Yerel seçimler öncesi transfer trafiği: Hangi aday hangi partideydi, hangi partiye geçti?

Seçimlerde yarışacak ittifakların seçim vaatleri ve hangi adayın hangi partiden seçime girdiği kadar, adayların siyasi geçmişleri de merak konusu.
Gazeteci İsmail Saymaz ise, Twitter hesabından bir süredir yaptığı paylaşımlarda seçimlerde yer alan adayların geçmişlerine mercek tutuyor.
Saymaz, adayların siyasete hangi partiyle başladıkları, hangi partiler arasında geçiş yaptıkları, daha önce hangi görevlerde bulundukları ve yerel seçimler öncesinde hangi ittifak içerisinde yer aldıklarını açıkladı.
Saymaz'ın tespit edip paylaştığı adaylar ve siyasi geçmişleri ise şu şekilde:
Abdullah Arzakçı— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 25, 2019ff
2002: Diyarbakır MHP İl Başkanı oldu.
2009: Arzakçı, MHP'den atıldı.
2011: Saadet Partisi'nden milletvekili adayı oldu.
2012: "99 kurban keserek, AKP'ye geçeceğim" dedi. Kabul edilmedi.
2015: Bağımsız aday oldu
2018: HDP'den aday adayı oldu. "Yuvama döndüm" dedi
Mümin Kamacı— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 25, 2019
2004: CHP'den Aydın Didim Belediye Başkanı seçildi
2009: Bir daha seçildi
2014: DSP'ye geçti. Kaybetti
2019: AKP'den aday oldu. Şöyle konuştu:
"Partimle sorun yaşadıktan sonra bizi kader Adalet ve Kal… (Yanındakine dönerek) Neydi? Adalet ve Ka… Gene karıştırdım."
Musa Orhan— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 24, 2019
2009: SP'den Elazığ Maden belediye başkanı oldu
2013: AKP'ye geçti. AKP başka aday gösterince ayrıldı
2014: DP'den seçildi
2015: AKP'ye döndü. Alkışlarla rozet takıldı
2018: İyi Parti'den aday. AKP il başkanı, "Üyemiz değildi ki istifa etsin. Sadece tören yaptık" dedi
İsa Yıldırım— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 24, 2019
2004: AKP'den Antalya Pınarlı belediye başkanı seçildi.
2006: CHP'ye geçti
2009: MHP'den Aksu belediye başkanı seçildi
2014: BBP'den aday oldu, kazanamadı
2015: CHP'ye döndü. "Mücadelemiz, kurtuluş mücadelesidir" dedi.
2019: CHP aday göstermeyince DSP'den aday oldu
Herkes CHP’den DSP’ye geçenleri konuşuyor. DSP’liler ise “Her CHP’liyi almıyoruz” diyor. “Kimler mesela?” diye sordum. Şu isimleri verdiler:— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 23, 2019
İstanbul: Mehmet Sevigen
Kadıköy: Ümit Kocasakal
Maltepe: Mustafa Zengin
Bodrum: Mehmet Kocadon
Edremit: Kamil Saka
Ayvalık: Mesut Ergin
Hamdi Sedefçi— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 22, 2019
1989: CHP’den Edirne belediye başkanı seçildi, şehri 2014’e kadar yönetti
2014: CHP aday göstermeyince DSP’den aday olup kaybetti
2017: “Kalbim CHP’de, aklım AKP’de” dedi. AKP oralı olmadı
2018: İyi Parti ve DP’den geri çevrildi
2019: Haydar Baş’ın BTP’sinden aday
Ergün Koç— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 22, 2019
2004: DYP'den Karacabey Belediye Başkanı oldu
2009: AKP'den başkan seçildi
2012: MHP'ye geçti
2014: DP'den başkan adayı oldu
2018 Mayıs: İyi Parti'den vekil adayı
2018: CHP'ye geçti
2019 Ocak: İyi Parti'ye döndü. Aday yapılmayınca istifa etti
2019 Şubat: Şimdi DP adayı
Dönüş Gürbüz— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 21, 2019
6 Ocak 2019: Eski CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Gürbüz şöyle dedi:
“Bu seçim 19 Mayıs’ın 100. yılında o inancı yüreğinde taşıyanlarla Cumhuriyetimizin 100. yılını yıkım için hedef koyanlar arasında geçecek”
18 Şubat: AKP Yenimahalle belediye meclis üyesi adayı oldu
Kerim Karakoç— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 21, 2019
2018: İyi Parti'den Antalya vekil aday adayı oldu. "Söz konusu vatandır" dedi. Aday gösterilmeyince istifa etti
2018: CHP'den Kayseri Felahiye başkan adayı oldu. Felahiye, İyi Parti'ye kalınca yine ayrıldı
2019: BBP'nin Felahiye adayı. "Yolun başındayız" dedi
Mehmet İspiroğlu— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 21, 2019
2004: Genç Parti'den Sakarya Karasu Belediye Başkan adayı oldu, seçilemedi
2009: Şansını bu kez MHP'den denedi ve seçildi.
2014: MHP'den ihraç edilince AKP'ye geçti ve bir kez daha kazandı.
2019: AKP aday göstermeyince BBP'den aday…
Ayhan Özbek— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 20, 2019
2004: Saadet Partisi'nden Bursa Yıldırım belediye başkan adayı oldu. SP listeyi geciktirince BBP'ye geçti.
2009: BBP'den Yıldırım başkan adayı oldu
2014: AKP'den meclis üyesi oldu
2018 Kasım: MHP'ye katıldı. Yüz bulmayınca istifa etti
2019: BBP'den Yıldırım adayı oldu
Etem Körükmez— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 20, 2019
1999: DYP'den Malatya Sofular Belediye Başkanı oldu
2004: DYP'den ikinci kez seçildi
2014: CHP'ye geçip Kuluncak belediye başkan adayı oldu, kazanamadı.
2015: CHP'den milletvekili adayı oldu, seçilemedi
2018: Kuluncak'tan bağımsız adaylık açıkladı
2019: DSP'den aday
Tarcan Ülük— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 19, 2019
1989: ANAP’lı oldu
2004: DYP’nin İzmir il başkan adayı
2007: MHP’den vekil adayı
2009: Ergenekon Partisini kurdu
2011: Bağımsız vekil adayı
2015: MHP Aydın vekil aday adayı
2018: İyi Parti İzmir vekil adayı
2018 Kasım: AKP’ye başvurup reddedildi
2019: DP İzmir adayı
Turgut Altınok— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 19, 2019
1994: MHP’den Keçiören Belediye Başkanı oldu
1999: Fazilet Partisi’nden ikinci kez seçildi
2004: AKP’den üçüncü kez seçildi
2009: Ankara’ya aday gösterilmeyince istifa etti
2014: BBP’den Keçiören adayı oldu
2019: Tekrar AKP’den aday
Tayfur Çiçek— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 19, 2019
1999: ANAP'tan Tire Belediye Başkanı seçildi
2004: ANAP'tan ikinci kez seçildi
2009: DP'ye geçti ve koltuğunu korudu.
2014: CHP'ye transfer oldu. Dördüncü kez başkan oldu
2019: Millet İttifakı Tire'yi İyi Parti'ye bırakınca DSP'ye katıldı. Beşinci kez aday olabilir
AKP, Iğdır'ı MHP'ye bırakarak, adayını geri çekti. Adil Aşırım'ın Iğdır belediye başkanı olma hayali bir kez daha suya düştü. Aşırım'ın geçmediği yalnızca Demokrat Parti kaldı. Belki orada şansını dener. Dur bakalım. https://t.co/aGLKK3oJZH— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 18, 2019
Halis Günday— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 18, 2019
2007: AKP'li Aydın Belediye Başkan Başkanı İlhami Ortekin'in yardımcısıydı. Ortekin ile DP'ye geçti
2014: Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakçam ile CHP'ye katılıp vekili oldu
2019: Aday yapılmayan Özakçam ile DP'ye döndü. "Hizmet aşkından parti değiştiriyorum" dedi.
İsmail Bekiroğlu— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 17, 2019
1994: DYP’den Buca Başkan adayı oldu, kazanamadı
1999: MHP’ye geçti, olmadı
2004: Genç Parti’den denedi. Yine yok.
2009: AKP’den Buca’ya aday adayı oldu.
2014: AKP yine aday göstermeyince aniden CHP’ye geçti ve belediye meclis üyesi oldu.
2019: DSP’nin Buca adayı
Sabri Varan…— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 17, 2019
1995: Refah Partisi Gümüşhane İl Başkanı
1998: Fazilet Partisi İl Başkanı
2002: AKP'den Gümüşhane Milletvekili seçildi.
2015: AKP'den aday adayı oldu. "MHP'nin güneydoğu politikasını HDP kadar tehlikeli buluyorum" dedi
2019: MHP'den Gümüşhane Belediye Başkan adayı
Barış Saylak…— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 16, 2019
2014: CHP’den Milas Belediye Başkan aday adayı olunca şöyle dedi:
“Çeşitli partilerden teklif aldım ancak ilkeli duruşum ve köklü bir CHP’li olarak tekliflere teşekkür ettim. Çünkü CHP’li doğdum ve öyle de öleceğim.”
2019: CHP’den aday gösterilmeyince AKP’ye geçti
Necati Şahin…— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 16, 2019
1977: Adalet Partisi üyesi
1980-2013: DYP’li biliniyor
2014: CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu, kazanamadı
2015: CHP Bursa Milletvekili aday adayı
2017: Referandumda Evet diyeceğini açıklayıp CHP’den istifa etti
2019: AKP’den Nilüfer Başkan adayı
Selami Değirmenci…— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 15, 2019
1989: SHP'den Silivri Belediye Başkanı seçildi
1994: CHP'den seçildi.
1999: CHP'den ikinci kez seçildi
2004: Genç Parti'den aday olunca Silivri'yi AKP kazandı
2009: CHP'ye döndü
2015: CHP'den milletvekili adayı oldu.
2019: Aday gösterilmeyince DSP'ye geçti
1989'dan 2004 yılına kadar SHP ve CHP'den üç kez Silivri belediye başkanı seçilen Selami Değirmenci, aday gösterilmeyince DSP'ye geçti. Silivri'de AKP ve CHP arasında 24 Haziran seçimlerine göre 1500 oy farkı var. Şu halde CHP'nin Silivri'yi kaybetmesi söz konusu olabilir. https://t.co/cAH2mCMfpk— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 15, 2019
Hüseyin Avni Sipahi— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 9, 2019
1999: ANAP’tan Taşdelen Belediye Başkanı oldu
2008: CHP’den Çekmeköy başkan adayı oldu
2014: 17 Aralık Operasyonunda gözaltına alındı
2015: CHP Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı oldu
2018: İçişleri Bakanlığınca görevden alındı
2019: DP’den Çekmeköy adayı
Reşat Oktay…— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 9, 2019
1999: DYP’de siyasete başladı
2004: MHP’den Antalya Belediye Meclis üyesi oldu. Sabahattin Ali’nin adının bir caddeye verilmesine karşı çıktı.
2014: MHP’den belediye başkanı olamayınca CHP’ye geçti ve belediye meclis üyesi oldu
2019: DSP’nin Antalya başkan adayı
Mehmet Fatih Bucak…— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 7, 2019
2015: 7 Haziran'da Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekili adayı oldu
2015: 1 Kasım'da AKP'den aday adayı oldu.
2019: MHP'den Siverek Belediye Başkanı aday adayı oldu. "Seçime değil ölmeye geliyoruz" dedi.
2019: Siverek, AKP'ye bırakılınca CHP'den aday yapıldı
Ergün Koç…— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 4, 2019
2004: DYP'den Bursa Karacabey Belediye Başkanı oldu
2009: AKP'ye geçip belediye başkanı seçildi.
2012: MHP'ye transfer oldu.
2014: DP'den belediye başkan adayı oldu.
2018 Mayıs: İyi Parti'den vekil adayı
2018: CHP'ye katıldı.
2019: İyi Parti'den belediye başkan adayı
Naif Alibeyoğlu…— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 4, 2019
1999: ANAP'tan Kars Belediye Başkanı oldu
2004: AKP'den belediye başkanı oldu.
2009: CHP'den belediye başkan adayı oldu.
2019: Şimdi DSP'den aday…
Tekin Bayram…— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 4, 2019
1989: ANAP'tan Yalvaç Belediye Başkanı oldu. 2004'e kadar sürdürdü.
2007: MHP'den Isparta Milletvekili adayı oldu.
2008: DYP'ye geçti.
2009: DP'den Yalvaç Belediye Başkanı oldu.
2014: AKP'den başkan adayı oldu.
2019: İyi Parti ve CHP'den belediye başkan adayı…
Eski HDP Milletvekili Celal Doğan'ın CHP ve İyi Parti'nin Gaziantep Belediye Başkan adayı olacağı ileri sürülüyordu. İyi Parti karşı çıkınca bu plan suya düştü.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 4, 2019
Daha sonra Doğan'ın adı CHP ve HDP'nin adayı olarak anıldı.
O da olmadı.
Nihayet Doğan, bugün DSP'den aday oldu. https://t.co/q9EvOsW5hw
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