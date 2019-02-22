CHP Gaziantep il yönetiminde ikinci değişim

Anadolu Ajansı muhabirinin derlediği bilgiye göre, CHP Genel Merkezi, 4 Ocak'ta parti iç tüzüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle Hayri Sucu başkanlığındaki il yönetiminin görevine son verdi.
Demir, yapılan toplantılar sonrasında yönetim kurulunu ve komisyonları belirlediklerini söyledi. CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Gaziantep'te çok ciddi oy alacağını ifade eden Demir, "Şahinbey ilçemizde adayımız Sait Köse, Şehitkamil ilçemizde ise Nesrin Tuncer önemli çalışmalar yapıyor. Emeklerinin karşılığını alacaklar. Bizim adaylarımız rant için değil, halka hizmet için geliyorlar" dedi.
'BÜYÜK DALGALAR BÜYÜK DENİZLERDE OLUR, BİZ DE BÜYÜK BİR PARTİYİZ'
Son dönemlerde yaşanan yönetim değişikliklerinin hatırlatılması üzerine Demir, şöyle konuştu:
"Sıkıntılı süreçler aşıldı. Büyük dalgalar, büyük denizlerde olur. Biz de büyük bir partiyiz. CHP'de yönetim, emek vererek oluşturulur. O yüzden beklentileri olan arkadaşlarımızın da seslerini yükseltmeleri doğal karşılanabilir ama bu sesler parti ahlakına zarar vermeden gerçekleşmiştir. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde eski il başkanımıza silah doğrultulduğu iddiaları gündeme gelmişti. Bunlar da kesinlikle doğru değildir, partiye kötülük yapmak isteyenlerin hayata geçirdiği bir senaryodur."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)