu önerilerime tüm partimiz şahittir.

    ​4- Ancak ne yazık ki; genel seçimlerin erkene alınacağını bilen ve hazırlıklarını buna göre yapan CHP Gnl Mrk, ön seçimi keyfi bir biçimde kaldırdı. Çünkü; milletvekilleri listeleri, genel merkezin ihtiyacına göre belirlenecekti. İstediklerini yaptılar. Parti 3.5 puan kaybetti!

    ​5- Lafı uzatmayalım… Ve bugün; üyeye dayalı ön seçimi kaldıran, örgütü yoksayan, eğilim yoklaması bile yaptırmayan genel merkez yönetimi, liyakati kaldırdı; listeleri eş — dost — akraba ile doldurdu. Bunun siyasetteki adı NEPOTİZM'dir! Bu yöntem CHP'ye yakışmamaktadır.

    ​6- CHP Genel Merkezi bu keyfi yöntemiyle, adına BAŞKANLIK denilen ucube sistemi beslemektedir. Bu yöntem sosyal demokratların olamaz. Olmamalıdır! Ortalığa saçılan listeleri gördükçe, 9-10 Mart 2018'de yaptığım uyarının haklılığı bir kez daha ortaya çıkıyor. Tablo herkesi üzüyor.

    ​7- Yönetim, ön seçimden kaçtıkça, listeleri "eşi dostu akrabayı ayazda bırakmayalım" anlayışıyla hazırladıkça, tabanımızın motivasyonu kırılmakta, sandığa olan ilgisi en alt düzeye inmektedir. Yönetimi uyarmayı misyonum gereği borç olarak görüyor ve ciddiyete davet ediyorum!

    ​8- Genel Başkanımız Sn. @kilicdarogluk 10 Mart 2018 tarihindeki Tüzük Kurultayı'nda talebimiz üzerine "Herkes ön seçime girecek, atama sistemini azaltacağız" demişti. Eğer; üyeye dayalı ön seçim için sandık kurulsa, bugün yaşanan tartışmalara şahit olmayacaktık… İŞTE O VİDEO: pic.twitter.com/Ilv6VjmQ7N

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    Etiketler:
    aday listesi, ön seçim, akraba, Seçim, Twitter, CHP, Barış Yarkadaş, Türkiye
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