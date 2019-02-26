CHP'nin Kocadon itirazı kabul edilmedi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Kocadon'un adaylığının düşmesi için Muğla İl Seçim Kurulu başvuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) itirazı kabul edilmedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılarak Demokrat Parti'den (DP) Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon seçim çalışmalarına başladı.

CHP'nin Kocadon'un adaylığının düşürülmesi için il seçim kuruluna yaptığı itiraz ise, yapılan incelemeler sonucunda reddedilerek Kocadon'un seçimlere girmesinde bir sakınca olmadığına karar verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u Belediye Başkan adayı göstereceği öne sürülmüştü.

Ancak, seçimlere 52 gün kala CHP genel merkezinden yapılan açıklama ile Mustafa Saruhan Bodrum Belediye Başkan adayı gösterildi.