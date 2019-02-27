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11:11 27 Şubat 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile yapacağı zirve için Vietnam'da

    Kritik zirveye saatler kala Trump'tan Kuzey Kore'ye mesaj: Harika fırsat

    © REUTERS / Leah Millis
    Politika
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    ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleştireceği ikinci zirveden saatler önce yaptığı açıklamada pozitif mesajlar verdi. Nükleer silahlardan arınması durumunda Kuzey Kore'nin büyük bir potansiyeli olacağını ima eden Trump, Kim Jong-un'a da ‘arkadaşım' diye seslendi.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © REUTERS /
    Kuzey Kore lideri Kim, Trump'la görüşmek için Vietnam'da
    Kuzey Kore liderinden saatler sonra ülkeye gelen ABD Başkanı Trump, başkent Hanoi'de resmi törenle karşılandı. Karşılama için teşekkür eden Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada hem Vietnam hem de Kuzey Kore için övgü dolu ifadeler kullandı.

    'İLGİNÇ OLACAK'

    Trump, "Vietnam dünyadaki pek az yerde olduğu gibi gelişiyor. Kuzey Kore de aynı olabilir, hem de oldukça hızlı eğer nükleer silahlarından arınırsa. Potansiyel müthiş, arkadaşım Kim Jong-un için harika bir fırsat, neredeyse tarihte eşi yok. Bunu yakında öğreneceğiz. Çok ilginç" diye yazdı.

    ​DEMOKRATLARA: KONUŞMAYA SON VERİN

    Öte yandan Trump ABD'ye mesaj göndermeyi de ihmal etmedi. Trump, "Demokratlar Kuzey Kore ile ne yapmam konusunda konuşmaya son vermeli. Bunun yerine sekiz yıllık Obama yönetimi boyunca neden ‘bunu' yapmadıklarını kendilerine sormalılar" dedi.

    BUGÜN ÖĞLE SAATLERİNDE GÖRÜŞECEKLER

    Hanoi Zirvesi
    © AFP 2018 / Manan Vatsyayana
    'ABD-Kuzey Kore zirvesinde savaşın bitişi ilan edilebilir'
    Trump ile Kim Jong-un arasındaki görüşme bugün yerel saatle 18.30'da (TSİ 14.30) Hanoi'deki Sofitel Legend Metropole Hotel'de yapılacak. İki liderin asıl zirve görüşmelerinin ise perşembe günü sabah gerçekleştirileceği belirtildi.

    İki lider, Singapur'dan zirveden sekiz ay sonra ikinci kez yüz yüze görüşecekler. Tarihi zirvenin ana gündemi ise Kuzey Kore'nin nükleer programı olacak.

    Kuzey Kore Lideri de 70 saat gibi oldukça uzun bir tren yolculuğunun ardından Salı günü erken saatlerde trenle Vietnam'ın kuzeyinden giriş yapmış, buradan makam aracı ile Hanoi'ye geçmişti.

    TARAFLAR NE İSTİYOR

    Trump ve Kim modelini ücretsiz kesen berber
    © REUTERS /
    Kore-ABD zirvesi öncesinde Vietnamlı berberden kampanya: Trump ve Kim modeli ücretsiz
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    Washington, Pyongyang'ın mevcut nükleer silahlarını tamamen yok etmesini ve nükleer programını sonlandırarak Kore Yarımadası'nı bu silahlardan arındırmasını talep ediyor.

    Pyongyang ise 1950 ile 1953 yılları arasında yaşanan ve teknik olarak halen devam eden Kore Savaşı'nın resmen sonlandırılmasını ve Kuzey'e uygulanan yaptırımların azaltılmasını talep ediyor.

    TRUMP'IN VİETNAM GEÇMİŞİ AKILLARA GELDİ

    Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Vietnam ziyareti, ülkeyle ilgi daha önce kullandığı garip ifadeleri akıllara getirdi.

    Donald Trump- Vietnam
    © REUTERS / Leah Millis
    Donald Trump- Vietnam

    Trump 2003 yılında randevulaşmayı ve askerdeyken seks yapmayı Vietnam'da savaşmakla karşılaştırmıştı. AIDS ve cinsel yolla bulaşan hastalıkları ima eden Trump, "Randevulaşmak Vietnam'da olmak gibi. Eğer gençseniz ve Vietnam'a gitmemiş olduğunuz için pişmansanız bizim kendi Vietnamımız var; o da randevulaşma" demişti.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump, Vietnam gazileriyle: Onur duyuyorum, teşekkür ediyorum
    2006 yılındaki başka bir röportajında Irak savaşına değinen Trump, "Irak başımıza gelen en büyük felaket. Vietnam'ı iyi bir savaş gibi gösteriyor" diye konuşmuştu.

    Askeri geçmişine dair ısrarlı sorulara nadiren cevap veren Donald Trump'ın bu görevi yapmadığı belirtiliyor, Trump ise Vietnam Savaşı sırasında öğrenimine devam ettiğini söylüyor. Pişman olmadığını söyleyen Trump, savaşı ‘hata' olarak tanımlayarak kendini savunuyor.

    Etiketler:
    Nükleer program, zirve, Savaş, yaptırım, Nükleer silah, Twitter, Donald Trump, Kim Jong-un, Hanoi, Vietnam, Kuzey Kore, ABD
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