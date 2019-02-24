Erdoğan: Bu CHP, bizim bayrağımızı kongrelerinde duvara asmayan HDP ile beraber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
#CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor https://t.co/UqPiDStdoV— AA Canlı (@AACanli) February 24, 2019
* Bu CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde. Bu CHP, bizim bayrağımızı kongrelerinde duvara asmayan HDP ile beraber. İYİ Parti de bunlarla ne yazık ki beraber.
* Biz Cumhur İttifakı'nı pazara kadar değil mezara kadar kurduk inşallah. Bunu 15 Temmuz'da gördünüz, aynı şekilde 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhu olarak yine gördünüz.
* Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, özellikle de başörtüsü konusunda Meclis'te yaptığımız çalışmalarda, anayasa değişikliklerinde yine Cumhur İttifakı vardı. '411 el kaosa kalktı' manşeti atmışlardı, işte o 411 el aslında ne diyordu? Cumhur İttifakı diyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimini 367 garabetiyle kaosa çevirmeye çalışanların oyununu yine aynı ittifakla bozduk.
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