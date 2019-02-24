Erdoğan: Bu CHP, bizim bayrağımızı kongrelerinde duvara asmayan HDP ile beraber

Kayseri'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de yaptığı konuşmada yine CHP ve İYİ Parti'yi eleştirdi, "Bu CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde. Bu CHP, bizim bayrağımızı kongrelerinde duvara asmayan HDP ile beraber" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

#CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor https://t.co/UqPiDStdoV — AA Canlı (@AACanli) February 24, 2019

​* Bu CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde. Bu CHP, bizim bayrağımızı kongrelerinde duvara asmayan HDP ile beraber. İYİ Parti de bunlarla ne yazık ki beraber.

* Biz Cumhur İttifakı'nı pazara kadar değil mezara kadar kurduk inşallah. Bunu 15 Temmuz'da gördünüz, aynı şekilde 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhu olarak yine gördünüz.

* Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, özellikle de başörtüsü konusunda Meclis'te yaptığımız çalışmalarda, anayasa değişikliklerinde yine Cumhur İttifakı vardı. '411 el kaosa kalktı' manşeti atmışlardı, işte o 411 el aslında ne diyordu? Cumhur İttifakı diyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimini 367 garabetiyle kaosa çevirmeye çalışanların oyununu yine aynı ittifakla bozduk.