Yerel seçimler öncesi transfer trafiği: Hangi aday hangi partideydi, hangi partiye geçti?

Gazeteci İsmail Saymaz, 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak adayların politik geçmişlerini açıkladı. Saymaz, çok sayıda adayın önceden hangi partide olduklarını, hangi partiler arasında geçiş yaptıklarını ve yerel seçimler öncesinde hangi ittifak içerisinden yarışa gireceklerini yayınladı.

Yaklaşan seçimlere ilişkin en çok gündeme gelen konulardan biri, adaylar ve partiler düzeyinde kurulan ittifaklar ve siyasi transferler.

Seçimlerde yarışacak ittifakların seçim vaatleri ve hangi adayın hangi partiden seçime girdiği kadar, adayların siyasi geçmişleri de merak konusu.

Gazeteci İsmail Saymaz ise, Twitter hesabından bir süredir yaptığı paylaşımlarda seçimlerde yer alan adayların geçmişlerine mercek tutuyor.

Saymaz, adayların siyasete hangi partiyle başladıkları, hangi partiler arasında geçiş yaptıkları, daha önce hangi görevlerde bulundukları ve yerel seçimler öncesinde hangi ittifak içerisinde yer aldıklarını açıkladı.

Saymaz'ın tespit edip paylaştığı adaylar ve siyasi geçmişleri ise şu şekilde:

Abdullah Arzakçı

2002: Diyarbakır MHP İl Başkanı oldu.

2009: Arzakçı, MHP'den atıldı.

2011: Saadet Partisi'nden milletvekili adayı oldu.

2012: "99 kurban keserek, AKP'ye geçeceğim" dedi. Kabul edilmedi.

2015: Bağımsız aday oldu

2018: HDP'den aday adayı oldu. "Yuvama döndüm" dedi — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 25, 2019ff

Mümin Kamacı

2004: CHP'den Aydın Didim Belediye Başkanı seçildi

2009: Bir daha seçildi

2014: DSP'ye geçti. Kaybetti

2019: AKP'den aday oldu. Şöyle konuştu:

"Partimle sorun yaşadıktan sonra bizi kader Adalet ve Kal… (Yanındakine dönerek) Neydi? Adalet ve Ka… Gene karıştırdım." — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 25, 2019

Musa Orhan

2009: SP'den Elazığ Maden belediye başkanı oldu

2013: AKP'ye geçti. AKP başka aday gösterince ayrıldı

2014: DP'den seçildi

2015: AKP'ye döndü. Alkışlarla rozet takıldı

2018: İyi Parti'den aday. AKP il başkanı, "Üyemiz değildi ki istifa etsin. Sadece tören yaptık" dedi — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 24, 2019

İsa Yıldırım

2004: AKP'den Antalya Pınarlı belediye başkanı seçildi.

2006: CHP'ye geçti

2009: MHP'den Aksu belediye başkanı seçildi

2014: BBP'den aday oldu, kazanamadı

2015: CHP'ye döndü. "Mücadelemiz, kurtuluş mücadelesidir" dedi.

2019: CHP aday göstermeyince DSP'den aday oldu — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 24, 2019

Herkes CHP’den DSP’ye geçenleri konuşuyor. DSP’liler ise “Her CHP’liyi almıyoruz” diyor. “Kimler mesela?” diye sordum. Şu isimleri verdiler:

İstanbul: Mehmet Sevigen

Kadıköy: Ümit Kocasakal

Maltepe: Mustafa Zengin

Bodrum: Mehmet Kocadon

Edremit: Kamil Saka

Ayvalık: Mesut Ergin — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 23, 2019

Hamdi Sedefçi

1989: CHP’den Edirne belediye başkanı seçildi, şehri 2014’e kadar yönetti

2014: CHP aday göstermeyince DSP’den aday olup kaybetti

2017: “Kalbim CHP’de, aklım AKP’de” dedi. AKP oralı olmadı

2018: İyi Parti ve DP’den geri çevrildi

2019: Haydar Baş’ın BTP’sinden aday — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 22, 2019

Ergün Koç

2004: DYP'den Karacabey Belediye Başkanı oldu

2009: AKP'den başkan seçildi

2012: MHP'ye geçti

2014: DP'den başkan adayı oldu

2018 Mayıs: İyi Parti'den vekil adayı

2018: CHP'ye geçti

2019 Ocak: İyi Parti'ye döndü. Aday yapılmayınca istifa etti

2019 Şubat: Şimdi DP adayı — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 22, 2019

Dönüş Gürbüz

6 Ocak 2019: Eski CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Gürbüz şöyle dedi:

“Bu seçim 19 Mayıs’ın 100. yılında o inancı yüreğinde taşıyanlarla Cumhuriyetimizin 100. yılını yıkım için hedef koyanlar arasında geçecek”

18 Şubat: AKP Yenimahalle belediye meclis üyesi adayı oldu — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 21, 2019

Kerim Karakoç

2018: İyi Parti'den Antalya vekil aday adayı oldu. "Söz konusu vatandır" dedi. Aday gösterilmeyince istifa etti

2018: CHP'den Kayseri Felahiye başkan adayı oldu. Felahiye, İyi Parti'ye kalınca yine ayrıldı

2019: BBP'nin Felahiye adayı. "Yolun başındayız" dedi — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 21, 2019

Mehmet İspiroğlu

2004: Genç Parti'den Sakarya Karasu Belediye Başkan adayı oldu, seçilemedi

2009: Şansını bu kez MHP'den denedi ve seçildi.

2014: MHP'den ihraç edilince AKP'ye geçti ve bir kez daha kazandı.

2019: AKP aday göstermeyince BBP'den aday… — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 21, 2019

Ayhan Özbek

2004: Saadet Partisi'nden Bursa Yıldırım belediye başkan adayı oldu. SP listeyi geciktirince BBP'ye geçti.

2009: BBP'den Yıldırım başkan adayı oldu

2014: AKP'den meclis üyesi oldu

2018 Kasım: MHP'ye katıldı. Yüz bulmayınca istifa etti

2019: BBP'den Yıldırım adayı oldu — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 20, 2019

Etem Körükmez

1999: DYP'den Malatya Sofular Belediye Başkanı oldu

2004: DYP'den ikinci kez seçildi

2014: CHP'ye geçip Kuluncak belediye başkan adayı oldu, kazanamadı.

2015: CHP'den milletvekili adayı oldu, seçilemedi

2018: Kuluncak'tan bağımsız adaylık açıkladı

2019: DSP'den aday — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 20, 2019

Tarcan Ülük

1989: ANAP’lı oldu

2004: DYP’nin İzmir il başkan adayı

2007: MHP’den vekil adayı

2009: Ergenekon Partisini kurdu

2011: Bağımsız vekil adayı

2015: MHP Aydın vekil aday adayı

2018: İyi Parti İzmir vekil adayı

2018 Kasım: AKP’ye başvurup reddedildi

2019: DP İzmir adayı — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 19, 2019

Turgut Altınok

1994: MHP’den Keçiören Belediye Başkanı oldu

1999: Fazilet Partisi’nden ikinci kez seçildi

2004: AKP’den üçüncü kez seçildi

2009: Ankara’ya aday gösterilmeyince istifa etti

2014: BBP’den Keçiören adayı oldu

2019: Tekrar AKP’den aday — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 19, 2019

Tayfur Çiçek

1999: ANAP'tan Tire Belediye Başkanı seçildi

2004: ANAP'tan ikinci kez seçildi

2009: DP'ye geçti ve koltuğunu korudu.

2014: CHP'ye transfer oldu. Dördüncü kez başkan oldu

2019: Millet İttifakı Tire'yi İyi Parti'ye bırakınca DSP'ye katıldı. Beşinci kez aday olabilir — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 19, 2019

AKP, Iğdır'ı MHP'ye bırakarak, adayını geri çekti. Adil Aşırım'ın Iğdır belediye başkanı olma hayali bir kez daha suya düştü. Aşırım'ın geçmediği yalnızca Demokrat Parti kaldı. Belki orada şansını dener. Dur bakalım. https://t.co/aGLKK3oJZH — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 18, 2019

Halis Günday

2007: AKP'li Aydın Belediye Başkan Başkanı İlhami Ortekin'in yardımcısıydı. Ortekin ile DP'ye geçti

2014: Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakçam ile CHP'ye katılıp vekili oldu

2019: Aday yapılmayan Özakçam ile DP'ye döndü. "Hizmet aşkından parti değiştiriyorum" dedi. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 18, 2019

İsmail Bekiroğlu

1994: DYP’den Buca Başkan adayı oldu, kazanamadı

1999: MHP’ye geçti, olmadı

2004: Genç Parti’den denedi. Yine yok.

2009: AKP’den Buca’ya aday adayı oldu.

2014: AKP yine aday göstermeyince aniden CHP’ye geçti ve belediye meclis üyesi oldu.

2019: DSP’nin Buca adayı — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 17, 2019

Sabri Varan…

1995: Refah Partisi Gümüşhane İl Başkanı

1998: Fazilet Partisi İl Başkanı

2002: AKP'den Gümüşhane Milletvekili seçildi.

2015: AKP'den aday adayı oldu. "MHP'nin güneydoğu politikasını HDP kadar tehlikeli buluyorum" dedi

2019: MHP'den Gümüşhane Belediye Başkan adayı — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 17, 2019

Barış Saylak…

2014: CHP’den Milas Belediye Başkan aday adayı olunca şöyle dedi:

“Çeşitli partilerden teklif aldım ancak ilkeli duruşum ve köklü bir CHP’li olarak tekliflere teşekkür ettim. Çünkü CHP’li doğdum ve öyle de öleceğim.”

2019: CHP’den aday gösterilmeyince AKP’ye geçti — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 16, 2019

Necati Şahin…

1977: Adalet Partisi üyesi

1980-2013: DYP’li biliniyor

2014: CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu, kazanamadı

2015: CHP Bursa Milletvekili aday adayı

2017: Referandumda Evet diyeceğini açıklayıp CHP’den istifa etti

2019: AKP’den Nilüfer Başkan adayı — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 16, 2019

Selami Değirmenci…

1989: SHP'den Silivri Belediye Başkanı seçildi

1994: CHP'den seçildi.

1999: CHP'den ikinci kez seçildi

2004: Genç Parti'den aday olunca Silivri'yi AKP kazandı

2009: CHP'ye döndü

2015: CHP'den milletvekili adayı oldu.

2019: Aday gösterilmeyince DSP'ye geçti — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 15, 2019

1989'dan 2004 yılına kadar SHP ve CHP'den üç kez Silivri belediye başkanı seçilen Selami Değirmenci, aday gösterilmeyince DSP'ye geçti. Silivri'de AKP ve CHP arasında 24 Haziran seçimlerine göre 1500 oy farkı var. Şu halde CHP'nin Silivri'yi kaybetmesi söz konusu olabilir. https://t.co/cAH2mCMfpk — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 15, 2019

Hüseyin Avni Sipahi

1999: ANAP’tan Taşdelen Belediye Başkanı oldu

2008: CHP’den Çekmeköy başkan adayı oldu

2014: 17 Aralık Operasyonunda gözaltına alındı

2015: CHP Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı oldu

2018: İçişleri Bakanlığınca görevden alındı

2019: DP’den Çekmeköy adayı — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 9, 2019

Reşat Oktay…

1999: DYP’de siyasete başladı

2004: MHP’den Antalya Belediye Meclis üyesi oldu. Sabahattin Ali’nin adının bir caddeye verilmesine karşı çıktı.

2014: MHP’den belediye başkanı olamayınca CHP’ye geçti ve belediye meclis üyesi oldu

2019: DSP’nin Antalya başkan adayı — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 9, 2019

Mehmet Fatih Bucak…

2015: 7 Haziran'da Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekili adayı oldu

2015: 1 Kasım'da AKP'den aday adayı oldu.

2019: MHP'den Siverek Belediye Başkanı aday adayı oldu. "Seçime değil ölmeye geliyoruz" dedi.

2019: Siverek, AKP'ye bırakılınca CHP'den aday yapıldı — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 7, 2019

Ergün Koç…

2004: DYP'den Bursa Karacabey Belediye Başkanı oldu

2009: AKP'ye geçip belediye başkanı seçildi.

2012: MHP'ye transfer oldu.

2014: DP'den belediye başkan adayı oldu.

2018 Mayıs: İyi Parti'den vekil adayı

2018: CHP'ye katıldı.

2019: İyi Parti'den belediye başkan adayı — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 4, 2019

Naif Alibeyoğlu…

1999: ANAP'tan Kars Belediye Başkanı oldu

2004: AKP'den belediye başkanı oldu.

2009: CHP'den belediye başkan adayı oldu.

2019: Şimdi DSP'den aday… — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 4, 2019

Tekin Bayram…

1989: ANAP'tan Yalvaç Belediye Başkanı oldu. 2004'e kadar sürdürdü.

2007: MHP'den Isparta Milletvekili adayı oldu.

2008: DYP'ye geçti.

2009: DP'den Yalvaç Belediye Başkanı oldu.

2014: AKP'den başkan adayı oldu.

2019: İyi Parti ve CHP'den belediye başkan adayı… — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 4, 2019