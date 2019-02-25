Moldova seçimlerinde partiler çoğunluk elde edemedi

Moldova'da halkın yaklaşık yüzde 50'sinin oy kullandığı seçimlerde dört siyasi parti 101 sandalyeli parlamentoya girdi. Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un Moldova Cumhuriyeti Sosyalist Partisi yüzde 31.32 ile en yüksek oyu aldı.

Moldova'da dün yapılan parlamento seçimlerinde, 101 sandalyeli parlamentoya dört siyasi partiden üyeler girdi. Hiçbir partinin çoğunluğu elde edemediği belirtildi.

© AP Photo / Vadim Ghirda Moldova Devlet Başkanı Dodon'un konvoyunda meydana gelen trafik kazasının görüntüleri yayınladı

Moldova Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan verilere göre, oyların yaklaşık yüzde 98'i sayıldı.

CUMHURBAŞKANI DODON'UN PARTİSİ ÖNDE

Resmi olmayan sonuçlara göre, Rusya yanlısı olarak bilinen Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un kurduğu Moldova Cumhuriyeti Sosyalist Partisi (PSRM) yüzde 31.32 ile en yüksek oyu aldı.

Avrupa ve NATO yanlısı Sağ Blok (ACUM) yüzde 26.33, Moldova Demokrat Partisi (PDM) yüzde 23.93 ve Şor Partisi yüzde 8.41 oyla parti listelerinden parlamentoya girmeye hak kazandı.

Moldova'daki parlamento seçimleri ilk kez parti ve dar bölge seçim (tek vekillik seçim sistemi) sisteminin karışımıyla yapıldı. Yeni sisteme göre, milletvekillerinin 50'si siyasi parti listesinden, 51'i ise seçim bölgesi listesinden belirlendi.

Yaklaşık 3.5 milyon nüfusa sahip Moldova'daki seçimlerde halkın yüzde 49.22'si oy kullandı.