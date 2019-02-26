DSP lideri Aksakal'dan CHP'ye: Ben bildim bileli Atatürk'ü istismar ediyorlar, ben bildim bileli Atatürk'ü pazarlıyorlar

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'yi eleştirerek, "Ben bildim bileli Atatürk'ü istismar ediyorlar, ben bildim bileli Atatürk'ü pazarlıyorlar ve böyle ayakta kalıyorlar. Atatürk kurmuş ama Atatürk'ün kurduğu zamanki ilkelerin hiçbirisi kalmamış ki bu partide" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Antalya'nın İbradı ve Manavgat ilçelerinde partisinin seçim ofisi açılışına katıldı.

AKSAKAL'DAN ÖZEL'E: VARSA BİR BİLDİĞİN ÇIKAR BELGESİNİ KOY ORTAYA

© AA / Raşit Aydoğan DSP Genel Başkanı Aksakal'dan CHP'ye: Hadi oradan

Aksakal, bir gazetecinin sorusu üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in partisine yönelik eleştirilerine tepki gösterdi: "Önder Aksakal'ın sarayın önünde yattığını iddia etmek bir siyasetçinin söyleyeceği laf değil. Bunlar ayıp şeyler. Diyor ki, 'Efendim bunlar seçimlere sokulmuyordu, bunları AK Parti finanse ediyor' demeye getiriyor. Doğrudan söylemiyor ama aklınca ima ediyor. Varsa bir bildiğin çıkar belgesini koy ortaya, insanlara iftira etmenin alemi var mı? DSP 33 senedir siyaset sahnesinde, sen kendini sosyal demokrat parti olarak sayıyorsun, siyaset yapıyorsun, devletten para alarak yapıyorsun. DSP 5 kuruş para almıyor devletten. Hedefimiz aynı: Bu iktidarın gitmesi."

'SAMİMİ SİYASET YAPAN DSP'YE GELİYOR, BUNDAN NEDEN RAHATSIZ OLUYORSUN?'

CHP'ye yönelik eleştirilerine devam eden Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben bildim bileli Atatürk'ü istismar ediyorlar, ben bildim bileli Atatürk'ü pazarlıyorlar ve böyle ayakta kalıyorlar. Buradaki iyi niyetli arkadaşım benim seçmenim, vatandaşım, 'Aman, Atatürk kurmuş bu partiyi bir halel gelmesin.' Atatürk kurmuş ama Atatürk'ün kurduğu zamanki ilkelerin hiçbirisi kalmamış ki bu partide. Vatanın, milletin bölünmez bütünlüğüyle ilgili tartışma yaratan ve özerklik isteyen, ayrışma isteyen kesim bu partide dinci siyaseti etkin kılmaya çalışan kişiler ve kesimler bu partide ve Atatürk'ün kurduğu partinin eliyle Meclis'e taşınmışlar. Kendi seçmenleri bu gidişe itiraz ediyor, 'Bu doğru değil' diyorlar. Bakıyorlar ki çözüm yok, adam istifa ediyor, samimi siyaset yapan DSP'ye geliyor. Bundan neden rahatsız oluyorsun?"

Ankara'da Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın çıkardığı büyükşehir belediye başkan adaylarının ikisinin de ülkücü olduğunu söyleyen Aksakal şu ifadeleri kullandı: "Ankara'da aday çıkarıyorsunuz, Cumhur İttifakı denilen yapı bir ülkücüyü çıkarıyor, kendisine Atatürkçü, solcu, devrimci diyen parti başka ülkücüyü çıkarıyor. Demokratik Sol Parti solcu bir aday çıkardığında 'Vay oyları bölüyor.' Böyle saçma bir şey olur mu? Siz solda bulunan seçmene zulüm ediyorsunuz. Bu zulümdür. Ben de o zulmün önüne geçiyorum. Bir sol parti olarak, hatta seçimlere katılan tek sol parti olarak, aday gösteriyorum."